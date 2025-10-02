Yom Kipur 2025: frases para compartir y reflexionar en esta fecha especial

El Yom Kipur, o Día del Perdón, es la jornada más sagrada del judaísmo. En esta fecha, muchas personas comparten frases y mensajes que invitan a la reflexión, la introspección y el perdón. A continuación, te presentamos las mejores para este 2025.
Yom Kipur, la jornada más sagrada del judaísmo, es ideal para reflexionar y compartir mensajes. Te mostramos las mejores frases.
El Yom Kipur, o Día del Perdón, es la jornada más sagrada del judaísmo. En esta fecha, muchas personas comparten frases y mensajes que invitan a la reflexión, la introspección y el perdón. A continuación, te presentamos las mejores para este 2025.
Para quienes siguen el judaísmo, Yom Kipur es un momento perfecto para enviar frases significativas a través de WhatsApp. Te compartimos algunas de las más destacadas.
El Yom Kipur, también llamado Día del Perdón, es la fecha más sagrada del calendario judío. En 2025, comienza el miércoles 1 de octubre al atardecer y finaliza el jueves 2 de octubre con la puesta del sol, diez días después de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío.
Se trata de un día de intensa reflexión y arrepentimiento, en el que los fieles practican un ayuno de 24 horas y revisan sus acciones del año anterior. Según la tradición, Dios evalúa estos actos y decide el perdón, renovando la inscripción de los justos en el Libro de la Vida. Por esta razón, el saludo típico es “Jatimá tová”, que significa literalmente “buena firma”. / La Nación y lavoz
Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 2 de octubre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.