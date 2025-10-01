Champions League 2025: agónico triunfo del PSG frente al Barcelona y lo que dejó la segunda fecha Foto: @PSG_espanol en X

Se llevó a cabo la segunda fecha de la Champions League, con partidos emocionantes y resultados ajustados entre los mejores equipos de Europa. Lo más destacado se vivió en el duelo entre el PSG, vigente campeón, y el Barcelona, que se impuso de manera agónica, mientras que el Manchester City no pudo llevarse la victoria frente al Mónaco.

El PSG sorprendió en la última al Barca De local, el Barcelona buscaba la victoria frente al vigente campeón de la Champions y se adelantó en el marcador a los 19 minutos con un gol de Ferran Torres. Sin embargo, antes del entretiempo, el PSG igualó con un tanto de Senny Mayulu a los 38 minutos. Con el encuentro empatado, el portugués Gonçalo Ramos anotó el gol que dio vuelta el resultado, sellando el 2 a 1 final antes del descuento.

Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/WCQa2wcjB0 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2025 Al Manchester City se lo empataron en Francia Otro encuentro emocionante se disputó en Francia, donde el Mónaco recibió al equipo de Guardiola en un partido cerrado. El marcador comenzó con un gol de Erling Haaland, pero apenas dos minutos después Jordan Teze igualó 1 a 1. Antes del descanso, Haaland volvió a marcar para adelantar al Manchester City, ventaja que mantuvo durante gran parte del segundo tiempo, hasta que Eric Dier igualó nuevamente de penal.

Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DBg04EDqKR — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2025 Otros resultados que dejó la segunda jornada Arsenal 2 - 0 Olympiacos

Olympiacos Bayer Leverkusen 1 - 1 PSV

Todos los resultados de la Champions League