Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 6 de marzo

Netflix actualiza su catálogo este 6 de marzo con una tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 6 de marzo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 6 de marzo en Netflix

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorporan películas y series. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.

Las películas que se estrenan el 6 de marzo

1. Máquina de guerra (Acción)

Protagonizada por Alan Ritchson, la historia sigue a un equipo de élite del Ejército de Estados Unidos que, durante una prueba final de selección, debe enfrentar a un enemigo que los caza uno por uno, convirtiendo la misión en una lucha por la supervivencia.

Embed - Máquina de guerra | Tráiler oficial | Netflix

2. Parque Lezama (Comedia)

Adaptación de la obra teatral de Herb Gardner, la trama gira en torno a un exmilitante comunista y un hombre despreocupado que entablan una amistad en un banco del parque, desencadenando situaciones llenas de humor y ternura.

Las series que se estrenan el 6 de marzo

1. El asesino de TikTok (Documental - Crímen)

Basada en un caso real, la serie en dos episodios detalla la desaparición de una mujer de 42 años en 2023 en una localidad española. Cuando su familia inicia la búsqueda, los mensajes, videos y rastros digitales apuntan al principal sospechoso: un creador de contenido en redes sociales.

2. Los dinosaurios (Documental)

Narrada por Morgan Freeman, la serie en cuatro capítulos explora el ascenso y la caída de los dinosaurios a lo largo de cientos de millones de años.

Es uno de los documentales más esperados del mes.

3. Un novio por suscripción (Romance)

Seo Mi-rae es una joven dedicada al trabajo, sin tiempo para el amor. Al registrarse en una app de citas, encuentra a un posible candidato con quien podría iniciar una relación.

4. La luz que aún nos guía (Romance)

Desde Corea del Sur, la serie narra la historia de un chico y una chica que, tras un amor adolescente, se reencuentran diez años después y enfrentan juntos los desafíos de su presente.

Embed - La luz que aún nos guía | TRÁILER OFICIAL | Netflix

5. Hola, clase (Drama)

Basada en hechos reales, un profesor de física buscará que sus alumnos tengan acceso a una educación de calidad mediante plataformas virtuales.

