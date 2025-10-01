1 de octubre de 2025
Copa del Mundo Sub-20

Con un golazo de Santino Andino, Argentina goleó y está en octavos del Mundial

El delantero de Godoy Cruz se lució con un bombazo de afuera del área, que cerró el 4 a 1 para los dirigidos por Diego Placente ante Australia. Mirá los videos.

El combinado albiceleste goleó y pasó a octavos

Foto: Prensa Selección Argentina

En el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el delantero Alejo Sarco marcó el primer gol a los 4 minutos de juego y Tomás Pérez amplió la ventaja a los 45. El delantero Daniel Bennie descontó a los 25 minutos del complemento pero Ian Subiabre puso el 3-1 a los 49 y Andino el cuarto a los 50.

La Selección de fútbol de Argentina busca sellar su pase a octavos de final ante Australia.
por la victoria

La Selección, con Santino Andino, se mide con Australia en el Mundial Sub 20: horario y TV
La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 fue de menor a mayor.
por los tres puntos

Mundial Sub 20: la selección argentina, con Santino Andino, debutó con todo ante Cuba
Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los seis puntos, se mantiene invicto, es líder del Grupo D y se clasificó a los octavos de final del certamen continental. En la próxima y última fecha, definirá su zona cuando enfrente a Italia, a las 20 del sábado en Valparaíso.

Por su parte, los del inglés Trevor Morgan sumaron su segunda derrota en el campeonato y quedaron afuera del Mundial. En la próxima fecha, cerrará su participación ante Cuba el sábado a las 20 horas en Santiago.

El golazo de Santino Andino para la Selección de fútbol Sub-20

El “Chulu”, futbolista del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, ingresó sobre el final del encuentro y a los minutos de entrar al campo de juego, se despachó con un golazo que selló el 4 a 1 final.

