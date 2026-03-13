Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 13 de marzo

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 13 de marzo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorporan tres nuevas series . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

Durante unas vacaciones familiares en el Caribe, Elena atropella accidentalmente a un hombre y, desesperada, recurre a sus hermanas Paula y Cris para pedir ayuda. Cuando llegan al lugar, las tres elaboran un plan para evitar que la menor de la familia sea inculpada y termine en la cárcel, una decisión que pondrá a prueba su vínculo y su lealtad.

2. Seducción fatal (Romance)

En su tercera temporada, la serie continúa la historia de una profesora casada que mantiene un romance prohibido con un hombre más joven. La relación desata una cadena de tragedias y tensiones que ponen en duda la confianza y la cercanía con las personas que la rodean.

3. Dinastía: Los Murdoch (Documental)

Basada en hechos reales, la serie revela los secretos de una de las familias más poderosas del mundo. Los cuatro hijos de Rupert Murdoch se enfrentan por el control del vasto imperio mediático de su padre, quien antes de su muerte aseguró su legado mediante decisiones privadas que salen a la luz a través de correos electrónicos, documentos y otros registros. La historia deja una pregunta abierta: ¿una dinastía es una familia o un negocio?