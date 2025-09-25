Streaming

Netflix estrena la temporada 3 de "Alice in Borderland": esto es lo que tenés que saber

La exitosa serie de Netflix regresó tras años de espera para responder a los fanáticos sobre la segunda temporada, aunque con un tono singular.

Netflix estrena la temporada 3 de Alice in Borderland: esto es lo que tenés que saber

Netflix estrena la temporada 3 de "Alice in Borderland": esto es lo que tenés que saber

 Por Luis Calizaya

Tres años tuvieron que pasar para que la nueva temporada de "Alice in Borderland" regrese a Netflix, esta vez con su tercera entrega. La adaptación del manga de Haro Aso llega con una trama renovada que buscará responder las dudas que dejó el último capítulo estrenado en 2022, el cual muchos fanáticos interpretaron como un cierre definitivo.

alice in borderland - temporada 3 (1)
"Alice in Borderland" regresa a Netflix con nuevos juegos mortales.

"Alice in Borderland" regresa a Netflix con nuevos juegos mortales.

Netflix: de qué trata la temporada 3 de "Alice in Borderland"

En esta nueva temporada, la serie regresa con Arisu y Usagi en una vida matrimonial tranquila tras sobrevivir a los juegos mortales. Sin embargo, todo cambia cuando Usagi es secuestrada por un enigmático investigador que la arrastra de regreso al universo de Borderland. Obligado a rescatarla, Arisu vuelve a ese mundo distorsionado para enfrentar desafíos aún más extremos.

Lee además
Llega a Netflix La casa Guinness: una serie de dramas familiares y ambición de poder video
Streaming

Llega a Netflix "La casa Guinness": una serie de dramas familiares y ambición de poder
La inquietante miniserie de Netflix que acaba de estrenarse y ya es tendencia video
Streaming

La inquietante miniserie de Netflix que acaba de estrenarse y ya es tendencia

El gran giro llega con la aparición de la carta del Joker, un símbolo que abre un camino incierto y peligroso. Esta misteriosa figura introduce un nuevo nivel de tensión y convierte la historia en un recorrido lleno de enigmas que mantienen al espectador en vilo en cada escena.

Reparto completo

  • Kento Yamazaki: Ryohei Arisu
  • Tao Tsuchiya: Yuzuha Usagi
  • Shô Aoyagi: Aguni
  • Ayaka Miyoshi: Ann Rizura
  • Dôri Sakurada: Suguru
  • Nijirô Murakami: Shuntaro Chishiya
  • Riisa Naka: Mira Kano
  • Hayato Isomura: Sunato Banda
  • Katsuya Maiguma: Yaba Oki
alice in borderland - temporada 3
&iquest;Qui&eacute;n ser&aacute; el villano principal de la nueva entrega?

¿Quién será el villano principal de la nueva entrega?

Las mejores películas y series de Kento Yamazaki

  • Películas:

Your Lie in April (2016)

Un prodigio del piano pierde la capacidad de escuchar la música tras la muerte de su madre. Su vida cambia cuando conoce a una talentosa violinista que lo impulsa a enfrentar sus miedos y a recuperar la pasión por la música.

JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable (2017)

En la ciudad de Morioh comienzan a ocurrir sucesos extraños ligados a poderes sobrenaturales llamados Stands. Un grupo de jóvenes con habilidades especiales debe enfrentarse a enemigos peligrosos mientras desentrañan misterios ocultos.

Kingdom (2019)

En la antigua China, un joven huérfano sueña con convertirse en un gran general. Su destino se cruza con un príncipe exiliado que busca recuperar el trono, dando inicio a una épica lucha por la unificación del país.

  • Series:

Alice in Borderland (2020–2022)

Un joven desempleado y sus amigos se ven atrapados en una versión paralela de Tokio, donde deben participar en juegos de supervivencia mortales. Cada desafío pone a prueba su ingenio, fuerza y capacidad para mantenerse con vida.

Good Doctor (2018, versión japonesa)

Un joven médico con trastorno del espectro autista y síndrome del sabio comienza a trabajar en un hospital pediátrico. Allí deberá demostrar sus habilidades únicas, a pesar de las dudas y prejuicios de sus colegas.

Todome no Kiss (Kiss That Kills) (2018)

Un ambicioso host que busca riqueza y poder ve su vida interrumpida por una misteriosa mujer. Cada vez que lo besa, él muere y regresa siete días al pasado, obligándolo a reescribir su destino y enfrentar verdades ocultas.

Tráiler de "Alice in Borderland: Temporada 3"

Embed - Alice in Borderland: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

Temas
Seguí leyendo

¿Qué ver en Netflix, HBO Max y Disney+ este fin de semana?

De qué trata "Belén", la película argentina que competirá en los Premios Oscar

¿Dónde ver Marvel Zombies en Argentina? Sangre y acción con superhéroes

Cine en casa: las 10 mejores películas para disfrutar con amigos

Los Premios Oscar esperan por Argentina: "Homo Argentum" está entre las preseleccionadas

LO QUE SE LEE AHORA
Llega a Netflix La casa Guinness: una serie de dramas familiares y ambición de poder video
Streaming

Llega a Netflix "La casa Guinness": una serie de dramas familiares y ambición de poder

Las Más Leídas

El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada
La Matanza

Triple femicidio: el testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

Más que un título: la DGE ofrece un secundario con oficio para conseguir un trabajo.
Educación

Más que un título: la DGE ofrece un Secundario con salida laboral garantizada

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos
Buenos Aires

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos

Accidente vial en Las Heras: dos niñas fueron atropelladas por un colectivo
Gran Mendoza

Fallecieron dos niñas atropelladas por un colectivo en El Algarrobal

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3307 del miércoles 24 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3307 del miércoles 24 de septiembre

Te Puede Interesar

El accidente vial causó fuerte conmoción en El Algarrobal, Las Heras.
Trágico accidente en el Algarrobal

Piden ayuda para la familia de las hermanitas fallecidas en Las Heras

Por Pablo Segura
Economía argentina: el dilema de la manta corta entre dólar, deuda y recesión
Politíca económica

Economía argentina: el dilema de la manta corta entre dólar, deuda y recesión

Por Marcelo López Álvarez
Las víctimas del triple femicidio fueron torturadas. 
conmoción

Triple femicidio: confirman que las torturas fueron transmitidas en vivo por Tik Tok

Por Sitio Andino Policiales