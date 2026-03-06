De qué trata "Máquina de guerra", la nueva película de acción de Netflix

La acción y la ciencia ficción se combinan en “Máquina de guerra” (War Machine) , la nueva apuesta de Netflix que se estrena este 6 de marzo . Protagonizada por Alan Ritchson y Dennis Quaid , la película propone una historia intensa de supervivencia militar en la que un ejercicio de entrenamiento se transforma en una amenaza mortal e inesperada.

Dirigida por Patrick Hughes , la cinta sigue a una unidad de Rangers del Ejército de Estados Unidos que atraviesa la etapa final de su exigente proceso de selección. Lo que comienza como una prueba de entrenamiento para un equipo de élite pronto se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir frente a una amenaza desconocida .

La película se perfila para ser uno de los más vistos en Netflix.

Streaming La historia que emocionó en el teatro ahora llega a Netflix con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Alan Ritchson, conocido por su papel en la serie Reacher, lidera al escuadrón interpretando al soldado conocido como “81”. El equipo también está conformado por personajes interpretados por Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Blake Richardson, Keiynan Lonsdale y Daniel Webber .

A medida que avanza la misión, los soldados deberán enfrentar una situación fuera de todo cálculo. El entrenamiento que debía poner a prueba sus habilidades militares se transforma en un escenario extremo, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte .

Por qué darle una oportunidad a la película

“Máquina de guerra” combina la tensión de los thrillers militares con elementos de ciencia ficción, lo que genera una propuesta dinámica y cargada de adrenalina. La película apuesta por secuencias de acción intensas, un elenco reconocido y una historia que mezcla supervivencia, estrategia y misterio.

Con poco más de 100 minutos de duración, el film se presenta como una opción ideal para quienes disfrutan de las historias de combate, los desafíos extremos y los relatos donde un grupo de soldados debe enfrentarse a lo desconocido.

La producción cuenta con Todd Lieberman y Alexander Young, de Hidden Pictures, junto con Patrick Hughes y Greg McLean de HUGE FILM. Rich Cook participa como productor y Valerie Bleth Sharp como productora ejecutiva.

Netflix - 2026 La amenaza en Máquina de guerra: ¿Un robot alienígena o un dron de última tecnología? Foto: Netflix

Reparto de la película

Alan Ritchson

Dennis Quaid

Stephan James

Jai Courtney

Esai Morales

Keiynan Lonsdale

Daniel Webber

Jake Ryan

Más de Alan Ritchson: películas y series

Series:

1. Reacher (2022– )

La serie sigue a Jack Reacher, un exinvestigador de la policía militar que vive como un viajero solitario por Estados Unidos. Al llegar a un pequeño pueblo es acusado de un crimen que no cometió, lo que lo arrastra a una conspiración criminal llena de corrupción, asesinatos y secretos ocultos.

2. Titans (2018–2023)

La historia reúne a un grupo de jóvenes héroes que buscan su lugar en el mundo mientras enfrentan amenazas cada vez más peligrosas. Liderados por Nightwing, los Titans deben aprender a trabajar como equipo mientras combaten villanos y luchan con sus propios conflictos personales.

3. Blue Mountain State (2010–2011)

Ambientada en una universidad ficticia, la serie sigue a un equipo de fútbol americano universitario donde la vida de los estudiantes gira entre entrenamientos, fiestas, rivalidades deportivas y las presiones de mantener el rendimiento en el campo.

Películas:

1. Rápidos y furiosos X (2023)

La décima entrega de la saga de acción sigue a Dom Toretto y su familia mientras enfrentan a un nuevo enemigo que busca venganza por hechos del pasado. La amenaza pone en riesgo a todos los integrantes del grupo en una historia cargada de persecuciones, conspiraciones y enfrentamientos a escala global.

2. Guerra Sin Reglas (2024)

Inspirada en hechos reales, la película narra la creación de una unidad secreta británica durante la Segunda Guerra Mundial. Este grupo poco convencional de soldados y espías realiza operaciones clandestinas para debilitar al ejército nazi mediante tácticas poco ortodoxas.

3. Tortugas Ninja (2014)

La historia sigue a cuatro tortugas mutantes entrenadas en artes marciales que viven ocultas en las alcantarillas de Nueva York. Cuando un poderoso villano amenaza la ciudad, deberán salir a la superficie para proteger a la población y detener un plan que pone en peligro a toda la humanidad

Tráiler de "Máquina de guerra"