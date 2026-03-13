K-Pop Demon Hunters 2: Netflix adelantó información sobre la secuela y varios proyectos más

La exitosa película animada KPop Demon Hunters tendrá secuela en Netflix , en medio del fenómeno global que generó tras su estreno. La plataforma confirmó que la historia de Rumi, Mira y Zoey continuará con nuevas aventuras y música , consolidando un universo que combina animación, cultura pop coreana y acción sobrenatural .

La principal novedad es que los directores originales , Maggie Kang y Chris Appelhans , volverán a ponerse al frente del proyecto. La secuela será además el primer trabajo dentro del acuerdo exclusivo que ambos firmaron con Netflix para desarrollar y dirigir nuevas producciones animadas durante los próximos años.

“ Como cineasta coreana, me siento inmensamente orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes ”, expresó Kang al anunciar el regreso del proyecto ante Netflix Tudum . Según adelantó, el equipo creativo planea expandir el universo narrativo que debutó en la primera película. “ Hay muchísimo más en este mundo que hemos creado, y estoy emocionada de mostrárselo al público . Esto es solo el principio”, aseguró.

Appelhans también celebró la posibilidad de continuar la historia de los personajes principales. “Estos personajes son como una familia para nosotros; su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Nos entusiasma escribir su próximo capítulo, desafiarlos y verlos evolucionar , y seguir ampliando los límites de cómo la música, la animación y la narrativa pueden integrarse”, explicó el director.

Desde la compañía destacan que el éxito del film superó todas las expectativas. Bela Bajaria, directora de contenidos de Netflix, señaló que la película no solo conquistó a la audiencia, sino que también generó una comunidad global de seguidores. “Maggie y Chris despertaron un fandom que trascendió idiomas, generaciones y géneros. Estamos orgullosos de profundizar nuestra colaboración con ellos y seguir ampliando este universo junto a nuestros socios ”, afirmó.

Una película animada que rompió todo esquema y es un fenómeno mundial

La producción, realizada junto a Sony Pictures Animation, se convirtió en un fenómeno internacional desde su estreno en junio de 2025. La historia sigue a las integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, con Rumi, Mira y Zoey, superestrellas del K-pop que, cuando no están llenando estadios, utilizan identidades secretas como cazadoras de demonios para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales. Su principal rival es una banda llamada Saja Boys, cuyos miembros ocultan una identidad demoníaca.

Embed - Las guerreras k-pop | Tráiler oficial | Netflix

El impacto cultural del proyecto también se reflejó en la industria musical y en los premios internacionales. La banda ficticia HUNTR/X alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100, mientras que la canción “Golden” se convirtió en el primer tema de K-pop en ganar un Premio Grammy. Además, la película fue nominada a dos Premios Óscar: Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original.

Para Dan Lin, presidente de Netflix Film, el fenómeno demuestra el potencial de las historias que cruzan culturas. “Maggie y Chris se animaron a contar una historia profundamente personal que conectó con audiencias de todo el mundo. Hay muchísimo más por explorar en este universo y estamos entusiasmados por llevar nuevas aventuras de HUNTR/X a los fans ”, afirmó.