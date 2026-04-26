De qué trata 'Bolas arriba', la película de Prime Video que sorprende con guiños argentinos Foto: web

' Bolas arriba ' irrumpió en Prime Video como una de las comedias más comentadas del momento. Con un humor absurdo, fútbol y situaciones al límite , Mark Wahlberg se pone al frente de una historia que no se toma nada en serio, y así encontró rápidamente su lugar entre lo más visto gracias a su tono irreverente y descontracturado , en especial en Argentina .

La película alcanzó el primer puesto de lo más visto en Prime Video.

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Prime Video: de qué trata 'Bolas arriba'

Dirigida por Peter Farrelly, la película sigue a dos ejecutivos de marketing, interpretados por Wahlberg y Paul Walter Hauser, que viajan a Brasil durante el Mundial con una idea tan ambiciosa como polémica. Lo que comienza como una estrategia comercial disruptiva pronto se descontrola, desatando un escándalo global que los obliga a escapar mientras son perseguidos por fanáticos, autoridades y criminales.

El detalle que pocos esperaron: las referencias con Argentina

Uno de los elementos que más llamó la atención del público argentino es la presencia de Eva de Dominici, quien suma un guiño inesperado dentro de la historia. Su participación aporta frescura y conecta directamente con la audiencia local, generando repercusión en redes.

Eva Dominici - Mark Wahlberg Eva de Dominici, Muchachos y más: los detalles divertidos sobre Argentina. Foto: web

Entrando en terreno de spoilers, el cierre de la película refuerza ese vínculo con escenas en las Cataratas del Iguazú, donde los protagonistas cruzan inesperadamente a territorio argentino. A esto se suman referencias al Mundial de Qatar 2022, la rivalidad futbolística con Brasil y, de forma sorpresiva, la inclusión del himno “Muchachos”.

Quién es quién en la película

Mark Wahlberg: Brad Lewison

Brad Lewison Paul Walter Hauser: Elijah DeBell

Elijah DeBell Sacha Baron Cohen: Pavio Curto Bündchen

Pavio Curto Bündchen Benjamin Bratt: Senhor Santos

Senhor Santos Luciano Szafir: Cristo

Cristo Eva De Dominici: Emilia

Emilia Daniela Melchior: Antonia / Isadora Costa

Antonia / Isadora Costa Molly Shannon: Burgess

Burgess Eric André: Aaron

Aaron Chelsey Crisp: Julie

Más de Eva De Dominici: sus series y películas

Películas:

1. Sangre en la boca

Un boxeador veterano atraviesa el ocaso de su carrera mientras entrena a una joven promesa. Lo que comienza como una relación profesional deriva en un vínculo intenso y conflictivo que expone deseos, frustraciones y los límites del poder en el mundo del deporte.

2. No dormirás

Un grupo de actores se interna en un hospital psiquiátrico abandonado para preparar una obra experimental basada en la privación del sueño. A medida que pasan los días sin dormir, la línea entre actuación y realidad se desdibuja, desatando una espiral de paranoia y terror psicológico.

3. The Institute

Ambientada en un centro médico aislado, la historia sigue a pacientes sometidos a tratamientos poco convencionales que esconden oscuros intereses. Lo que parece una institución de rehabilitación termina revelando una red de manipulación y secretos inquietantes.

Series:

1. La fragilidad de los cuerpos

Un periodista investiga una serie de crímenes vinculados a un accidente ferroviario, destapando una trama de corrupción política, encubrimientos y luchas de poder que atraviesan distintas capas de la sociedad.

2. Barrabrava

La trama se mete de lleno en el mundo de las barras bravas del fútbol argentino. Todo comienza cuando dos hermanos son desplazados del liderazgo de la hinchada de su club y quedan expuestos a un entramado de violencia, traiciones y negocios ilegales. En su intento por recuperar el poder, deberán moverse en un entorno donde las lealtades son frágiles y el peligro es constante.

3. Los ricos no piden permiso

Ambientada en una estancia de lujo, la historia combina romance, secretos familiares y disputas por el poder económico. La llegada de un hombre con un pasado misterioso altera la aparente tranquilidad del lugar y destapa conflictos ocultos entre los dueños y quienes trabajan allí, en una trama donde el amor y la ambición se cruzan constantemente.

Tráiler de 'Bolas arriba'