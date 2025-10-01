Día Internacional del Café: cómo nació y por qué se festeja el 1 de octubre Foto: web

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una fecha que rinde homenaje a una de las bebidas más consumidas del mundo. Además, busca resaltar sus beneficios para la salud, sus usos naturales en la jardinería y promover condiciones de trabajo justas que hacen posible su producción.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Café el 1 de octubre? La efeméride fue proclamada por la Organización Internacional del Café (OIC) durante una reunión realizada en Londres entre el 3 y el 7 de marzo de 2014. Con la aprobación de 77 estados miembros, a propuesta del Comité Consultivo del Sector Privado (PSCB), se decidió unificar en una sola fecha las celebraciones del café, que hasta entonces se recordaban en días distintos alrededor del mundo.

El objetivo no solo fue promover y celebrar la bebida, sino también concientizar sobre las condiciones laborales que enfrentan los productores de granos, impulsar un comercio justo y fomentar una producción sostenible para la industria cafetera.

La primera celebración oficial del Día Internacional del Café tuvo lugar el 1 de octubre de 2015. Si bien no hay un motivo exacto para haber elegido esa fecha, se cree que estuvo vinculada con el lanzamiento de la Expo 2015 en Milán, un evento internacional que reunió a países y organizaciones para mostrar avances sociales, tecnológicos, culturales y económicos bajo el lema “Alimentar el planeta, energía para la vida ”.

10 curiosidades llamativas sobre el café El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Cada día se consumen en el planeta alrededor de 3.000 millones de tazas de café. Los países nórdicos son los mayores consumidores de café per cápita. El término café proviene del árabe Qahhwat Al-bun, que significa “vino del grano”. El grano de café es en realidad la semilla del fruto del cafeto, un árbol que puede alcanzar los 6 metros de altura. Estudios indican que el consumo de café puede acelerar el metabolismo entre un 3% y un 11%. Es uno de los productos más comercializados del mundo, junto con la Coca-Cola. Brasil es el mayor productor mundial, con el 30,16% de la cosecha global. El 54% de los estadounidenses consume café todos los días, lo que convierte a Estados Unidos en el país que más lo bebe en términos absolutos. En Francia existe una cafetería donde el café cuesta más caro si el cliente no saluda o no dice “por favor” al pedirlo. Fuente: wkipedia y diainternacionalde

Compartí la nota:







