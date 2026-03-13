13 de marzo de 2026
Ronaldinho Gaúcho tendrá su serie documental en Netflix: cuándo se estrena

La serie lo tendrá como protagonista en una historia que recorrerá su carrera desde sus inicios hasta su retiro. Conocé los detalles de esta historia.

 Por Luis Calizaya

La historia de Ronaldinho Gaúcho llegará a la pantalla de Netflix con una nueva serie documental que repasará la vida y carrera de uno de los futbolistas más talentosos de la historia. El estreno forma parte de una serie de producciones dedicadas al fútbol brasileño que la plataforma lanzará a lo largo de 2026.

El documental de Ronaldinho será uno de los grandes estrenos de abril.

Ronaldinho llega a Netflix en un inédito documental: cuándo llega

El primer título de esta trilogía será Ronaldinho: The One and Only, una miniserie de tres episodios que se estrenará el 16 de abril. La producción ofrecerá acceso exclusivo a la vida actual del exjugador y a material de archivo inédito que repasa sus mayores logros deportivos, momentos personales y testimonios de figuras destacadas del fútbol internacional.

Entre los protagonistas que participan con entrevistas se encuentran estrellas como Lionel Messi, Neymar Jr., Roberto Carlos, Gilberto Silva, Carles Puyol y el entrenador Luiz Felipe Scolari, quienes comparten recuerdos y análisis sobre el impacto del brasileño dentro y fuera de la cancha.

El documental fue dirigida y escrita por Luis Ara y es una coproducción de Canal Azul y Trailer Films. El proyecto cuenta además con la producción ejecutiva de Ricardo Aidar y Liz Reis. A lo largo de los episodios, la producción reconstruye el camino del futbolista desde su infancia en Porto Alegre hasta su consagración mundial como uno de los grandes embajadores del “jogo bonito ”.

Otros documentales de fútbol que llegan a Netflix

La serie sobre Ronaldinho será el primer lanzamiento de una programación especial dedicada al fútbol brasileño. El 7 de mayo llegará Tetra: Acreditar de Novo, un documental que revive el histórico triunfo de Selección de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 1994.

Copa Mundial 1994 - Brasil
Netflix prepara al menos dos documentales en honor al f&uacute;tbol de brasile&ntilde;o.

Netflix prepara al menos dos documentales en honor al fútbol de brasileño.

La producción reconstruye el camino hacia el cuarto título mundial de Brasil a través de imágenes inéditas grabadas por los propios futbolistas durante el torneo. El relato recupera la historia de un equipo que llegó al Mundial rodeado de dudas y terminó conquistando el campeonato gracias al liderazgo de Dunga y las actuaciones decisivas de Romário y Bebeto.

El ciclo de estrenos se completará el 8 de junio con Várzea: Onde Nasce o Futebol, una serie que explora el universo del fútbol amateur en São Paulo. La producción sigue de cerca la Súper Copa Pioneer, uno de los torneos más importantes de este circuito, donde miles de jugadores buscan abrirse camino en el deporte.

El documental también recorre los orígenes de grandes figuras surgidas de la cultura de la “várzea”, como Cafu y Raphinha, quienes regresan a sus barrios para mostrar cómo esas canchas de tierra y torneos barriales fueron el punto de partida de sus carreras internacionales.

