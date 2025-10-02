2 de octubre de 2025
Sitio Andino
Alejandro Garnacho habló tras su polémica salida del Manchester United al Chelsea y no perdonó

El argentino Alejandro Garnacho rompió el silencio sobre su conflictiva partida del Manchester United rumbo al Chelsea y sorprendió con sus dichos.

Alejandro Garnacho habló por primera vez como jugador del Chelsea tras su turbulenta salida del Manchester United.

Alejandro Garnacho rompió el silencio sobre su polémica salida del Manchester United y sorprendió con un mensaje sincero. El delantero argentino de 21 años, hoy jugador del Chelsea, habló por primera vez sobre el conflictivo final de su etapa en los “Red Devils” y reconoció que atravesó “un mal momento en mi vida” antes de concretar el millonario traspaso.

Alejandro Garnacho y su salida del United: “Entrenar solo fue muy difícil”

En una entrevista televisiva, Garnacho explicó cómo vivió sus últimos meses en el Manchester United, marcados por tensiones con el entrenador Ruben Amorim. “Entrenar solo allí fue una situación muy difícil”, confesó el atacante argentino, quien se marchó al Chelsea en el último mercado de pases por unos 50 millones de euros.

El jugador, que debutó como profesional en 2022 con el United, acumuló 144 partidos, 26 goles, 22 asistencias y ganó la Copa de la Liga 2024 y la FA Cup 2025. Sin embargo, los conflictos internos precipitaron su salida. “Solo fue un mal momento, pero ya pasó”, aseguró, dejando atrás la polémica con una mezcla de alivio y madurez.

Presente en el Chelsea y reencuentro con sus excompañeros

Garnacho vive un nuevo capítulo en el Chelsea dirigido por Enzo Maresca, donde comparte vestuario con su compatriota Enzo Fernández. El martes pasado volvió a jugar la Champions League, participando del triunfo 1-0 ante Benfica, resultado clave tras la derrota inicial frente al Bayern Múnich. “Son tres puntos muy importantes, todos estamos muy contentos”, celebró el joven extremo.

En la Premier League, el Chelsea marcha octavo con ocho puntos y el próximo sábado recibirá al Liverpool desde las 13:30 en Stamford Bridge. Cabe recordar que Garnacho ya enfrentó a sus excompañeros del United en la quinta fecha, en un duelo que terminó con victoria 2-1 para los “Red Devils” y donde fue recibido con silbidos e insultos desde las tribunas de Old Trafford.

Con este nuevo comienzo, Alejandro Garnacho busca dejar atrás los problemas vividos en el Manchester United y consolidarse como figura en el Chelsea. Su sinceridad al hablar del pasado y su ambición en la cancha dejan claro que quiere brillar en la Premier League y en la Champions League con la camiseta azul.

