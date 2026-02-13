Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 13 de febrero

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 13 de febrero trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear . En esta oportunidad, se incorporan tres películas y tres series . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

1. En el barro - Temporada 2 (Drama)

Cinco presas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder dentro la cárcel amenazan con separarlas, ahora con más problemas y nuevos antagonistas.

Embed - En el barro: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

2. El museo de la inocencia (Drama)

En la Estambul de los años 70, un amor imposible se transforma en obsesión, memoria y melancolía, marcando la vida de un hombre para siempre.

3. El arte de Sarah (Thriller)

Una mujer que construyó su vida sobre mentiras queda en la mira de un detective cuando un crimen sacude la élite de Seúl.

Las películas que se estrenan el 13 de febrero

1. La celda de los milagros (Drama)

Un padre es condenado injustamente y separado de su hija. Mientras lucha por probar su inocencia, ella deberá aprender a sobrevivir sola.

Película - Netflix Omar Chaparro protagoniza la remake en su versión mexicana. Foto: web

2. El tour universitario con Joe (Comedia)

Joe decide enseñar “la vida real” a su nieto antes de que entre a la universidad, en un viaje tan caótico como revelador.

3. Menudas piezas (Comedia)

Candela, una docente que lo pierde todo tras un divorcio inesperado, se ve obligada a regresar a su barrio y empezar de cero. Su nueva oportunidad llega al dar clases en su antiguo instituto, donde trabaja con estudiantes marginados y descubre que el verdadero éxito no depende del estatus, sino de quién eres y de las segundas oportunidades que te animás a construir.