15 de marzo de 2026
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Premios Oscar

Premios Oscar 2026: horario, dónde ver en vivo y los grandes candidatos a mejor película

Enterate todo sobre la gran noche de los Premios Oscar con sus nominados y favoritos. Te contamos dónde ver cada película ganadora en vivo.

Premios Oscar 2026: horario, dónde ver en vivo y los grandes candidatos a mejor película

Premios Oscar 2026: horario, dónde ver en vivo y los grandes candidatos a mejor película

 Por Analía Martín

La industria del cine mundial se prepara para vivir hoy su noche de mayor esplendor con la llegada de la edición 98 de los Premios Oscar desde Los Ángeles. El tradicional Dolby Theatre recibirá a las estrellas más influyentes en una velada que promete celebrar la excelencia creativa y técnica de cada película nominada durante este último año.

La ceremonia oficial comenzará a las 20:00 horas de Argentina y contará con la conducción del carismático Conan O’Brien. El evento se podrá seguir en directo por la señal de TNT y también mediante la plataforma de streaming Max para verlo desde cualquier dispositivo.

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Premios Oscar 2026: conocé la lista completa de nominaciones.

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Para quienes no quieran perderse el glamour, la alfombra roja arrancará una hora antes con la participación de Axel Kuschevatzky. En esta previa, los protagonistas compartirán sus sensaciones y mostrarán sus diseños exclusivos antes de ingresar al recinto principal para conocer a los ganadores.

Cómo ver cada película y la gala en directo

Si buscás opciones alternativas, la cobertura de la red carpet también estará disponible en E! Entertainment desde las 17:00 horas. Los abonados a servicios como DGO o DirecTV podrán acceder a señales en alta definición para disfrutar del despliegue visual de la ceremonia.

La organización confirmó una lista de presentadores de primer nivel que incluye a figuras como Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Nicole Kidman. También subirán al escenario estrellas contemporáneas como Pedro Pascal y Zendaya para anunciar a los ganadores de las estatuillas doradas.

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Los favoritos a ganar los Premios Oscar

En cuanto a la competencia, el drama "Pecadores" llega como el gran favorito de la noche tras alcanzar el récord histórico de 16 nominaciones. Le sigue de cerca la épica "Una batalla tras otra" de Paul Thomas Anderson, que acumuló 13 menciones importantes.

En las ternas actorales, Michael B. Jordan y Timothée Chalamet pelean cabeza a cabeza por el galardón a Mejor Actor Protagonista. Por el lado femenino, Jessie Buckley pica en punta como la candidata más firme para quedarse con el premio por su labor en "Hamnet".

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Música y shows en esta noche de gala para Hollywood

La música también tendrá un rol fundamental durante la transmisión con actos en vivo inspirados en las obras nominadas. Se destaca la presentación de la canción "Golden" de la cinta "Demon Hunters", interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami sobre el escenario.

Además, Miles Caton y Raphael Saadiq brindarán una actuación masiva para presentar el tema principal del largometraje "Pecadores". Estas puestas en escena buscan rendir tributo a la estética particular de cada producción que hoy compite por la gloria máxima de la Academia.

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