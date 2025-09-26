Cuándo se estrena en HBO Max "Una batalla tras otra", la película con Leonardo DiCaprio

Por Luis Calizaya







A pocos días de terminar septiembre, la cartelera de estrenos ofrece películas atractivas, entre ellas “Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson. La cinta destaca por su trama satírica y su elenco de primer nivel, con Leonardo DiCaprio y Sean Penn. Aunque aún es pronto para medir su recepción, se confirmó que llegará a HBO Max.

Dónde y cuándo ver “Una batalla tras otra” en streaming Con un estreno en cines programado para el 25 de septiembre, “Una batalla tras otra” reúne todos los ingredientes para convertirse en una fuerte candidata a varios premios. La crítica especializada incluso anticipa que podría ser otra obra maestra de Anderson, gracias a un elenco protagónico que promete una historia tan intensa como entretenida.

Aunque aún es temprano para medir su éxito comercial, sí se sabe que la película estará disponible en HBO Max, ya que la plataforma forma parte de Warner Bros. Studios, compañía encargada de su producción y distribución.

En cuanto a su llegada a streaming, un número promedio indica que las películas suelen permanecer en cartelera unas cuatro semanas y aterrizar en plataformas entre 60 y 90 días después, o en apenas 30 si no logran buen rendimiento en salas. Con este panorama, todo apunta a que podría estar disponible a fines de 2025 o comienzos de 2026.

Leonardo DiCaprio (1) Al reparto de "Una batalla tras otra" se suma Benicio del Toro. Foto: Warner Bros. De qué trata “Una batalla tras otra” La película combina drama y comedia en una historia de espías revolucionarios del siglo XXI. El protagonista es Bob (Leonardo DiCaprio), un hombre que, 16 años después, vuelve a ser perseguido por su pasado, encarnado en el Coronel Lockjaw (Sean Penn). Mientras se desata un feroz conflicto, Bob deberá proteger a su esposa e hija con ayuda de antiguos aliados, lo que lo obligará a retomar el papel de revolucionario que alguna vez dejó atrás. Reparto de la película Leonardo DiCaprio

Sean Penn

Benicio del Toro

Regina Hall

Teyana Taylor

Chase Infiniti

Wood Harris

Alana Haim

Shayna Mc Hayle Tráiler de "Una batalla tras otra" Embed - Una batalla tras otra | Tráiler oficial | Doblado