¿Qué ver en Netflix, HBO Max y Disney+ este fin de semana?

El fin de semana es la ocasión perfecta para descansar de la rutina semanal y, al mismo tiempo, disfrutar de las producciones que ofrecen las principales plataformas de streaming . Desde s eries hasta películas , estas son las mejores opciones para ver en Netflix , HBO Max y Disney+ .

Ambientada en un futuro distópico marcado por la Tercera Guerra Mundial, un grupo de multimillonarios intenta sobrevivir en un búnker de lujo. Desde allí observan cómo la civilización se derrumba mientras se adaptan a vivir confinados en una ciudad subterránea. Dos familias, sin embargo, vivirán tensiones por una herida del pasado.

Streaming Fin de semana de series en Netflix: 5 opciones cortas que no te podes perder

Streaming Gil Pereg podría tener un documental en Netflix: todo lo que se sabe hasta ahora

La serie estrenó su primera temporada de ocho episodios el 19 de septiembre y cuenta con la participación de Joaquín Furriel.

Ambientada en el norte argentino, esta miniserie sigue el secuestro de la hija de un gobernador a manos de un hombre de confianza, en medio de la sanción de una ley sobre la explotación del litio. A lo largo de la trama se revelan secretos que exponen las verdaderas caras de la política y el poder.

3. Las muertas

Basada en hechos reales, esta producción mexicana de seis episodios retrata la historia de Las Poquianchis. Las hermanas Arcángela y Serafina Baladro lideraron una peligrosa red de prostitución vinculada con asesinatos y corrupción política en los años 60. Dirigida por Luis Estrada.

Qué ver el fin de semana en HBO Max

1. 28 años después

La saga que comenzó en 2009 regresa con una tercera entrega ambientada años después de que un virus de la rabia destruyera el Reino Unido. Con Aaron Taylor-Johnson al frente, la trama sigue a un grupo que intenta sobrevivir en una isla remota mientras busca reconstruir lo que queda de la sociedad.

Embed - 28 AÑOS DESPUÉS. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines.

Con producción de Danny Boyle y Alex Garland, “28 años después” captó la atención no solo por su nombre, sino también por su innovadora filmación, realizada íntegramente con iPhone 15 Pro Max y accesorios profesionales.

2. Task: Unidad Especial

Mark Ruffalo protagoniza a un agente del FBI encargado de liderar un equipo especial para desarticular una banda criminal responsable de robos de drogas en Filadelfia. Una serie policial de siete episodios disponible desde el 7 de septiembre.

3. Karate Kid: Leyendas

Continuación de las películas de los 90 y de la serie Cobra Kai. La historia sigue a Li Fong, un joven que se muda a Nueva York tras una tragedia familiar. Promesa de las artes marciales, deberá decidir entre evitar la violencia o perfeccionar su estilo junto a los legendarios Señor Han y Daniel LaRusso para competir en un torneo de karate.

Embed - Karate Kid: Leyendas | Tráiler Oficial

Qué ver el fin de semana en Disney+

1. Match: La reina de las apps de citas

Inspirada en Whitney Wolfe Herd, fundadora y ex CEO de Bumble, narra cómo inició su carrera en la industria tecnológica y creó una app de citas que la convirtió en una de las mujeres más exitosas y millonarias del mundo.

2. Polaris: La conspiración

Estrenada el 10 de septiembre, esta serie coreana comienza con el atentado contra un candidato presidencial. La exdiplomática Munju Seo emprende una investigación que la lleva a descubrir una conspiración mundial para desestabilizar Corea del Sur. Su vida estará en riesgo y deberá aceptar la ayuda de un misterioso mercenario.

Embed - Polaris: La conspiración | Tráiler oficial | Disney+

3. Los Mufas: Suerte para la desgracia

En una serie de ocho capítulos, Daniel Hendler interpreta a Roque, un periodista de fenómenos paranormales que se infiltra en un peligroso grupo “mufa” para realizar la investigación más importante de su carrera. Junto a Vicente (Diego Cremonesi), intentará resolver el misterio, aunque las consecuencias serán graves.