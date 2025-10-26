26 de octubre de 2025
{}
Horacio Zeballos y Granollers, imparables: campeones en Basilea y más cerca del Masters de Turín

Horacio Zeballos y Marcel Granollers ganaron el ATP 500 de Basilea, su quinto título del año. Repasá lo sucedido.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers celebran su quinto título del año tras coronarse campeones en el ATP 500 de Basilea.

Sitio Andino Deportes

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers volvieron a escribir otro capítulo dorado en su extraordinario 2025. Este domingo conquistaron el ATP 500 de tenis de Basilea, al vencer en la final al checo Adam Pavlasek y al polaco Jan Zielinski por 6-2 y 7-5, en una hora y doce minutos de juego.

Con este triunfo, el marplatense y el catalán sumaron su quinto título de la temporada y el decimoquinto como pareja, reafirmando su condición de una de las duplas más consistentes del circuito.

El año soñado de Horacio Zeballos y Granollers

La sociedad entre Zeballos y Granollers —una de las más longevas del circuito— se formó en 2019, y desde entonces no ha dejado de crecer. En este 2025 lograron los títulos más importantes de su carrera: Roland Garros y el US Open, además de semifinales en Wimbledon y consagraciones en torneos ATP 1000 y 500.

El título en Basilea tuvo un valor extra: los colocó en la segunda posición en la carrera al Masters de Turín, detrás de los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool, los únicos que lograron igual cantidad de trofeos en el año.

En el torneo suizo, la dupla hispano-argentina fue implacable: no perdió ningún set y mostró la solidez que la caracteriza desde hace más de un lustro. En la final, lograron el 76% de primeros servicios, ganaron el 85% de los puntos con el primer saque y concretaron tres quiebres en siete oportunidades.

“Estamos disfrutando mucho este momento. Nos entendemos con solo mirarnos y eso se nota en la cancha”, declaró Zeballos tras la final.

La química de tenis que los une desde 2019

Zeballos y Granollers conforman una dupla complementaria: zurdo y diestro, técnica y estrategia, experiencia y serenidad. Desde su primer título juntos, en el Masters 1000 de Montreal 2019, la conexión fue inmediata.

Hoy, con 197 victorias y 87 derrotas como equipo, mantienen una racha impresionante: 20 triunfos en los últimos 21 partidos, incluyendo los campeonatos de Roland Garros, US Open y Basilea. Su récord en la temporada es 31-6, un porcentaje que los coloca entre los mejores binomios de la última década.

Además del trofeo y los 500 puntos para el ranking, los campeones se llevaron un premio económico de 154.980 euros. Pavlasek y Zielinski, que no habían perdido sets en todo el torneo, no pudieron generar ningún break point en la final ante la solidez del argentino y el español.

Horacio Zeballos, historia pura para el tenis argentino

A sus 40 años, Horacio Zeballos se afianza como el mejor doblista argentino de la historia. Con este triunfo en Basilea, alcanzó 27 títulos ATP en dobles (15 junto a Granollers) y se convirtió en el tercer argentino campeón en el torneo suizo, después de José Luis Clerc (1981, junto a Ilie Nastase) y Agustín Calleri (2005, junto a Fernando González).

El marplatense también subirá al puesto número 5 del ranking individual de dobles, consolidando su estatus de élite en el circuito.

La dupla continuará su gira en el Masters 1000 de París, donde partirán como cuartos preclasificados y estarán exentos de la primera ronda. Luego, del 9 al 16 de noviembre, competirán en el prestigioso ATP Finals de Turín, y cerrarán la temporada representando a sus países en las Finales de la Copa Davis en Bolonia.

Un cierre de año que los consolida como leyenda del tenis

El 2025 quedará marcado como el año más exitoso de la dupla Zeballos–Granollers. Con su mezcla de talento, experiencia y una compenetración casi perfecta, se han convertido en un ejemplo de longevidad y profesionalismo.

A semanas de cerrar el calendario, el marplatense y el catalán siguen sumando títulos, récords y admiración. En palabras de Zeballos: “Lo más lindo es que seguimos disfrutando juntos. Eso, más que los títulos, es lo que nos mantiene fuertes”.

