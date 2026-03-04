4 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
streaming

Antes de llegar a Netflix, "La familia Ingalls" consiguió algo inusual para una serie

El recordado éxito de los 70 prepara su regreso en Netflix con una serie renovada que ya empieza a dar que hablar.

Antes de llegar a Netflix, “La familia Ingalls” consiguió algo inusual para una serie

Antes de llegar a Netflix, “La familia Ingalls” consiguió algo inusual para una serie

Foto: Netflix Tudum
 Por Luis Calizaya

La remake de 'La familia Ingalls' ya genera expectativa en Netflix, ya que si bien la primera temporada se estrenará a mediados del 2026, la plataforma confirmó meses antes su segunda entrega. La nueva adaptación del clásico literario apuesta por renovar la historia sin perder el espíritu que marcó a generaciones.

La familia Ingalls - Netflix 2026
La primera imagen promocional de la serie en Netflix.

La primera imagen promocional de la serie en Netflix.

Netflix reveló nuevos detalles de la remake de 'La familia Ingalls'

La temporada 1, basada en los libros de Laura Ingalls Wilder y con fecha de estreno para el 9 de julio, recrea la infancia de la familia en el Oeste estadounidense del siglo XIX. Con eje en la mirada de Laura, la serie combina drama familiar, relato de supervivencia y una reconstrucción emocional de la vida en la frontera, poniendo el foco en los vínculos, los desafíos y la esperanza.

Lee además
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 4 de marzo video
streaming

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 4 de marzo
Qué ver en Netflix: las series más esperadas que llegan para cerrar febrero de 2026 video
Novedades en el streaming

Qué ver en Netflix: las series más esperadas que llegan para cerrar febrero de 2026

Estoy increíblemente agradecida con nuestro elenco y equipo, que dieron todo para que esta primera temporada cobrara vida ”, señaló la showrunner Rebecca Sonnenshine. En la misma línea, Jinny Howe, directora de series de Netflix para Estados Unidos y Canadá, destacó que la renovación anticipada refleja la confianza en una historia “con espíritu esperanzador y autenticidad emocional ”, pensada para perdurar.

Alice Halsey.png
La remake se desarrollar&aacute; desde la perspectiva de Laura Ingalls.

La remake se desarrollará desde la perspectiva de Laura Ingalls.

El nuevo reparto está encabezado por Alice Halsey como Laura Ingalls; Skywalker Hughes en el papel de Mary; Luke Bracey como Charles “Pa” Ingalls; y Crosby Fitzgerald como Caroline “Ma” Ingalls. La producción ejecutiva incluye a Joy Gorman Wettels, Trip Friendly, Dana Fox y Susanna Fogel, y cuenta con el respaldo de CBS Studios y Anonymous Content.

El fenómeno que inspira la serie tiene cifras contundentes, porque desde la publicación del primer libro en la década de 1930, la saga vendió más de 73 millones de ejemplares en más de 100 países y fue traducida a 27 idiomas. Además, la versión televisiva estrenada en 1974 acumuló 13.250 millones de minutos de visualización solo en 2024, confirmando la vigencia de una historia que sigue conquistando audiencias.

Temas
Seguí leyendo

Lucrecia Martel estrena el documental "Nuestra Tierra" y alerta sobre la crisis del cine nacional

Scream 7 llegó a los cines de Argentina: el regreso de Sidney Prescott y dónde ver toda la saga

LO QUE SE LEE AHORA
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 4 de marzo video
streaming

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 4 de marzo

Las Más Leídas

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, se reunión con directivos de First Quantum Minerals
en la vidriera del mundo

Minería: un gigante canadiense abrirá sus oficinas en Mendoza y refuerza el interés por el cobre provincial

Las pericias de Científica, clave para determinar lo que ocurrió en Las Heras. 
complicado

Las Heras: cuántos años de cárcel puede recibir el vecino que mató a un ladrón

El perfil del ladrón abatido tras un robo en una casa del barrio Altos del Oeste, en Las Heras y qué pasará con el vecino que lo mató.
el vecino quedó detenido

El ladrón muerto en Las Heras había sido detenido hace dos semanas por otro robo

El ladrón había sido visto en reiteradas oportunidades en la zona video
Video

"Nunca había pasado algo así": el duro testimonio de los vecinos tras la muerte de un ladrón en Las Heras