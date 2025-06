La clásica serie con nueva vida: Netflix anuncia el remake de "La familia Ingalls" y al nuevo reparto

Aunque aún no se confirmó la fecha de estreno , se espera que el lanzamiento sea inminente. La remake estará dirigida por Rebecca Sonnenshine , reconocida por su trabajo en exitosas producciones como The Boys y The Vampire Diaries .

familia ingalls.jpg Foto: gentileza.

En esta nueva versión anunciada en 2025, Netflix apuesta por una narrativa más fiel a los relatos originales de Wilder, junto a un elenco renovado que promete capturar la esencia de la familia más entrañable de la televisión.

El nuevo reparto: quién es quién en la remake de Los Ingalls

Luke Bracey como Charles Ingalls:

El actor australiano, de 36 años, participó en películas como "Elvis", "Hasta el Último Hombre", "Monte Carlo" y la serie "Little Fires Everywhere".

Luke Bracey.png

En el rol del patriarca de la familia Ingalls, Netflix lo describe como “un optimista empedernido, pero también un hombre atento a las oportunidades. Un padre de familia siempre en busca de pastos más verdes”.

Crosby Fitzgerald como Caroline Ingalls:

Como la madre del clan, Fitzgerald tuvo sus apariciones en producciones como "Palm Royale", "The First Lady" y "Abbott Elementary".

Crosby Fitzgerald.png

Según la plataforma de streaming, reveló que su personaje es alguien “tranquila, paciente y práctica, con un corazón de acero”, además de integrar el matrimonio con Charles.

Alice Halsey como Laura Ingalls:

La actriz de 10 años se suma a serie con una vasta experiencia en otras series como "Lecciones de química", "Kindergarten: The Musical" y "Days of Our Lives".

Alice Halsey.png

“Laura es una disruptora. Sincera hasta la médula. Se resiste a los límites del comportamiento femenino del siglo XIX: le gusta correr descalza y sentir el sol en la cara. Es curiosa, optimista y valiente como su padre; ingeniosa, trabajadora y honesta como su madre”, es lo que resalta Netflix en su comunicado.

Skywalker Hughes como Mary Ingalls:

Con apariciones en series como "Joe Pickett", "Accused", y también en "I, Object" y "In the Blink of an Eye", la joven de 13 años interpretará a la hermana mayor de Laura.

Skywalker Hughes.png

Netflix califica a su personaje de la siguiente forma: "Sus personalidades son totalmente opuestas: ella es obediente, callada y estudiosa. Ama la poesía, los lazos y las tardes de costura. Odiaría correr descalza”.

Reparto secundario