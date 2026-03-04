Antes de llegar a Netflix, “La familia Ingalls” consiguió algo inusual para una serie Foto: Netflix Tudum

La remake de 'La familia Ingalls' ya genera expectativa en Netflix, ya que si bien la primera temporada se estrenará a mediados del 2026, la plataforma confirmó meses antes su segunda entrega. La nueva adaptación del clásico literario apuesta por renovar la historia sin perder el espíritu que marcó a generaciones.

La familia Ingalls - Netflix 2026 La primera imagen promocional de la serie en Netflix. Foto: Netflix Tudum Netflix reveló nuevos detalles de la remake de 'La familia Ingalls' La temporada 1, basada en los libros de Laura Ingalls Wilder y con fecha de estreno para el 9 de julio, recrea la infancia de la familia en el Oeste estadounidense del siglo XIX. Con eje en la mirada de Laura, la serie combina drama familiar, relato de supervivencia y una reconstrucción emocional de la vida en la frontera, poniendo el foco en los vínculos, los desafíos y la esperanza.

“Estoy increíblemente agradecida con nuestro elenco y equipo, que dieron todo para que esta primera temporada cobrara vida ”, señaló la showrunner Rebecca Sonnenshine. En la misma línea, Jinny Howe, directora de series de Netflix para Estados Unidos y Canadá, destacó que la renovación anticipada refleja la confianza en una historia “con espíritu esperanzador y autenticidad emocional ”, pensada para perdurar.

Alice Halsey.png La remake se desarrollará desde la perspectiva de Laura Ingalls. Foto: Archivo El nuevo reparto está encabezado por Alice Halsey como Laura Ingalls; Skywalker Hughes en el papel de Mary; Luke Bracey como Charles “Pa” Ingalls; y Crosby Fitzgerald como Caroline “Ma” Ingalls. La producción ejecutiva incluye a Joy Gorman Wettels, Trip Friendly, Dana Fox y Susanna Fogel, y cuenta con el respaldo de CBS Studios y Anonymous Content.

El fenómeno que inspira la serie tiene cifras contundentes, porque desde la publicación del primer libro en la década de 1930, la saga vendió más de 73 millones de ejemplares en más de 100 países y fue traducida a 27 idiomas. Además, la versión televisiva estrenada en 1974 acumuló 13.250 millones de minutos de visualización solo en 2024, confirmando la vigencia de una historia que sigue conquistando audiencias.

