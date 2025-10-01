1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Día Internacional del Café: cómo nació y por qué se festeja el 1 de octubre

Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una de las bebidas más populares del mundo. En esta nota, conocé el origen de la efeméride.

Día Internacional del Café: cómo nació y por qué se festeja el 1 de octubre

Día Internacional del Café: cómo nació y por qué se festeja el 1 de octubre

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una fecha que rinde homenaje a una de las bebidas más consumidas del mundo. Además, busca resaltar sus beneficios para la salud, sus usos naturales en la jardinería y promover condiciones de trabajo justas que hacen posible su producción.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Café el 1 de octubre?

La efeméride fue proclamada por la Organización Internacional del Café (OIC) durante una reunión realizada en Londres entre el 3 y el 7 de marzo de 2014. Con la aprobación de 77 estados miembros, a propuesta del Comité Consultivo del Sector Privado (PSCB), se decidió unificar en una sola fecha las celebraciones del café, que hasta entonces se recordaban en días distintos alrededor del mundo.

Lee además
de la nafta al cafe y las hamburguesas: como cambian las estaciones de servicio
Nuevas tendencias y negocios

De la nafta al café y las hamburguesas: cómo cambian las estaciones de servicio
Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables.
Solidaridad

Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables

El objetivo no solo fue promover y celebrar la bebida, sino también concientizar sobre las condiciones laborales que enfrentan los productores de granos, impulsar un comercio justo y fomentar una producción sostenible para la industria cafetera.

La primera celebración oficial del Día Internacional del Café tuvo lugar el 1 de octubre de 2015. Si bien no hay un motivo exacto para haber elegido esa fecha, se cree que estuvo vinculada con el lanzamiento de la Expo 2015 en Milán, un evento internacional que reunió a países y organizaciones para mostrar avances sociales, tecnológicos, culturales y económicos bajo el lema “Alimentar el planeta, energía para la vida ”.

10 curiosidades llamativas sobre el café

  1. El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua.
  2. Cada día se consumen en el planeta alrededor de 3.000 millones de tazas de café.
  3. Los países nórdicos son los mayores consumidores de café per cápita.
  4. El término café proviene del árabe Qahhwat Al-bun, que significa “vino del grano”.
  5. El grano de café es en realidad la semilla del fruto del cafeto, un árbol que puede alcanzar los 6 metros de altura.
  6. Estudios indican que el consumo de café puede acelerar el metabolismo entre un 3% y un 11%.
  7. Es uno de los productos más comercializados del mundo, junto con la Coca-Cola.
  8. Brasil es el mayor productor mundial, con el 30,16% de la cosecha global.
  9. El 54% de los estadounidenses consume café todos los días, lo que convierte a Estados Unidos en el país que más lo bebe en términos absolutos.
  10. En Francia existe una cafetería donde el café cuesta más caro si el cliente no saluda o no dice “por favor” al pedirlo.

Fuente: wkipedia y diainternacionalde

Temas
Seguí leyendo

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3309 del miércoles 1 de octubre

1 de octubre: por qué se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 1 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 1 de octubre

Sube la temperatura: el pronóstico del tiempo para este miércoles 1 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 1 de octubre

El Comité de Integración Paso Pehuenche reabre el debate sobre turismo

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

LO QUE SE LEE AHORA
Sube la temperatura: el pronóstico del tiempo para este miércoles 1 de octubre.
El clima

Sube la temperatura: el pronóstico del tiempo para este miércoles 1 de octubre

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025
Tomá nota

Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025

Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad 
Manifestación

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

La Legislatura de Mendoza aprobó el nuevo Estatuto el Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo. 
polémica

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Te Puede Interesar

Víctor Fayad presenta el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno de Alfredo Cornejo
Legislatura provincial

El gobierno de Mendoza presenta el Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal, baja de impuestos y pedido de roll over

Por Sitio Andino Política
Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables.
Solidaridad

Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables

Por Natalia Mantineo
Ambos vehículos sufrieron importantes daños tras el accidente vial. 
En una esquina con semáforos

Terrible accidente vial entre dos autos en plena Ciudad de Mendoza

Por Pablo Segura