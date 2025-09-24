Sangre y acción en Disney+: llega Marvel Zombies, la miniserie animada que nadie se quiere perder

Por Luis Calizaya







Desde su anuncio, "Marvel Zombies" se convirtió en uno de los estrenos más esperados de Disney+. Sus cuatro capítulos se estrenaron el 24 de septiembre, en lo que muchos fanáticos consideran como maratoneable. Con calificación para adultos, la miniserie promete inaugurar la temporada de Halloween con sangre y horror protagonizados por los héroes más poderosos del mundo.

Disney+: de qué trata "Marvel Zombies" Ambientada en un universo alternativo, los héroes de Marvel son víctimas de un virus que los convierte en zombis que atacan y expanden la infección por todo el mundo. A pesar de estar muertos, conservan sus habilidades y poderes, lo que los vuelve extremadamente peligrosos para un grupo de supervivientes que debe enfrentarlos desde La Balsa, una prisión para supervillanos en medio del mar.

La historia continúa desde el quinto capítulo de la primera temporada de What If, que mostró cómo el virus llegó a la Tierra desde el Reino Cuántico y dejó un final abierto con Spider-Man, T’Challa y la cabeza flotante de Ant-Man enfrentando a un Thanos zombificado en Wakanda con las Gemas del Infinito.

Marvel Zombies (3) Scarlet Witch es la responsable de infectar a casi todos en "Marvel Zombies". Foto: web Qué dice la crítica hasta ahora Antes y después de su estreno, la crítica especializada elogió al elenco de voces, que le da brillo a un guion épico, entre ellos Florence Pugh (Yelena Belova), Simu Liu (Shang-Chi), Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata) y Hailee Steinfeld (Kate Bishop).

Sin embargo, algunas críticas apuntan a la falta de profundidad y desarrollo de los personajes, un potencial que la historia ofrecía pero que los creadores no aprovecharon. A pesar de ello, muchos fanáticos disfrutaron de esta épica producción, que rompe con las historias más tradicionales de Marvel, y los ejecutivos de la compañía ya manifestaron la predisposición a producir una segunda temporada si recibe la aprobación del público. Reparto de voces completo Elizabeth Olsen: Wanda Maximoff / Bruja Escarlata

Wanda Maximoff / Bruja Escarlata Iman Vellani: Kamala Khan / Ms. Marvel

Kamala Khan / Ms. Marvel Hudson Thames: Peter Parker / Spider-Man

Peter Parker / Spider-Man Florence Pugh: Yelena Belova / Black Widow

Yelena Belova / Black Widow Simu Liu: Shan-Chi

Shan-Chi Hailee Steinfeld: Kate Bishop

Kate Bishop Todd Williams: Eric Brooks / Blade

Eric Brooks / Blade Awkwafina: Katy

Katy Randall Park: Jimmy Woo Tráiler de "Marvel Zombies" Embed - Marvel Zombies | Tráiler Oficial | Doblado