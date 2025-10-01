1 de octubre de 2025
Un ídolo mendocino de Godoy Cruz y San Lorenzo, distinguido en el Senado

Se trata de un futbolista que recibió la distinción al Deportista Solidario del Premio Favaloro. Qué legisladores mendocinos impulsaron el galardón.

Un jugador mendocino, ídolo de Godoy Cruz y San Lorenzo, fue reconocido en el Senado

Por Sitio Andino Deportes

Como cada año, los Premios Favaloro fueron entregados por la Comisión de Deporte del Senado de la Nación, presidida por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. En la edición 2025, el galardón al Deportista Solidario fue para Sebastián Torrico, exarquero y leyenda de Godoy Cruz y San Lorenzo.

Sebastián Torrrico
Sebastián Torrico, premiado como Deportista Solidario

Este miércoles por la tarde, el Senado de la Nación distinguió al actual presidente de la Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) con el Premio Dr. René Favaloro al Deportista Solidario del año, otorgado por la Comisión de Deporte.

La senadora Anabel Fernández Sagasti fue la encargada de anunciar y entregar el reconocimiento al mendocino Torrico, destacado por su labor social y por vincular el deporte con actividades solidarias a través del club local FADEP, que actualmente compite en el Torneo Regional Amateur.

Para este evento, cada senador postula a un deportista que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa. En esta edición, Torrico fue elegido como ganador del máximo galardón. “Felicitaciones a @sebatorricook y @fadepesports, ganadores de esta edición. Su trabajo en nuestra querida provincia es clave para construir el deporte solidario que soñamos”, expresó la senadora en sus redes sociales.

Además de Fernández Sagasti, el "Cóndor" fue postulado también por los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez.

Más allá de la distinción central obtenida por el arquero mendocino, la ceremonia también reconoció a otras personalidades que promueven valores en línea con los principios del cardiocirujano René Favaloro.

Sebastián Torrrico (1)
Quién es Sebastián Torrico

Sebastián Torrico debutó a los 17 años como arquero en Andes Talleres y pronto inició un ascenso en el fútbol profesional con Godoy Cruz, club al que se unió en 1999. Desde 2001 se consolidó como titular y fue pieza clave en el ascenso del Tomba a Primera División en 2006, tras vencer a Nueva Chicago por 3 a 1.

En 2008 pasó a préstamo en Argentinos Juniors, donde disputó 53 partidos, aunque en 2010 regresó a Godoy Cruz.

Su etapa dorada llegó en 2013 con San Lorenzo, donde se convirtió en referente y ganó títulos históricos: el Torneo Inicial 2013, la Supercopa Argentina 2015 y la recordada Copa Libertadores 2014.

Finalmente, Torrico se retiró del fútbol profesional el 22 de octubre de 2022, tras una destacada trayectoria con el Ciclón. No obstante, continuó ligado al deporte como fundador (2010) y actual presidente de la Fundación Amigos por el Deporte (FADEP), institución que compite en la Cuarta división del fútbol argentino.

