Netflix en octubre: todas las series y películas que se estrenan

Netflix inicia octubre con un catálogo renovado, que incluye desde estrenos muy esperados hasta producciones nacionales . A lo largo del mes llegarán varias películas, como la La mujer de la fila y Steve , protagonizada por Cillian Murphy , junto a series internacionales que prometen ser tendencia .

En Denver, un grupo de solteros se adentrará en las cápsulas para buscar el amor a ciegas, enfrentando sorpresas, giros y triángulos amorosos.

La tercera temporada de la serie se enfocará en crímenes reales que marcaron a la sociedad. Los nuevos episodios contarán la historia de Ed Gein, asesino serial y ladrón de cuerpos durante la década de 1950.

Con recreaciones inmersivas y entrevistas recientes, la serie muestra encuentros paranormales desde la perspectiva de quienes los vivieron.

10 de octubre – Mi padre, el asesino BTK

Este documental relata la historia de la hija del asesino en serie BTK, quien comparte cómo creció junto a un hombre con una doble vida monstruosa.

16 de octubre – La Diplomática (Tercera temporada)

En medio de una crisis diplomática, Kate enfrenta una administración frágil y una amenaza mortal con repercusiones globales. La serie sigue la vida de una diplomática estadounidense que equilibra su trabajo en el Reino Unido con su matrimonio con una figura política.

16 de octubre – El Quinteto Inicial

Este documental de diez episodios sigue a jugadores de la NBA como Jaylen Brown y Kevin Durant durante la temporada 2024-25.

23 de octubre – Nadie quiere eso (Segunda temporada)

La segunda temporada retoma la historia de Joanne y Noah, enfrentando conflictos familiares y profesionales. Una presentadora de pódcast y un rabino soltero exploran su relación frente a sus diferentes estilos de vida y familias entrometidas.

28 de octubre – Naturaleza de Pesadilla

Serie documental que narra historias de supervivencia y muestra el peligro, el drama y la belleza oscura de la naturaleza desde la perspectiva de sus presas.

30 de octubre – Nadie nos vio partir

Basada en hechos reales, la serie sigue a una madre que enfrenta el estigma y la dolorosa separación cuando su esposo se lleva a los hijos fuera del país.

30 de octubre – Respira: Temporada 2

Un drama hospitalario donde la llegada de un nuevo supervisor y la privatización del hospital ponen a prueba a un apasionado equipo médico, en medio de tensiones y romances.

Netflix Netflix continúa con grandes estrenos para octubre Foto: web

Películas que se estrenan en Netflix en octubre 2025

2 de octubre – Rockstar: Duki desde el fin del mundo

Documental sobre la carrera y el pasado del trap argentino, mostrando sus inicios en Buenos Aires, su expansión global y testimonios de familiares y amigos antes de sus shows en estadios internacionales.

4 de octubre – Steve

La película sigue a Cillian Murphy en el rol de un director de un reformatorio de los años 90, mientras ayuda a Shy (Jay Lycurgo), un adolescente con conflictos internos, enfrentando sus propios problemas de salud mental.

10 de octubre – La mujer del camarote

Basada en la novela de Ruth Ware, Keira Knightley interpreta a Lo Blacklock, una periodista que presencia la caída de una persona al mar durante un viaje en yate. Al no ser creída, inicia una investigación peligrosa entre secretos y engaños.

10 de octubre – Victoria Beckham

Documental que muestra la vida de Victoria Beckham entre la preparación de la Semana de la Moda de París y los desafíos de su imperio de moda y belleza, revelando momentos de vulnerabilidad y crecimiento personal.

17 de octubre – 27 noches

La película, estrenada mundialmente en el Festival de Cine de San Sebastián, narra la historia de una mujer adinerada internada en una clínica psiquiátrica por sus hijas, mientras un perito investiga su condición.

17 de octubre – Un fantasma en la batalla

Amaia (Susana Abaitua), joven Guardia Civil, se infiltra en ETA durante más de una década para localizar zulos terroristas en Francia, marcando un hito en la lucha antiterrorista en España.

24 de octubre – Una casa de dinamita

Tras un ataque con misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para identificar al responsable y determinar la respuesta.

24 de octubre – Maldita suerte

En Macao, un jugador de apuestas altas intenta dejar atrás su turbulento pasado, hasta que conoce a una misteriosa mujer con cicatrices y secretos similares.

31 de octubre – La mujer de la fila

Andrea, madre de clase media, vive una pesadilla cuando su hijo Gustavo es encarcelado. Para visitarlo debe hacer la fila afuera del penal, sintiéndose completamente diferente a las demás mujeres.