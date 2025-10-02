2 de octubre de 2025
Sitio Andino
2 de octubre: Día del Escribano en Argentina y su significado

Cada 2 de octubre, se conmemora el Día del Escribano en Argentina. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

2 de octubre: Día del Escribano en Argentina y su significado

Cada 2 de octubre se celebra en Argentina el Día del Escribano. Esta efeméride conmemora el Primer Congreso Internacional del Notariado Latino, realizado el 2 de octubre de 1948, donde se propuso la creación de una unión de notariados con principios comunes en los países de habla hispana.

En esta fecha también se celebra el Día del Notariado Latino, rindiendo homenaje a todos los profesionales de esta importante área.

Conocé por qué hoy, 2 de octubre, se celebra el Día del Escribano en Argentina

Qué es la Unión Internacional del Notariado

La Unión Internacional del Notariado Latino es una organización no gubernamental (ONG) integrada por asociaciones profesionales de notarios de 71 países en cinco continentes, cuyos sistemas notariales se basan en el derecho romano-germánico.

Qué hace un escribano

Los escribanos son los depositarios de la fe pública, siendo su intervención obligatoria en actos clave del tráfico jurídico y comercial. Participan en la transferencia de inmuebles, fondos de comercio, constitución de ciertos tipos de sociedades comerciales, confección de contratos y testamentos, entre otros. Además, se encargan de llevar registros públicos donde constan ciertos actos y operaciones legales. / Universidad de Mendoza

