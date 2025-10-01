Con un golazo de Santino Andino, Argentina goleó y está en octavos del Mundial

El combinado albiceleste goleó y pasó a octavos Foto: Prensa Selección Argentina

En el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el delantero Alejo Sarco marcó el primer gol a los 4 minutos de juego y Tomás Pérez amplió la ventaja a los 45. El delantero Daniel Bennie descontó a los 25 minutos del complemento pero Ian Subiabre puso el 3-1 a los 49 y Andino el cuarto a los 50.

Embed ¡GOOOL DE ARGENTINA!



Alejo Sarco definió de zurda para poner en ventaja a la Albiceleste tras un gran pase de Dylan Gorosito.



El arbitro, José Martínez, lo convalidó luego de la revisión del VAR.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/d4NOrg1eDP — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 1, 2025 Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los seis puntos, se mantiene invicto, es líder del Grupo D y se clasificó a los octavos de final del certamen continental. En la próxima y última fecha, definirá su zona cuando enfrente a Italia, a las 20 del sábado en Valparaíso.

Embed ¡GOOL DE ARGENTINA!



Tras un gran anticipo de la defensa Albiceleste, Maher Carrizo la tomó en el área y lo vio sólo a Tomás Pérez quien definió para anotar el segundo tanto del partido.



#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/7ZT5RvcruA — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 1, 2025 Por su parte, los del inglés Trevor Morgan sumaron su segunda derrota en el campeonato y quedaron afuera del Mundial. En la próxima fecha, cerrará su participación ante Cuba el sábado a las 20 horas en Santiago.

Embed ¡GOOL DE ARGENTINA!



Tras una jugada espectacular de Milton Delgado, Ian Subiabre anotó el tercer tanto del conjunto Albiceleste.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/Cs7ctVaVXt — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 2, 2025 El golazo de Santino Andino para la Selección de fútbol Sub-20 El “Chulu”, futbolista del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, ingresó sobre el final del encuentro y a los minutos de entrar al campo de juego, se despachó con un golazo que selló el 4 a 1 final. Embed ¡GOLAZO DE SANTINO ANDINO!



Con un contraataque letal, el jugador argentino remató al ángulo para liquidar el encuentro.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/8sXRaUIgih — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 2, 2025