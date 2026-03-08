8 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
streaming

"Una amistad, un asesinato": el documental danés que deja helados a los usuarios de Netflix

A lo largo de sus capítulos, la serie saca a la luz los secretos de un hombre que, pese a haber sido condenado por la Justicia, dejó traumas duraderos en quienes creían conocerlo por completo.

Una amistad, un asesinato: el documental danés que deja helados a los usuarios de Netflix

"Una amistad, un asesinato": el documental danés que deja helados a los usuarios de Netflix

 Por Luis Calizaya

En los casos de crimen real, a veces la revelación más impactante no es el delito en sí, sino quién lo cometió. “Un amigo, un asesino”, el nuevo documental de Netflix, reconstruye la investigación que expuso a un agresor oculto a plena vista dentro de una tranquila comunidad danesa.

Netflix - Documental (1)
La serie se divide en tres capítulos reveladores.

La serie se divide en tres capítulos reveladores.

De qué trata "Una amistad, un asesinato" de Netflix

Dirigida por Christian Dyekjær, la serie sigue durante casi una década el proceso que llevó a identificar y detener al agresor. La investigación no solo revela los detalles de los crímenes, sino también el impacto emocional que dejaron en quienes creían conocer al culpable.

Lee además
Lucrecia Martel estrena Nuestra Tierra y alerta sobre la crisis del cine nacional video
Cine con compromiso

Lucrecia Martel estrena el documental "Nuestra Tierra" y alerta sobre la crisis del cine nacional
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 8 de marzo video
streaming

Las mejores series y películas de Netflix para ver este 8 de marzo

El relato se construye a partir de testimonios directos de tres antiguos amigos del acusado, un sacerdote local, un coordinador de búsqueda voluntario, un periodista y el fundador de un grupo danés de Facebook dedicado a personas desaparecidas. A través de sus voces, la serie muestra cómo el miedo y la desconfianza se instalaron en la comunidad tras los ataques.

Una de las entrevistadas, Amanda, ex amiga del agresor, recuerda que vivió durante años con el temor de que él siguiera libre y que ella misma pudiera convertirse en la próxima víctima. La revelación de la identidad del culpable, cuenta, fue devastadora para quienes lo habían tratado de cerca.

El escalofriante caso real detrás del documental

La docuserie de Netflix repasa tres casos que conmocionaron a Dinamarca entre 2016 y 2023. Todos involucraron ataques contra adolescentes y mantuvieron en alerta a la población durante años. Tras el tercer incidente, la policía logró identificar al agresor, llamado Philip Patrick Westh, un hombre de 32 años.

También reconstruye cómo los investigadores lograron conectar los hechos y detener al sospechoso, mientras la comunidad enfrentaba un clima constante de miedo. Según la sacerdotisa local Anna Helleberg Kluge, el caso dejó una profunda huella emocional.

Netflix - Documental
Tres voces se únen para explicar un caso policial impactante.

Tres voces se únen para explicar un caso policial impactante.

Westh se declaró parcialmente culpable por el secuestro ocurrido en 2023, aunque negó su responsabilidad en los ataques anteriores. Tras un juicio con jurado, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua en junio de 2024.

Aunque su defensa presentó inicialmente una apelación que debía tratarse en 2025, el propio acusado decidió finalmente no continuar con el proceso. Actualmente cumple su condena en una prisión de Dinamarca, mientras el caso sigue siendo recordado como uno de los más impactantes de la última década en el país.

Tráiler de "Una amistad, un asesinato"

Embed - UNA AMISTAD, UN ASESINATO | AVANCE DOCU-SERIE TRAILER ESPAÑOL | 5 Marzo/26 - NETFLIX

Temas
Seguí leyendo

La serie de Harry Potter en HBO suma nuevos estudiantes de Hogwarts: el elenco completo

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 7 de marzo

La historia que emocionó en el teatro ahora llega a Netflix con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Llegó el día: así es "Máquina de guerra", la impactante película de Netflix

Netflix 6 de marzo: estrenos que tenés que ver hoy

Qué ver en el cine en marzo: los 10 estrenos más fuertes del mes

Netflix revive "El juego del calamar" con celebridades: quiénes aceptaron el desafío

"Vladimir" en Netflix: el motivo oculto por el que Rachel Weisz rompe la cuarta pared

LO QUE SE LEE AHORA
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 8 de marzo video
streaming

Las mejores series y películas de Netflix para ver este 8 de marzo

Las Más Leídas

Mendoza, bajo granizo y lluvias intensas: el pronóstico para las próximas horas
Rige el alerta naranja

Mendoza, lluvias torrenciales y granizo por sectores: el pronóstico para las próximas horas

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas
En varios sectores

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas

El carro de La Paz ganó el concurso de Vía Blanca y Carrusel.
Tradición mendocina

Fiesta de la Vendimia 90 años: cuál fue el carro ganador de la Vía Blanca y el Carrusel

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados
Caída mortal

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados

Fuerte tormenta complica la Ruta 7: barro en la calzada y corte preventivo
Transitar con precuación

Fuerte tormenta complica la Ruta 7: barro en la calzada y corte preventivo