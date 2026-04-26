De qué trata 'Bolas arriba', la película de Prime Video que sorprende con guiños argentinos

'Bolas arriba' irrumpió en Prime Video como una de las comedias más comentadas del momento. Con un humor absurdo, fútbol y situaciones al límite, Mark Wahlberg se pone al frente de una historia que no se toma nada en serio, y así encontró rápidamente su lugar entre lo más visto gracias a su tono irreverente y descontracturado, en especial en Argentina.
Comedia - Mark Wahlberg
La película alcanzó el primer puesto de lo más visto en Prime Video.
Dirigida por Peter Farrelly, la película sigue a dos ejecutivos de marketing, interpretados por Wahlberg y Paul Walter Hauser, que viajan a Brasil durante el Mundial con una idea tan ambiciosa como polémica. Lo que comienza como una estrategia comercial disruptiva pronto se descontrola, desatando un escándalo global que los obliga a escapar mientras son perseguidos por fanáticos, autoridades y criminales.
El detalle que pocos esperaron: las referencias con Argentina
Uno de los elementos que más llamó la atención del público argentino es la presencia de Eva de Dominici, quien suma un guiño inesperado dentro de la historia. Su participación aporta frescura y conecta directamente con la audiencia local, generando repercusión en redes.
Eva Dominici - Mark Wahlberg
Eva de Dominici, Muchachos y más: los detalles divertidos sobre Argentina.
Foto: web
Entrando en terreno de spoilers, el cierre de la película refuerza ese vínculo con escenas en las Cataratas del Iguazú, donde los protagonistas cruzan inesperadamente a territorio argentino. A esto se suman referencias al Mundial de Qatar 2022, la rivalidad futbolística con Brasil y, de forma sorpresiva, la inclusión del himno “Muchachos”.
Quién es quién en la película
Mark Wahlberg: Brad Lewison
Paul Walter Hauser: Elijah DeBell
Sacha Baron Cohen: Pavio Curto Bündchen
Benjamin Bratt: Senhor Santos
Luciano Szafir: Cristo
Eva De Dominici: Emilia
Daniela Melchior: Antonia / Isadora Costa
Molly Shannon: Burgess
Eric André: Aaron
Chelsey Crisp: Julie
Más de Eva De Dominici: sus series y películas
Películas:
1. Sangre en la boca
Un boxeador veterano atraviesa el ocaso de su carrera mientras entrena a una joven promesa. Lo que comienza como una relación profesional deriva en un vínculo intenso y conflictivo que expone deseos, frustraciones y los límites del poder en el mundo del deporte.
2. No dormirás
Un grupo de actores se interna en un hospital psiquiátrico abandonado para preparar una obra experimental basada en la privación del sueño. A medida que pasan los días sin dormir, la línea entre actuación y realidad se desdibuja, desatando una espiral de paranoia y terror psicológico.
3. The Institute
Ambientada en un centro médico aislado, la historia sigue a pacientes sometidos a tratamientos poco convencionales que esconden oscuros intereses. Lo que parece una institución de rehabilitación termina revelando una red de manipulación y secretos inquietantes.
Series:
1. La fragilidad de los cuerpos
Un periodista investiga una serie de crímenes vinculados a un accidente ferroviario, destapando una trama de corrupción política, encubrimientos y luchas de poder que atraviesan distintas capas de la sociedad.
2. Barrabrava
La trama se mete de lleno en el mundo de las barras bravas del fútbol argentino. Todo comienza cuando dos hermanos son desplazados del liderazgo de la hinchada de su club y quedan expuestos a un entramado de violencia, traiciones y negocios ilegales. En su intento por recuperar el poder, deberán moverse en un entorno donde las lealtades son frágiles y el peligro es constante.
3. Los ricos no piden permiso
Ambientada en una estancia de lujo, la historia combina romance, secretos familiares y disputas por el poder económico. La llegada de un hombre con un pasado misterioso altera la aparente tranquilidad del lugar y destapa conflictos ocultos entre los dueños y quienes trabajan allí, en una trama donde el amor y la ambición se cruzan constantemente.
Tráiler de 'Bolas arriba'
Embed - Bolas Arriba | Tráiler Oficial | Prime Video