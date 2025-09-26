Streaming

La película animada ideal para ver en familia y que dura menos de 90 minutos

Fue uno de los estrenos de 2025 que adaptó otra historia divertida de Dav Pilkey, autor de "Las aventuras del Capitán Calzoncillos".

Foto: Getty
Por Luis Calizaya

En uno de los estrenos programados para el 26 de septiembre, HBO Max suma "Las aventuras de Dog Man", una película animada que adapta las historias más populares de Dav Pilkey. A pocos meses de su debut en cines en 2025, la propuesta llega como una opción ideal para disfrutar en familia durante el fin de semana.

Película - HBO Max (2)
"Las aventuras de Dog Man" se estren&oacute; en los cines de Argentina en febrero de 2025.&nbsp;

HBO Max: de qué trata "Las aventuras de Dog Man"

Un perro policía y su compañero humano se fusionan tras un accidente, dando vida a Policán, un héroe que promete proteger y servir, pero también sabe dar la patita. Su misión será detener al villano Perico, que planea clonarse para multiplicar sus fechorías. Sin embargo, todo cambia cuando su clon, Periquillo, entabla una inesperada amistad con Policán.

Qué dijo la crítica especializada

La película recibió gran aprobación del público y de la prensa, que elogió su animación y creatividad, comparándola con Capitán Calzoncillos. The Hollywood Reporter la describió como “encantadora y sorprendentemente emotiva”, destacando además “una animación deliciosa, repleta de gags visuales y recursos imaginativos que bien merecen verse en la gran pantalla”.

Aunque predominan las reseñas positivas, también se sumaron opiniones neutras y algunas críticas negativas. Según Los Angeles Times y Boston Globe, la película logra divertir tanto a adultos como a niños, quienes querrán verla una y otra vez hasta ser un "dolor de cabeza".

Película - HBO Max (1)
La pel&iacute;cula animada tiene momentos divertidos y reflexivos.

La película animada tiene momentos divertidos y reflexivos.

Quién es quién en la película

  • Peter Hastings: Dog Man
  • Pete Davidson: Petey
  • Lucas Hopkins Calderon: Li'l Petey
  • Lil Rel Howery: Jefe policial
  • Isla Fisher: Sarah Hatoff
  • Billy Boyd: Seamus
  • Ricky Gervais: Flippy el Pez

Peter Hastings: apariciones en películas y series

  • Películas:

The Country Bears (2002)

Una banda de osos antropomórficos que estuvieron retirados regresa para salvar su antigua reputación musical, enfrentando viejos conflictos, críticas y su propio pasado.

  • Series:

The Epic Tales of Captain Underpants (2018–actualidad)

Serie animada basada en los libros de Dav Pilkey: dos niños y su director escolar crean cómics que cobran vida, y deben enfrentarse a aventuras absurdas para salvar la ciudad de villanos ridículos.

Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness (2011-2016)

Po, el oso panda kung fu, debe defender la paz en su valle enfrentándose a nuevos villanos y retos mientras crece como maestro espiritual, con humor, acción y enseñanzas.

Animaniacs (1993-1998)

Comedia animada que sigue las travesuras de los hermanos Warner (Yakko, Wakko y Dot) mientras causan caos en Hollywood, enfrentan situaciones absurdas y parodian cultura pop con humor irreverente.

Tráiler de "Las aventuras de Dog Man"

Embed - LAS AVENTURAS DE DOG MAN Tráiler Español Latino (2025)

