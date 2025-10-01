Con un golazo de Santino Andino, Argentina goleó y está en octavos del Mundial

La Selección de fútbol Sub-20 de Argentina goleó 4-1 a su par de Australia, en la ciudad chilena de Valparaíso, en el marco de la segunda fecha del Grupo D del Mundial de la categoría que se disputa en el país trasandino y clasificó a los octavos de final. El mendocino Santino Andino se lució con un golazo.
En el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el delantero Alejo Sarco marcó el primer gol a los 4 minutos de juego y Tomás Pérez amplió la ventaja a los 45. El delantero Daniel Bennie descontó a los 25 minutos del complemento pero Ian Subiabre puso el 3-1 a los 49 y Andino el cuarto a los 50.
Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los seis puntos, se mantiene invicto, es líder del Grupo D y se clasificó a los octavos de final del certamen continental. En la próxima y última fecha, definirá su zona cuando enfrente a Italia, a las 20 del sábado en Valparaíso.
¡GOOL DE ARGENTINA!
Tras un gran anticipo de la defensa Albiceleste, Maher Carrizo la tomó en el área y lo vio sólo a Tomás Pérez quien definió para anotar el segundo tanto del partido.
Por su parte, los del inglés Trevor Morgan sumaron su segunda derrota en el campeonato y quedaron afuera del Mundial. En la próxima fecha, cerrará su participación ante Cuba el sábado a las 20 horas en Santiago.
El golazo de Santino Andino para la Selección de fútbol Sub-20
El “Chulu”, futbolista del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, ingresó sobre el final del encuentro y a los minutos de entrar al campo de juego, se despachó con un golazo que selló el 4 a 1 final.