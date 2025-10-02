Yom Kipur 2025: frases para compartir y reflexionar en esta fecha especial

El Yom Kipur , o Día del Perdón, es la jornada más sagrada del judaísmo. En esta fecha, muchas personas comparten frases y mensajes que invitan a la reflexión , la introspección y el perdón. A continuación, te presentamos las mejores para este 2025.

Para quienes siguen el judaísmo, Yom Kipur es un momento perfecto para enviar frases significativas a través de WhatsApp. Te compartimos algunas de las más destacadas.

El Yom Kipur , también llamado Día del Perdón, es la fecha más sagrada del calendario judío. En 2025, comienza el miércoles 1 de octubre al atardecer y finaliza el jueves 2 de octubre con la puesta del sol , diez días después de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío.

Se trata de un día de intensa reflexión y arrepentimiento, en el que los fieles practican un ayuno de 24 horas y revisan sus acciones del año anterior. Según la tradición, Dios evalúa estos actos y decide el perdón, renovando la inscripción de los justos en el Libro de la Vida. Por esta razón, el saludo típico es “Jatimá tová”, que significa literalmente “buena firma”. / La Nación y lavoz

