La UNCuyo, "libre de dengue": comenzó la segunda campaña de prevención.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) puso en marcha una nueva edición de su campaña preventiva "UNCUYO libre de dengue " , una iniciativa clave que que tiene como objetivo blindar el Campus Universitario y sus dependencias contra el avance del mosquito Aedes aegypti .

De acuerdo con lo informado por las autoridades de la casa de estudios, la estrategia se apoya en tres pilares: limpieza intensiva, educación para la comunidad y una rápida detección de casos.

La campaña de la UNCuyo es preventiva y busca blindar el Campus de la presencia de dengue.

Distintas áreas vitales de la UNCuyo –incluyendo salud, infraestructura y medicina laboral– se unieron para ejecutar este plan preventivo contra el dengue , que se intensifica ante la proximidad de la temporada de mayor riesgo.

El objetivo central es doble: evitar la proliferación del mosquito transmisor y fomentar los cuidados personales en toda la comunidad universitaria.

La campaña pone especial énfasis en el control ambiental. La Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios de la UNCUYO, junto con las áreas de mantenimiento de las distintas facultades y dependencias, son las responsables de las acciones concretas para eliminar los criaderos.

Entre las medidas más destacadas se encuentran:

Mantenimiento y desmalezamiento exhaustivo de espacios verdes.

Limpieza y vaciamiento de espejos y fuentes de agua decorativas.

Aplicación de larvicida en todas las fuentes que contengan agua.

Fumigación periódica de edificios y del túnel de servicio del Campus para controlar la población de mosquitos adultos.

Para asegurar la efectividad, se elaboró y distribuyó un listado detallado de acciones de limpieza y desinfección específicas que deben implementarse en todos los espacios interiores y exteriores de la Universidad.

dengue La campaña pone el énfasis en el control y la prevención.

Foco en la educación y promoción de cuidados

El segundo eje de la campaña está centrado en la información y concientización de estudiantes, docentes y personal. El CICUNC (Centro de Información y Comunicación) se unió al Área de Integración de Salud y a la Secretaría de Bienestar Universitario (SBU) para desarrollar una campaña de comunicación con recomendaciones específicas para la vida universitaria.

Se ofrecerán charlas informativas a cargo de profesionales de la salud, cubriendo escenarios particulares como el uso de aulas, oficinas y las actividades de colonia de verano y pileta.

Detección precoz y asistencia clínica

Finalmente, la estrategia contempla un pilar sanitario crucial: la detección temprana y el cuidado clínico. El Área de Integración de Salud actualizará y calibrará las guías de recomendaciones destinadas a los servicios médicos de la Universidad.

Esto permitirá al personal sanitario identificar de manera precoz signos y síntomas asociados al dengue –como fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos o erupciones– y proceder a la derivación inmediata de los casos sospechosos a los hospitales de referencia de la provincia.

De esta forma, la UNCUYO busca asegurar un ambiente de estudio y trabajo más seguro, promoviendo la colaboración de toda su comunidad para mantener a raya al mosquito Aedes aegypti.