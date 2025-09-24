Streaming

Sangre y acción en Disney+: llega Marvel Zombies, la miniserie animada que nadie se quiere perder

Tras el éxito de What If, Disney+ regresa al universo Marvel con una versión terrorífica que adapta un cómic grotesco. Descubrí de qué se trata.

 Por Luis Calizaya

Desde su anuncio, "Marvel Zombies" se convirtió en uno de los estrenos más esperados de Disney+. Sus cuatro capítulos se estrenaron el 24 de septiembre, en lo que muchos fanáticos consideran como maratoneable. Con calificación para adultos, la miniserie promete inaugurar la temporada de Halloween con sangre y horror protagonizados por los héroes más poderosos del mundo.

Disney+: de qué trata "Marvel Zombies"

Ambientada en un universo alternativo, los héroes de Marvel son víctimas de un virus que los convierte en zombis que atacan y expanden la infección por todo el mundo. A pesar de estar muertos, conservan sus habilidades y poderes, lo que los vuelve extremadamente peligrosos para un grupo de supervivientes que debe enfrentarlos desde La Balsa, una prisión para supervillanos en medio del mar.

La historia continúa desde el quinto capítulo de la primera temporada de What If, que mostró cómo el virus llegó a la Tierra desde el Reino Cuántico y dejó un final abierto con Spider-Man, T’Challa y la cabeza flotante de Ant-Man enfrentando a un Thanos zombificado en Wakanda con las Gemas del Infinito.

Marvel Zombies (3)
Scarlet Witch es la responsable de infectar a casi todos en "Marvel Zombies".

Scarlet Witch es la responsable de infectar a casi todos en "Marvel Zombies".

Qué dice la crítica hasta ahora

Antes y después de su estreno, la crítica especializada elogió al elenco de voces, que le da brillo a un guion épico, entre ellos Florence Pugh (Yelena Belova), Simu Liu (Shang-Chi), Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata) y Hailee Steinfeld (Kate Bishop).

Sin embargo, algunas críticas apuntan a la falta de profundidad y desarrollo de los personajes, un potencial que la historia ofrecía pero que los creadores no aprovecharon.

A pesar de ello, muchos fanáticos disfrutaron de esta épica producción, que rompe con las historias más tradicionales de Marvel, y los ejecutivos de la compañía ya manifestaron la predisposición a producir una segunda temporada si recibe la aprobación del público.

Reparto de voces completo

  • Elizabeth Olsen: Wanda Maximoff / Bruja Escarlata
  • Iman Vellani: Kamala Khan / Ms. Marvel
  • Hudson Thames: Peter Parker / Spider-Man
  • Florence Pugh: Yelena Belova / Black Widow
  • Simu Liu: Shan-Chi
  • Hailee Steinfeld: Kate Bishop
  • Todd Williams: Eric Brooks / Blade
  • Awkwafina: Katy
  • Randall Park: Jimmy Woo

Tráiler de "Marvel Zombies"

Embed - Marvel Zombies | Tráiler Oficial | Doblado

