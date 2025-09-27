Las mejores series de thrillers psicológicos que te mantendrán en vilo

Las plataformas de streaming revolucionaron las producciones cinematográficas y las historias que buscan los fanáticos, impulsando especialmente el género del thriller psicológico, donde las series combinan misterio e inteligencia de los personajes. Desde alucinaciones que confunden la realidad hasta crímenes horrendos, estas producciones desafían al público y sorprenden con finales inesperados.