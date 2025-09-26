La película animada ideal para ver en familia y que dura menos de 90 minutos

En uno de los estrenos programados para el 26 de septiembre , HBO Max suma " Las aventuras de Dog Man ", una película animada que adapta las historias más populares de Dav Pilkey . A pocos meses de su debut en cines en 2025 , la propuesta llega como una opción ideal para disfrutar en familia durante el fin de semana.

Un perro policía y su compañero humano se fusionan tras un accidente, dando vida a Policán , un héroe que promete proteger y servir, pero también sabe dar la patita. Su misión será detener al villano Perico , que planea clonarse para multiplicar sus fechorías . Sin embargo, todo cambia cuando su clon, Periquillo, entabla una inesperada amistad con Policán .

"Las aventuras de Dog Man" se estrenó en los cines de Argentina en febrero de 2025.

La película recibió gran aprobación del público y de la prensa , que elogió su animación y creatividad, comparándola con Capitán Calzoncillos . The Hollywood Reporter la describió como “encantadora y sorprendentemente emotiva”, destacando además “una animación deliciosa, repleta de gags visuales y recursos imaginativos que bien merecen verse en la gran pantalla”.

Aunque predominan las reseñas positivas, también se sumaron opiniones neutras y algunas críticas negativas . Según Los Angeles Times y Boston Globe , la película logra divertir tanto a adultos como a niños, quienes querrán verla una y otra vez hasta ser un "dolor de cabeza".

Película - HBO Max (1) La película animada tiene momentos divertidos y reflexivos. Foto: web

Quién es quién en la película

Peter Hastings: Dog Man

Dog Man Pete Davidson: Petey

Petey Lucas Hopkins Calderon: Li'l Petey

Li'l Petey Lil Rel Howery: Jefe policial

Jefe policial Isla Fisher: Sarah Hatoff

Sarah Hatoff Billy Boyd: Seamus

Seamus Ricky Gervais: Flippy el Pez

Peter Hastings: apariciones en películas y series

Películas:

The Country Bears (2002)

Una banda de osos antropomórficos que estuvieron retirados regresa para salvar su antigua reputación musical, enfrentando viejos conflictos, críticas y su propio pasado.

Series:

The Epic Tales of Captain Underpants (2018–actualidad)

Serie animada basada en los libros de Dav Pilkey: dos niños y su director escolar crean cómics que cobran vida, y deben enfrentarse a aventuras absurdas para salvar la ciudad de villanos ridículos.

Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness (2011-2016)

Po, el oso panda kung fu, debe defender la paz en su valle enfrentándose a nuevos villanos y retos mientras crece como maestro espiritual, con humor, acción y enseñanzas.

Animaniacs (1993-1998)

Comedia animada que sigue las travesuras de los hermanos Warner (Yakko, Wakko y Dot) mientras causan caos en Hollywood, enfrentan situaciones absurdas y parodian cultura pop con humor irreverente.

