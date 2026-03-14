Las joyitas ocultas de los servicios de streaming: películas y series para descubrir

Aunque las salas de cine siguen vigentes, las plataformas de streaming se han convertido en espacios donde las películas y series encuentran nuevas audiencias y reúnen a millones de espectadores en todo el mundo. Si bien los estrenos son constantes, algunas producciones acaparan la atención y terminan por dejar en segundo plano a otras que también fueron muy exitosas en su momento.

Para quienes disfrutan de quedarse en casa viendo una buena historia, el streaming se presenta como una de las opciones más accesibles. Sin embargo, entre los grandes lanzamientos y lo s títulos más populares , muchas plataformas esconden producciones que, pese a su calidad, permanecen bajo cierto anonimato dentro de sus catálogos.

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Biografía del cantante británico Robbie Williams que repasa su ascenso a la fama, sus grandes éxitos musicales y los conflictos personales que enfrentó durante su carrera. La película explora tanto su vida pública como sus luchas internas fuera de los escenarios.

Embed - Better Man | Official Trailer (2024 Movie) – Robbie Williams, Michael Gracey, Jonno Davies

Dónde verla: Prime Video.

2. Gone Baby Gone (2007)

Dos detectives privados de Boston, interpretados por Casey Affleck y Michelle Monaghan, investigan la desaparición de una niña de cuatro años en uno de los barrios más conflictivos de la ciudad. La búsqueda los llevará a enfrentar complejos dilemas morales mientras avanzan en el caso.

Dónde verla: Netflix.

3. Elephant (2003)

Dirigida por Gus Van Sant, esta película recrea la rutina cotidiana de varios estudiantes durante un día aparentemente normal en una escuela secundaria. Sin embargo, la jornada termina en una tragedia inspirada en la masacre de Columbine.

Dónde verla: Max.

4. Cuando acecha la maldad (2023)

En un pueblo aislado, dos hermanos descubren a un hombre poseído por una fuerza demoníaca que amenaza con desatar el mal en la comunidad. A medida que intentan detenerlo, descubren que la situación es mucho más peligrosa de lo que imaginaban.

cuando acecha la maldad, pelicula, cine.jpg Es una de las películas del cine nacional más impactantes. Foto: Archivo

Dónde verla: Netflix.

5. Misántropo (2023)

Dirigida por Damián Szifron, la historia sigue a Eleanor, una joven investigadora que colabora en la búsqueda de un asesino en serie responsable de una serie de brutales crímenes. Su capacidad para comprender la mente criminal será clave para resolver el caso.

Dónde verla: Prime Video.

Series:

1. Tierra natal (2021)

Esta serie belga combina drama familiar y comedia negra para narrar la historia de una familia de origen marroquí que vive en Bélgica. La trama sigue a Ismael, quien intenta escapar del negocio familiar dedicado a repatriar cuerpos a Marruecos para su sepultura.

Dónde verla: Netflix.

2. The Undoing (2020)

Protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant, la serie sigue a una exitosa psicóloga cuya vida perfecta se derrumba tras un asesinato y la misteriosa desaparición de su esposo. La investigación sacará a la luz secretos que cambiarán todo.

Dónde verla: Max.

3. Skins (2007)

La serie británica que revolucionó la televisión con su retrato crudo y realista de la adolescencia. Ambientada en una escuela secundaria de Bristol, sigue la vida de un grupo de jóvenes que enfrentan conflictos emocionales, sociales y familiares.

Dónde verla: Netflix.

4. The Man in the High Castle (2015)

Basada en la novela de Philip K. Dick, esta serie imagina un mundo en el que Alemania y Japón ganaron la Segunda Guerra Mundial y dividieron Estados Unidos. Un grupo de rebeldes descubre filmaciones que muestran una realidad alternativa donde los Aliados resultaron vencedores.

Embed - The Man in the High Castle (Amazon) – Trailer – Subtitulado

Dónde verla: Prime Video.

5. Midnight Diner: Tokyo Stories (2019)

Ambientada en un pequeño restaurante de Tokio que abre solo de madrugada, cada episodio presenta a un cliente distinto y su historia personal, siempre vinculada a un plato del menú. Con relatos breves y emotivos, la serie mezcla drama, humor y humanidad.

Dónde verla: Netflix.