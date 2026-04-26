26 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Amazon Prime Video

De qué trata 'Bolas arriba', la película de Prime Video que sorprende con guiños argentinos

La película satiriza la cultura del fútbol y pone en riesgo a Mark Wahlberg. Más allá del humor absurdo, Argentina hace presencia en el reparto y la historia.

De qué trata Bolas arriba, la película de Prime Video que sorprende con guiños argentinos
De qué trata 'Bolas arriba', la película de Prime Video que sorprende con guiños argentinos Foto: web
 Por Luis Calizaya

'Bolas arriba' irrumpió en Prime Video como una de las comedias más comentadas del momento. Con un humor absurdo, fútbol y situaciones al límite, Mark Wahlberg se pone al frente de una historia que no se toma nada en serio, y así encontró rápidamente su lugar entre lo más visto gracias a su tono irreverente y descontracturado, en especial en Argentina.

Comedia - Mark Wahlberg
La pel&iacute;cula alcanz&oacute; el primer puesto de lo m&aacute;s visto en Prime Video.

La película alcanzó el primer puesto de lo más visto en Prime Video.

Lee además
Las series más esperadas del 2026: la guía completa video

No es solo Netflix: las series que podrían convertirse en furor mundial en 2026
Final explicado de Ápex en Netflix: cuál es el destino de cada personaje video

¿Terminaste 'Ápex' en Netflix? Esto es lo que realmente pasa al final

Prime Video: de qué trata 'Bolas arriba'

Dirigida por Peter Farrelly, la película sigue a dos ejecutivos de marketing, interpretados por Wahlberg y Paul Walter Hauser, que viajan a Brasil durante el Mundial con una idea tan ambiciosa como polémica. Lo que comienza como una estrategia comercial disruptiva pronto se descontrola, desatando un escándalo global que los obliga a escapar mientras son perseguidos por fanáticos, autoridades y criminales.

El detalle que pocos esperaron: las referencias con Argentina

Uno de los elementos que más llamó la atención del público argentino es la presencia de Eva de Dominici, quien suma un guiño inesperado dentro de la historia. Su participación aporta frescura y conecta directamente con la audiencia local, generando repercusión en redes.

Eva Dominici - Mark Wahlberg
Eva de Dominici, Muchachos y m&aacute;s: los detalles divertidos sobre Argentina.

Eva de Dominici, Muchachos y más: los detalles divertidos sobre Argentina.

Entrando en terreno de spoilers, el cierre de la película refuerza ese vínculo con escenas en las Cataratas del Iguazú, donde los protagonistas cruzan inesperadamente a territorio argentino. A esto se suman referencias al Mundial de Qatar 2022, la rivalidad futbolística con Brasil y, de forma sorpresiva, la inclusión del himno Muchachos”.

Quién es quién en la película

  • Mark Wahlberg: Brad Lewison
  • Paul Walter Hauser: Elijah DeBell
  • Sacha Baron Cohen: Pavio Curto Bündchen
  • Benjamin Bratt: Senhor Santos
  • Luciano Szafir: Cristo
  • Eva De Dominici: Emilia
  • Daniela Melchior: Antonia / Isadora Costa
  • Molly Shannon: Burgess
  • Eric André: Aaron
  • Chelsey Crisp: Julie

Más de Eva De Dominici: sus series y películas

  • Películas:

1. Sangre en la boca

Un boxeador veterano atraviesa el ocaso de su carrera mientras entrena a una joven promesa. Lo que comienza como una relación profesional deriva en un vínculo intenso y conflictivo que expone deseos, frustraciones y los límites del poder en el mundo del deporte.

2. No dormirás

Un grupo de actores se interna en un hospital psiquiátrico abandonado para preparar una obra experimental basada en la privación del sueño. A medida que pasan los días sin dormir, la línea entre actuación y realidad se desdibuja, desatando una espiral de paranoia y terror psicológico.

3. The Institute

Ambientada en un centro médico aislado, la historia sigue a pacientes sometidos a tratamientos poco convencionales que esconden oscuros intereses. Lo que parece una institución de rehabilitación termina revelando una red de manipulación y secretos inquietantes.

  • Series:

1. La fragilidad de los cuerpos

Un periodista investiga una serie de crímenes vinculados a un accidente ferroviario, destapando una trama de corrupción política, encubrimientos y luchas de poder que atraviesan distintas capas de la sociedad.

2. Barrabrava

La trama se mete de lleno en el mundo de las barras bravas del fútbol argentino. Todo comienza cuando dos hermanos son desplazados del liderazgo de la hinchada de su club y quedan expuestos a un entramado de violencia, traiciones y negocios ilegales. En su intento por recuperar el poder, deberán moverse en un entorno donde las lealtades son frágiles y el peligro es constante.

3. Los ricos no piden permiso

Ambientada en una estancia de lujo, la historia combina romance, secretos familiares y disputas por el poder económico. La llegada de un hombre con un pasado misterioso altera la aparente tranquilidad del lugar y destapa conflictos ocultos entre los dueños y quienes trabajan allí, en una trama donde el amor y la ambición se cruzan constantemente.

Tráiler de 'Bolas arriba'

Embed - Bolas Arriba | Tráiler Oficial | Prime Video

Temas
Seguí leyendo

Guía Netflix: qué mirar hoy, 26 de abril, sin perder tiempo buscando

Una boda, un reencuentro y una explosión de violencia: la serie que promete dejarte sin aliento

Netflix se pone a tono con el Mundial 2026 con una nueva película atrapante

Guía Netflix: qué mirar hoy, 25 de abril, sin perder tiempo buscando

Nadie está a salvo: el thriller que llega a Netflix y te va a dejar sin respiro

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (24 de abril)

Netflix lanza Relatos del '85: la nueva amenaza que pone en peligro a Hawkins

Llega "Carísima" a Netflix: el experimento que podría cambiar cómo vemos series

LO QUE SE LEE AHORA
Final explicado de Ápex en Netflix: cuál es el destino de cada personaje video

¿Terminaste 'Ápex' en Netflix? Esto es lo que realmente pasa al final

Las Más Leídas

A horas del Road Show en Buenos Aires, Franco Colapinto visitó a un referente del vino en Mendoza

Sorpresa total: Franco Colapinto apareció en un "rincón mendocino"

En vivo: la Lepra reacciona y empata 1 a 1 ante el Lobo en el clásico mendocino

En vivo: la Lepra reacciona y empata 1 a 1 ante el Lobo en el clásico mendocino

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2425 y números ganadores del domingo 26 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2425 y números ganadores del domingo 26 de abril

Juicio civil: un clínica deberá pagar una fortuna por la muerte de una mujer.

Dura condena civil contra un clínica por la muerte de una mujer

El cadáver de Arias fue hallado en mayo del años pasado y avanza la causa en tribunales. video

Caso Orlando Arias: el crimen que conmocionó a Tunuyán, camino a juicio por jurados