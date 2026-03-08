"Una amistad, un asesinato": el documental danés que deja helados a los usuarios de Netflix

En los casos de crimen real , a veces la revelación más impactante no es el delito en sí, sino quién lo cometió. “ Un amigo, un asesino ”, el nuevo documental de Netflix, reconstruye la investigación que expuso a un agresor oculto a plena vista dentro de una tranquila comunidad danesa.

Dirigida por Christian Dyekjær , la serie sigue durante casi una década el proceso que llevó a identificar y detener al agresor . La investigación no solo revela los detalles de los crímenes, sino también el impacto emocional que dejaron en quienes creían conocer al culpable.

El relato se construye a partir de testimonios directos de tres antiguos amigos del acusado, un sacerdote local , un coordinador de búsqueda voluntario , un periodista y el fundador de un grupo danés de Facebook dedicado a personas desaparecidas. A través de sus voces, la serie muestra cómo el miedo y la desconfianza se instalaron en la comunidad tras los ataques.

Una de las entrevistadas, Amanda, ex amiga del agresor, recuerda que vivió durante años con el temor de que él siguiera libre y que ella misma pudiera convertirse en la próxima víctima. La revelación de la identidad del culpable, cuenta, fue devastadora para quienes lo habían tratado de cerca.

El escalofriante caso real detrás del documental

La docuserie de Netflix repasa tres casos que conmocionaron a Dinamarca entre 2016 y 2023. Todos involucraron ataques contra adolescentes y mantuvieron en alerta a la población durante años. Tras el tercer incidente, la policía logró identificar al agresor, llamado Philip Patrick Westh, un hombre de 32 años.

También reconstruye cómo los investigadores lograron conectar los hechos y detener al sospechoso, mientras la comunidad enfrentaba un clima constante de miedo. Según la sacerdotisa local Anna Helleberg Kluge, el caso dejó una profunda huella emocional.

Netflix - Documental Tres voces se únen para explicar un caso policial impactante. Foto: Netflix

Westh se declaró parcialmente culpable por el secuestro ocurrido en 2023, aunque negó su responsabilidad en los ataques anteriores. Tras un juicio con jurado, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua en junio de 2024.

Aunque su defensa presentó inicialmente una apelación que debía tratarse en 2025, el propio acusado decidió finalmente no continuar con el proceso. Actualmente cumple su condena en una prisión de Dinamarca, mientras el caso sigue siendo recordado como uno de los más impactantes de la última década en el país.

