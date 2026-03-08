La serie de Harry Potter en HBO sigue creciendo: quiénes son los nuevos personajes

La esperada serie de Harry Potter que prepara HBO continúa tomando forma con la incorporación de nuevos personajes al elenco . En el marco del Día Mundial del Libro en el Reino Unido , la producción anunció a los actores que interpretarán a varios estudiantes de las cuatro casas de Hogwarts , ampliando el universo escolar que rodea al trío protagonista.

Los actores confirmados representarán a compañeros clave dentro de Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw , y formarán parte del entorno cotidiano de los protagonistas durante su paso por la escuela de magia . Con estas incorporaciones, la serie refuerza su intención de recrear con mayor profundidad la comunidad estudiantil de Hogwarts.

streaming Las mejores series y películas de Netflix para ver este 8 de marzo

streaming El oscuro caso real detrás de 'Un amigo, un asesino', el documental que impacta en Netflix

Entre los estudiantes de Gryffindor se suman Asha Soetan (Angelina Johnson), Eire Farrell (Katie Bell), Serrana Su-Ling Bliss (Alicia Spinnet), Orson Matthews (Oliver Wood) y Ethan Smith (Lee Jordan).

Por su parte, Slytherin contará con D’Angelou Osei-Kissiedu (Graham Montague), Laila Barwick (Pansy Parkinson), Oliver Croft (Marcus Flint), James Dowell (Lucian Bole), Cornelius Brandreth (Terence Higgs), Henry Medhurst (Peregrine Derrick), Dylan Heath (Adrian Pucey) y Eddison Burch (Miles Bletchley).

HBO - Serie Harry Potter Se esperan novedades importantes de la serie en los próximos meses. Foto: prensa HBO

En Hufflepuff estarán India Moon (Hannah Abbott), James Trevelyan Buckle (Justin Finch-Fletchley), Cian Eagle-Service (Ernest MacMillan) y Jazmyn Lewin (Susan Bones).

Finalmente, Ravenclaw incluirá a Anjula Murali (Padma Patil), Eve Walls (Lisa Turpin), Aaron Zhao (Terry Boot) y Scarlett Archer (Penelope Clearwater).

Harry Potter, la serie: qué se sabe sobre los rodajes

Fue en mayo de 2025 cuando HBO reveló a los protagonistas principales de la historia, la cual estará conformado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. Los nombres fueron anunciados a principios de 2025 tras un extenso proceso de casting que convocó a miles de jóvenes actores.

La producción estará escrita por Francesca Gardiner y contará con Mark Mylod como productor ejecutivo y director de varios episodios. El rodaje se realizará en los Warner Bros. Studios Leavesden, en el Reino Unido, y comenzó a mediados de 2025.

La serie será una adaptación televisiva fiel de la saga literaria creada por J. K. Rowling, quien también participa como productora ejecutiva. El proyecto contará además con la participación de reconocidos actores como John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore y Janet McTeer como Minerva McGonagall.

También integrarán el reparto Paapa Essiedu, quien interpretará a Severus Snape, Nick Frost, Luke Thallon y Paul Whitehouse.