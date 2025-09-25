Netflix estrena la temporada 3 de "Alice in Borderland": esto es lo que tenés que saber

Tres años tuvieron que pasar para que la nueva temporada de " Alice in Borderland " regrese a Netflix , esta vez con su tercera entrega. La adaptación del manga de Haro Aso llega con una trama renovada que buscará responder las dudas que dejó el último capítulo estrenado en 2022 , el cual muchos fanáticos interpretaron como un cierre definitivo .

En esta nueva temporada, la serie regresa con Arisu y Usagi en una vida matrimonial tranquila tras sobrevivir a los juegos mortales. Sin embargo, todo cambia cuando Usagi es secuestrada por un enigmático investigador que la arrastra de regreso al universo de Borderland. Obligado a rescatarla, Arisu vuelve a ese mundo distorsionado para enfrentar desafíos aún más extremos.

Streaming La inquietante miniserie de Netflix que acaba de estrenarse y ya es tendencia

Streaming Llega a Netflix "La casa Guinness": una serie de dramas familiares y ambición de poder

El gran giro llega con la aparición de la carta del Joker , un símbolo que abre un camino incierto y peligroso. Esta misteriosa figura introduce un nuevo nivel de tensión y convierte la historia en un recorrido lleno de enigmas que mantienen al espectador en vilo en cada escena.

alice in borderland - temporada 3 ¿Quién será el villano principal de la nueva entrega? Foto: web

Las mejores películas y series de Kento Yamazaki

Películas:

Your Lie in April (2016)

Un prodigio del piano pierde la capacidad de escuchar la música tras la muerte de su madre. Su vida cambia cuando conoce a una talentosa violinista que lo impulsa a enfrentar sus miedos y a recuperar la pasión por la música.

JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable (2017)

En la ciudad de Morioh comienzan a ocurrir sucesos extraños ligados a poderes sobrenaturales llamados Stands. Un grupo de jóvenes con habilidades especiales debe enfrentarse a enemigos peligrosos mientras desentrañan misterios ocultos.

Kingdom (2019)

En la antigua China, un joven huérfano sueña con convertirse en un gran general. Su destino se cruza con un príncipe exiliado que busca recuperar el trono, dando inicio a una épica lucha por la unificación del país.

Series:

Alice in Borderland (2020–2022)

Un joven desempleado y sus amigos se ven atrapados en una versión paralela de Tokio, donde deben participar en juegos de supervivencia mortales. Cada desafío pone a prueba su ingenio, fuerza y capacidad para mantenerse con vida.

Good Doctor (2018, versión japonesa)

Un joven médico con trastorno del espectro autista y síndrome del sabio comienza a trabajar en un hospital pediátrico. Allí deberá demostrar sus habilidades únicas, a pesar de las dudas y prejuicios de sus colegas.

Todome no Kiss (Kiss That Kills) (2018)

Un ambicioso host que busca riqueza y poder ve su vida interrumpida por una misteriosa mujer. Cada vez que lo besa, él muere y regresa siete días al pasado, obligándolo a reescribir su destino y enfrentar verdades ocultas.

Tráiler de "Alice in Borderland: Temporada 3"