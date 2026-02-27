Scream 7 llegó a los cines de Argentina: el regreso de Sidney Prescott y dónde ver toda la saga

La esperada película de terror Scream 7 ya se encuentra disponible en todos los cines del país desde este jueves 26 de febrero de 2026. Bajo la distribución oficial de Paramount Pictures Argentina, el filme marca el regreso triunfal de la icónica Neve Campbell para enfrentarse una vez más al misterioso y letal asesino Ghostface.

Kevin Williamson, el guionista original de la franquicia, asume esta vez el rol de director para recuperar la esencia del slasher noventero. La trama se centra nuevamente en Sidney Prescott , quien debe proteger a su familia de una nueva amenaza que resurge con violencia del pasado.

Esta séptima entrega promete un equilibrio perfecto entre la nostalgia para los fanáticos de la primera hora y nuevas sorpresas para las generaciones actuales . El regreso de Campbell ha generado una enorme expectativa , consolidando a su personaje como la sobreviviente definitiva del género de terror moderno.

Las funciones ya están habilitadas en las principales cadenas nacionales como Cinépolis, Cines Paseo Aldrey y E-MAX Cines. Los espectadores ya pueden consultar las carteleras locales para conocer los horarios disponibles, tanto en versiones subtituladas como dobladas al castellano para disfrutar en pantalla grande.

Esta secuela busca cerrar heridas abiertas de entregas anteriores mientras plantea un juego de metaficción característico de la saga. La crítica destaca que el guión de Williamson recupera el suspenso psicológico que convirtió a la máscara de Ghostface en un ícono absoluto de la cultura popular mundial.

Scream 7, reparto La película de terror Scream 7, ya se estrenó en todos los cines del país

El orden cronológico para ver la saga en Argentina

Para quienes deseen ponerse al día antes de ir a las salas, las entregas anteriores están disponibles en diversas plataformas de streaming. La cronología inicia con la obra maestra de 1996, seguida por las secuelas de 1997, 2000 y 2011 que forman la tetralogía original dirigida por Wes Craven.

La historia continuó con la "recuela" de 2022 y la sexta parte ambientada en Nueva York que se estrenó en 2023. Actualmente, servicios como Paramount+ y Netflix suelen tener gran parte del catálogo disponible para maratonear antes de enfrentarse al nuevo capítulo que acaba de debutar en cartelera.