27 de septiembre de 2025
Sitio Andino
Las mejores series de thrillers psicológicos que te mantendrán en vilo

En este listado de lo mejor del thriller, repasamos las series más destacadas del momento y aquellas inolvidables por sus impactantes finales.

 Por Luis Calizaya

Las plataformas de streaming revolucionaron las producciones cinematográficas y las historias que buscan los fanáticos, impulsando especialmente el género del thriller psicológico, donde las series combinan misterio e inteligencia de los personajes. Desde alucinaciones que confunden la realidad hasta crímenes horrendos, estas producciones desafían al público y sorprenden con finales inesperados.

Thrillers psicológicos recomendados para ver hoy

You (2018 - Netflix)

  • Joe Goldberg (Penn Badgley), gerente de librería, usa manipulación y violencia para conquistar a sus víctimas, hasta que en la quinta temporada enfrenta las consecuencias de sus actos.
Embed - You | Tráiler de la serie | Netflix

El paciente (2022 - Disney+)

  • Alan Strauss (Steve Carell), terapeuta de prisión, enfrenta a Sam, un joven asesino en serie, descubriendo su retorcida mente mientras lucha por sobrevivir.
Embed - El Paciente Disney+ Tráiler Español Sub Miniserie Disney+ 2022

La hora del diablo (2022 - Amazon Prime Video)

  • Lucy Chambers se despierta a las 3:33 am con sueños terroríficos y persigue a un asesino en serie.
Embed - The Devil's Hour - Tráiler oficial | Prime Video

Equinox (2020 - Netflix)

  • Astrid investiga la desaparición de su hermana y compañeros, descubriendo secretos inquietantes tras 20 años.
Embed - Equinox | Tráiler oficial | Netflix

La huésped (2025 - Netflix)

  • Silvia enfrenta traiciones y pasiones prohibidas cuando un antiguo amor reaparece en su vida.
Embed - La huésped | Tráiler oficial | Netflix

La Última Noche en Tremor (2024 - Netflix)

  • Un pianista atormentado tras un rayo comienza a tener visiones de su futuro y de amenazas mortales.
Embed - La última noche en Tremor | Tráiler oficial | Netflix

Black Rabbit (2025 - Netflix)

  • Un restaurante se convierte en escenario del submundo criminal cuando regresa un hermano problemático.
Embed - Black Rabbit | Tráiler oficial | Netflix

La novia (2025 - Prime Video)

  • Laura enfrenta la misteriosa presencia de Cherry, la novia de su hijo, que amenaza su vida perfecta.
Embed - The Girlfriend - Official Trailer | Prime Video

Happy Valley (2014 - Prime Video/Apple TV+)

  • Catherine, sargento de policía, protege a su comunidad y a su nieto huérfano en un valle rural.
Embed - Happy Valley | Series 3 Trailer - BBC

The Alienist (2020 - Netflix)

  • A finales del siglo XIX, un asesinato de un menor en Nueva York lleva a Teddy Roosevelt a investigar crímenes perturbadores mientras los alienistas estudian la mente criminal.
Embed - The Alienist - Trailer Subtitualdo en Español Latino l Netlix
