7 de marzo de 2026
Sitio Andino
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 7 de marzo

Netflix actualiza su catálogo este 7 de marzo con una tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 7 de marzo

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 7 de marzo

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 7 de marzo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 7 de marzo en Netflix

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorporan dos nuevas series. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.

Las series que se estrenan el 7 de marzo

1. Beastars (Anime)

En su tercera temporada, la historia vuelve a situarnos en un mundo donde los animales conviven entre carnívoros y herbívoros. Allí conocemos a Regoshi, un joven lobo que, más allá de su apariencia imponente, es en realidad alguien sensible y bondadoso.

Aunque su presencia suele generar miedo entre los demás, dentro del club de teatro escolar encuentra un espacio para descubrir sus propios conflictos, secretos y temores.

Embed - BEASTARS: Temporada final (Parte 2) | Tráiler final | Netflix

2. La chica nueva: El reinicio (Thriller)

La miniserie sigue la historia de Nanno, una misteriosa estudiante que llega a distintos colegios privados de Tailandia con un objetivo particular: exponer las mentiras y los secretos más oscuros de alumnos y miembros de la comunidad educativa.

Temas
