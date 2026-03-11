11 de marzo de 2026
Horacio Zeballos y Andreozzi mantienen viva la ilusión argentina en dobles en Indian Wells

Los argentinos Horacio Zeballos y Guido Andreozzi siguen en carrera en el dobles del Masters 1000 de Indian Wells. Mirá lo sucedido.

Horacio Zeballos y Guido Andreozzi continúan en competencia en el cuadro de dobles de Indian Wells.

Horacio Zeballos y Guido Andreozzi continúan en competencia en el cuadro de dobles de Indian Wells.

Por Sitio Andino Deportes

Luego de la eliminación de Sebastián Báez en el cuadro de singles del Masters 1000 de Indian Wells, el tenis argentino se quedó sin representantes en individuales. Sin embargo, la ilusión albiceleste sigue viva en el torneo de dobles, donde Horacio Zeballos y Guido Andreozzi avanzaron y continúan en carrera por el título.

El marplatense Horacio Zeballos (2° del ranking de dobles) compite junto al español Marcel Granollers, mientras que Guido Andreozzi (34°) lo hace en dupla con el francés Manuel Guinard.

Horacio Zeballos y Granollers avanzaron a cuartos de final

La dupla conformada por Zeballos y Granollers logró meterse en los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells tras vencer a los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul.

El partido fue cambiante, pero finalmente el argentino y el español se impusieron por 2-6, 6-3 y 10-5 en el súper tie-break.

Para Zeballos, el torneo californiano tiene un recuerdo especial: el argentino ya se consagró campeón en Indian Wells en 2019, cuando jugó junto al croata Nikola Mektic.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrbitadelTenis/status/2031526098257723708&partner=&hide_thread=false

Andreozzi también avanzó en el cuadro de dobles

Un poco antes, Guido Andreozzi también había logrado avanzar en el torneo. Junto al francés Manuel Guinard, derrotó a la pareja integrada por Francisco Cabral y Lucas Miedler.

El triunfo llegó en una hora y 12 minutos de juego, con parciales de 6-4 y 6-4, resultado que les permitió acceder a la siguiente ronda del certamen.

No fue un pleno argentino en el dobles

La jornada no fue completamente positiva para el tenis nacional en el cuadro de dobles. La dupla argentina formada por Máximo González y Andrés Molteni quedó eliminada del torneo.

El binomio cayó ante Alexander Erler y Andrea Vavassori, quienes se quedaron con el triunfo y avanzaron en el certamen.

Los argentinos que jugaron el singles en Indian Wells

En el cuadro masculino de singles, el tenis argentino contó con varios representantes:

  • Francisco Cerúndolo (20°)

  • Tomás Etcheverry (31°)

  • Sebastián Báez (53°)

  • Camilo Ugo Carabelli (67°)

  • Juan Manuel Cerúndolo (70°)

  • Mariano Navone (79°)

  • Francisco Comesaña (82°)

Por su parte, en el cuadro femenino, la única argentina en el main draw fue Solana Sierra (65ª).

La tenista argentina debutó con una victoria ante Peyton Stearns, pero luego cayó ante la rusa Mirra Andreeva (8ª) por 6-0 y 6-0.

Preguntas y respuestas clave sobre los argentinos en Indian Wells

¿Qué argentinos siguen en competencia en Indian Wells?

Los únicos argentinos que continúan en el torneo son Horacio Zeballos y Guido Andreozzi, quienes siguen en carrera en el cuadro de dobles.

¿Con quién juega Horacio Zeballos en Indian Wells?

Horacio Zeballos forma dupla con el español Marcel Granollers, con quien alcanzó los cuartos de final del torneo.

¿Quién es el compañero de Guido Andreozzi?

Guido Andreozzi compite junto al francés Manuel Guinard en el cuadro de dobles del Masters 1000.

¿Quedan argentinos en el singles de Indian Wells?

No. Tras la eliminación de Sebastián Báez, el tenis argentino ya no tiene representantes en el cuadro de singles del torneo.

