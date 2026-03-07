Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 7 de marzo

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 7 de marzo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorporan dos nuevas series . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

En su tercera temporada, la historia vuelve a situarnos en un mundo donde los animales conviven entre carnívoros y herbívoros. Allí conocemos a Regoshi, un joven lobo que, más allá de su apariencia imponente, es en realidad alguien sensible y bondadoso.

Aunque su presencia suele generar miedo entre los demás, dentro del club de teatro escolar encuentra un espacio para descubrir sus propios conflictos, secretos y temores.

2. La chica nueva: El reinicio (Thriller)

La miniserie sigue la historia de Nanno, una misteriosa estudiante que llega a distintos colegios privados de Tailandia con un objetivo particular: exponer las mentiras y los secretos más oscuros de alumnos y miembros de la comunidad educativa.