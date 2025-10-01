1 de octubre de 2025
Champions League 2025: agónico triunfo del PSG frente al Barcelona y lo que dejó la segunda fecha

Se completaron todos los encuentros de la nueva jornada de la Champions League, con partidos emocionantes y resultados ajustados. Mirá los goles de cada partido.

Foto: @PSG_espanol en X
Por Sitio Andino Deportes

Se llevó a cabo la segunda fecha de la Champions League, con partidos emocionantes y resultados ajustados entre los mejores equipos de Europa. Lo más destacado se vivió en el duelo entre el PSG, vigente campeón, y el Barcelona, que se impuso de manera agónica, mientras que el Manchester City no pudo llevarse la victoria frente al Mónaco.

El PSG sorprendió en la última al Barca

De local, el Barcelona buscaba la victoria frente al vigente campeón de la Champions y se adelantó en el marcador a los 19 minutos con un gol de Ferran Torres. Sin embargo, antes del entretiempo, el PSG igualó con un tanto de Senny Mayulu a los 38 minutos. Con el encuentro empatado, el portugués Gonçalo Ramos anotó el gol que dio vuelta el resultado, sellando el 2 a 1 final antes del descuento.

Embed

Al Manchester City se lo empataron en Francia

Otro encuentro emocionante se disputó en Francia, donde el Mónaco recibió al equipo de Guardiola en un partido cerrado. El marcador comenzó con un gol de Erling Haaland, pero apenas dos minutos después Jordan Teze igualó 1 a 1. Antes del descanso, Haaland volvió a marcar para adelantar al Manchester City, ventaja que mantuvo durante gran parte del segundo tiempo, hasta que Eric Dier igualó nuevamente de penal.

Embed

Los italianos no defraudaron y fueron protagonistas

En el Estadio Diego Maradona, el Napoli venció al Sporting de Lisboa 2 a 1, gracias al doblete de Rasmus Hojlund.

Embed

En España, el Villarreal se adelantó en el marcador frente a la Juventus, que logró empatar y mantener la ventaja parcial, hasta que Renato Palma Veiga anotó el gol final para sellar el 2 a 2.

Embed

Otros resultados que dejó la segunda jornada

  • Arsenal 2 - 0 Olympiacos
  • Bayer Leverkusen 1 - 1 PSV
  • Borussia Dortmund 4 - 1 Athletic de Bilbao
Embed

Todos los resultados de la Champions League

Embed

La tabla de posiciones en la Champions League

Embed

