Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 8 de marzo

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este domingo 8 de marzo tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos muy esperados , estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar , Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana . Con historias para todos los gustos, desde misterio hasta acción y un poco de romance , son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

Streaming Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 7 de marzo

streaming El oscuro caso real detrás de 'Un amigo, un asesino', el documental que impacta en Netflix

Una profesora y escritora de mediana edad siente que su vida personal y profesional se desmorona. En medio de esa crisis, se obsesiona con un nuevo y carismático colega, Vladimir, en la pequeña universidad donde trabaja desde hace décadas.

Serie - Netflix 2026 (1) Rachel Weisz protagoniza una serie de romance y pasión. Foto: Archivo

2. Cortafuego (Thriller)

La historia sigue a Mara, una mujer que, tras la muerte de su marido, viaja junto a su hija Lide y parte de su familia a una casa de verano en medio del bosque. Lo que comienza como un intento por cerrar heridas del pasado se transforma en una pesadilla cuando, luego de una discusión, la niña desaparece sin dejar rastro.

3. El asesino de Tik Tok (Documental)

Basada en un caso real, revela la desaparición de una mujer de 42 años en 2023 en una localidad española. Cuando su familia inicia la búsqueda, los mensajes, videos y rastros digitales apuntan al principal sospechoso: un creador de contenido en redes sociales.

4. El agente nocturno (Acción)

Cuando un agente del FBI atiende una línea telefónica de emergencia en la Casa Blanca, su vida se ve envuelta en un mundo de conspiraciones, peligros mortales y espionaje.

Embed - El agente nocturno | Tráiler oficial | Netflix

5. Mirada Indiscreta (Drama)

Miranda es una voyeur incontrolable y una hacker extremadamente hábil. Su destino cambia cuando conoce al hombre de sus sueños, pero pronto comienzan las dudas y se pregunta si realmente es lo que esperaba.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. Parque Lezama (Drama)

La trama gira en torno a un exmilitante comunista y un hombre despreocupado que entablan una amistad en un banco del parque, desencadenando situaciones llenas de humor y ternura.

2. Máquina de guerra (Acción)

Protagonizada por Alan Ritchson, la historia sigue a un equipo de élite del Ejército de Estados Unidos que, durante una prueba final de selección, debe enfrentarse a un enemigo que los caza uno por uno, convirtiendo la misión en una lucha por la supervivencia.

3. La ira de dios (Thriller)

Ante las misteriosas muertes de varios familiares cercanos, Luciana intenta descubrir la verdad y comienza a sospechar de su antiguo jefe, un reconocido escritor. Mientras busca revelar el misterio, también intenta proteger a su hermana menor de amenazas que esconden secretos y una posible venganza.

La ira de Dios Diego Peretti se roba la pantalla con una interpretación brillante. Foto: Archivo

4. Una loca entrevista (Comedia)

Un presentador de televisión y su productor consiguen el reto más imposible de sus carreras cuando el mismísimo Kim Jongun los invita a Corea del Norte para una entrevista exclusiva. Sin embargo, la CIA aprovecha la oportunidad y les encomienda una misión secreta: asesinar al dictador, algo que podría salir muy mal debido a sus torpezas.

5. Estigma (Terror)

Frankie Paige comienza a sufrir misteriosas lesiones después de recibir un crucifijo enviado por su madre desde Brasil. Ante la situación, el Vaticano decide intervenir con la llegada del padre Andrew Kiernan, un experto en milagros que investiga el caso tras analizar una figura religiosa que llora lágrimas de sangre.