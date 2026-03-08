8 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
streaming

La serie de Harry Potter en HBO sigue creciendo: quiénes son los nuevos personajes

La serie de HBO basada en las novelas de J. K. Rowling continúa ampliando su reparto con nuevos nombres. Quiénes se suman al proyecto y qué roles tendrán en la historia.

La serie de Harry Potter en HBO sigue creciendo: quiénes son los nuevos personajes

La serie de Harry Potter en HBO sigue creciendo: quiénes son los nuevos personajes

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

La esperada serie de Harry Potter que prepara HBO continúa tomando forma con la incorporación de nuevos personajes al elenco. En el marco del Día Mundial del Libro en el Reino Unido, la producción anunció a los actores que interpretarán a varios estudiantes de las cuatro casas de Hogwarts, ampliando el universo escolar que rodea al trío protagonista.

Los nuevos estudiantes de Hogwarts se únen a la serie de Harry Potter

Los actores confirmados representarán a compañeros clave dentro de Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw, y formarán parte del entorno cotidiano de los protagonistas durante su paso por la escuela de magia. Con estas incorporaciones, la serie refuerza su intención de recrear con mayor profundidad la comunidad estudiantil de Hogwarts.

Lee además
Una amistad, un asesinato: el documental danés que deja helados a los usuarios de Netflix video
streaming

El oscuro caso real detrás de 'Un amigo, un asesino', el documental que impacta en Netflix
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 8 de marzo video
streaming

Las mejores series y películas de Netflix para ver este 8 de marzo

Entre los estudiantes de Gryffindor se suman Asha Soetan (Angelina Johnson), Eire Farrell (Katie Bell), Serrana Su-Ling Bliss (Alicia Spinnet), Orson Matthews (Oliver Wood) y Ethan Smith (Lee Jordan).

HBO - Serie Harry Potter (1)
Así lucen los nuevos actores que integrarán a Gryffindor.

Así lucen los nuevos actores que integrarán a Gryffindor.

Por su parte, Slytherin contará con D’Angelou Osei-Kissiedu (Graham Montague), Laila Barwick (Pansy Parkinson), Oliver Croft (Marcus Flint), James Dowell (Lucian Bole), Cornelius Brandreth (Terence Higgs), Henry Medhurst (Peregrine Derrick), Dylan Heath (Adrian Pucey) y Eddison Burch (Miles Bletchley).

HBO - Serie Harry Potter
Se esperan novedades importantes de la serie en los próximos meses.

Se esperan novedades importantes de la serie en los próximos meses.

En Hufflepuff estarán India Moon (Hannah Abbott), James Trevelyan Buckle (Justin Finch-Fletchley), Cian Eagle-Service (Ernest MacMillan) y Jazmyn Lewin (Susan Bones).

Finalmente, Ravenclaw incluirá a Anjula Murali (Padma Patil), Eve Walls (Lisa Turpin), Aaron Zhao (Terry Boot) y Scarlett Archer (Penelope Clearwater).

Harry Potter, la serie: qué se sabe sobre los rodajes

Fue en mayo de 2025 cuando HBO reveló a los protagonistas principales de la historia, la cual estará conformado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Los nombres fueron anunciados a principios de 2025 tras un extenso proceso de casting que convocó a miles de jóvenes actores.

La producción estará escrita por Francesca Gardiner y contará con Mark Mylod como productor ejecutivo y director de varios episodios. El rodaje se realizará en los Warner Bros. Studios Leavesden, en el Reino Unido, y comenzó a mediados de 2025.

La serie será una adaptación televisiva fiel de la saga literaria creada por J. K. Rowling, quien también participa como productora ejecutiva. El proyecto contará además con la participación de reconocidos actores como John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore y Janet McTeer como Minerva McGonagall.

También integrarán el reparto Paapa Essiedu, quien interpretará a Severus Snape, Nick Frost, Luke Thallon y Paul Whitehouse.

Temas
Seguí leyendo

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 7 de marzo

La historia que emocionó en el teatro ahora llega a Netflix con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Llegó el día: así es "Máquina de guerra", la impactante película de Netflix

Netflix 6 de marzo: estrenos que tenés que ver hoy

Qué ver en el cine en marzo: los 10 estrenos más fuertes del mes

Netflix revive "El juego del calamar" con celebridades: quiénes aceptaron el desafío

"Vladimir" en Netflix: el motivo oculto por el que Rachel Weisz rompe la cuarta pared

Antes de llegar a Netflix, "La familia Ingalls" consiguió algo inusual para una serie

LO QUE SE LEE AHORA
Una amistad, un asesinato: el documental danés que deja helados a los usuarios de Netflix video
streaming

El oscuro caso real detrás de 'Un amigo, un asesino', el documental que impacta en Netflix

Las Más Leídas

Mendoza, bajo granizo y lluvias intensas: el pronóstico para las próximas horas
Rige el alerta naranja

Mendoza, lluvias torrenciales y granizo por sectores: el pronóstico para las próximas horas

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas
En varios sectores

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas

El carro de La Paz ganó el concurso de Vía Blanca y Carrusel.
Tradición mendocina

Fiesta de la Vendimia 90 años: cuál fue el carro ganador de la Vía Blanca y el Carrusel

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados
Caída mortal

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados

Fuerte tormenta complica la Ruta 7: barro en la calzada y corte preventivo
Transitar con precuación

Fuerte tormenta complica la Ruta 7: barro en la calzada y corte preventivo