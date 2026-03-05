5 de marzo de 2026
Rachel Weisz rompe todas las reglas en "Vladimir", la serie más incómoda de Netflix

Entre los estrenos programados para marzo, Netflix incorporó a su catálogo una serie centrada en una historia de romance y pasión.

Rachel Weisz rompe todas las reglas en "Vladimir", la serie más incómoda de Netflix
Rachel Weisz rompe todas las reglas en "Vladimir", la serie más incómoda de Netflix Foto: Netflix Tudum
 Por Luis Calizaya

Con Rachel Weisz en un rol tan caótico como fascinante, “Vladimir” desembarca en Netflix como una de las series más audaces del año. Inspirada en la novela de Julia May Jonas, la historia examina la obsesión con una honestidad que incomoda y seduce al mismo tiempo.

Serie - Netflix 2026
Los 8 capítulos se estrenarán de forma simultánea este 5 de marzo.

Los 8 capítulos se estrenarán de forma simultánea este 5 de marzo.

Netflix: de qué trata "Vladimir"

La serie sigue a una profesora y escritora de mediana edad, interpretada por Weisz, cuya vida personal y profesional comienza a desmoronarse. En medio de esa crisis, se obsesiona con un nuevo y carismático colega, Vladimir (Leo Woodall), en la pequeña universidad donde trabaja desde hace décadas.

Entre secretos, tensiones sexuales y humor negro, la trama se adentra en las fantasías, contradicciones y autoengaños de una mujer que decide llevar sus deseos hasta las últimas consecuencias. John Slattery completa el triángulo como el esposo de la protagonista, también atravesado por su propio estancamiento.

Por qué Rachel Weisz rompe la cuarta pared

Uno de los recursos más llamativos de la serie es que el personaje de Weisz habla directamente a cámara. Esta ruptura de la cuarta pared permite trasladar al lenguaje audiovisual la voz interior que en la novela dominaba el relato.

El espectador accede así a sus pensamientos más íntimos, pero también a sus justificaciones y distorsiones. La protagonista no siempre dice la verdad completa, sino que adapta su versión según quién la escuche. Ese juego entre confesión y manipulación aporta humor, incomodidad y una dimensión más cercana al personaje, que oscila entre la lucidez y el caos.

Cuál es el significado real del título

La serie lleva el nombre del objeto de deseo de la protagonista: Vladimir. Sin embargo, la elección no es casual. Según explicó su creadora, Julia May Jonas, el título funciona como un guiño a las novelas clásicas que llevan el nombre de mujeres jóvenes obsesivamente deseadas por hombres. Aquí el juego se invierte, porque es una mujer quien observa, desea y proyecta. El foco está puesto en la fijación y en la manera en que se construye el relato del deseo.

Serie - Netflix 2026 (1)
Por ahora no hay planes de Netflix para una segunda temporada.

Por ahora no hay planes de Netflix para una segunda temporada.

Quiénes integran el elenco

  • Rachel Weisz
  • Leo Woodall
  • John Slattery
  • Jessica Henwick
  • Ellen Robertson
  • Kayli Carter
  • Miriam Silverman
  • Mallori Johnson
  • Matt Walsh
  • Tattiawna Jones
  • Louise Lambert

Más películas y series con Rachel Weisz

  • En películas:

1. La momia (1999)

A fines de los años 20, un grupo de exploradores viaja a la ciudad perdida de Hamunaptra en busca de tesoros ocultos. Lo que descubren es mucho más peligroso: una maldición ancestral que despierta a un antiguo sacerdote egipcio con sed de venganza. Aventuras, criaturas sobrenaturales y acción clásica al estilo pulp.

2. La favorita (2018)

Ambientada en la Inglaterra del siglo XVIII, la historia gira en torno a la frágil reina Ana y la intensa lucha de poder entre dos mujeres de su círculo íntimo por convertirse en su favorita. Intrigas palaciegas, manipulación y una guerra silenciosa donde cada gesto tiene consecuencias.

3. El jardinero fiel (2005)

Tras el asesinato de su esposa en Kenia, un diplomático británico inicia una investigación que lo lleva a descubrir una red de corrupción internacional vinculada a la industria farmacéutica. Un thriller político que combina romance, denuncia social y tensión creciente.

  • En series:

1. Juntas hasta la muerte (2023)

Un inquietante thriller psicológico sobre dos gemelas idénticas que comparten una relación tan íntima como perturbadora. Unidas por su profesión en el ámbito médico, llevan sus límites emocionales y éticos cada vez más lejos en una espiral obsesiva.

2. Scarlet and Black (1993)

Adaptación televisiva de la clásica novela de Stendhal. La historia sigue a un joven ambicioso que intenta ascender socialmente en la Francia del siglo XIX, moviéndose entre pasiones románticas, poder y estrategia. Drama de época atravesado por deseo, oportunismo y lucha de clases.

3. Page Eight (2011)

Un thriller político británico centrado en un veterano analista del MI5 que descubre información sensible sobre prácticas ilegales dentro del gobierno. Mientras intenta manejar la crisis institucional, también enfrenta conflictos personales que complican aún más la situación. Intriga, espionaje y tensiones diplomáticas en clave sobria y elegante.

Tráiler de "Vladimir"

Embed - Vladimir | Official Trailer | Netflix

