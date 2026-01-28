Agenda Netflix febrero 2026: qué series y películas se estrenan

Netflix inicia febrero de 2026 con una agenda cargada de novedades. La plataforma de streaming amplía su catálogo con una variada selección de títulos que incluye regresos muy esperados y producciones originales . Con propuestas para todos los gustos, busca mantener a los usuarios conectados a la pantalla durante todo el mes.

El segundo mes de 2026 llega con una variada combinación de nuevas series , películas y temporadas muy esperadas. Entre los estrenos más destacados se encuentran la película ' Cortafuego ', protagonizada por Joaquín Furriel , junto con la tercera temporada de ' El agente nocturno ' y la cuarta entrega de ' El abogado de Lincoln '. A esto se suman producciones internacionales que prometen convertirse en tendencia.

En la antesala de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, las mejores parejas de danza sobre hielo del mundo compiten por un lugar en la historia, en un recorrido que muestra la exigencia física, la presión mental y el sacrificio detrás del brillo.

4 de febrero:

La investigación sobre Lucy Letby (Documental)

Material inédito y testimonios clave reconstruyen uno de los casos más estremecedores del Reino Unido con Lucy Letby, una enfermera que fue condenada por múltiples crímenes en una sala de neonatología.

Embed - La Investigación sobre Lucy Letby (2026) | Trailer doblado en español | Netflix

5 de febrero:

El abogado del Lincoln (Drama – Serie)

Mickey Haller, un carismático abogado de Los Ángeles, retoma su carrera tras un largo parate aceptando un complejo caso de asesinato. Su particular método: ejercer desde el asiento trasero de su Lincoln.

Las Leonas (Acción)

Cinco mujeres comunes se ven envueltas en una peligrosa huida tras atracar un banco disfrazadas de hombres. Lo que comienza como un golpe improvisado deriva en una persecución sin tregua.

Unfamiliar (Thriller)

Dos exespías se reencuentran cuando su pasado regresa con fuerza. Más allá de la acción, el verdadero conflicto será enfrentar las verdades que nunca se animaron a decir.

6 de febrero:

Salvador (Drama)

Un padre descubre que su hija integra un grupo neonazi y decide infiltrarse en ese mundo para intentar rescatarla. Una historia cruda sobre vínculos familiares, violencia y límites morales.

La reina del ajedrez (Documental)

Judit Polgár desafió a los grandes maestros del ajedrez y rompió barreras de género en un universo dominado por hombres, dejando una huella imborrable en la historia del juego.

Documental - Netflix Es una película documental que no supera los 100 minutos de duración. Foto: web

¡Uf! ¿Solo amigos? (Comedia romántica)

Thando cree tener su vida bajo control hasta que su mejor amigo regresa comprometido. Entre celos y sentimientos ocultos, deberá redefinir qué lugar ocupa en su corazón.

10 de febrero:

Ahí estoy yo (Drama)

La historia real de Kenji, un joven japonés que lucha por su identidad y su sueño artístico, y del médico que lo acompaña en su transición, en un relato íntimo sobre valentía y aceptación.

Motorvalley (Drama)

Tres almas marcadas por la pérdida se unen por su pasión por la velocidad. En el competitivo mundo del automovilismo GT, correr se vuelve una cuestión de redención y supervivencia.

11 de febrero:

Hermandad: Estado de terror (Acción)

La violencia escala en São Paulo cuando una facción criminal responde con ataques coordinados tras el secuestro de una joven por policías corruptos. Una historia de poder, herencias y dilemas éticos.

Niños de plomo (Drama – Miniserie)

Una médica descubre un caso de envenenamiento masivo por plomo y decide enfrentarse a un poderoso sistema para proteger a los niños afectados, aun a costa de su propia vida.

12 de febrero:

Cómo llegar al cielo desde Belfast (Comedia)

Tres amigas se lanzan a una aventura tan absurda como peligrosa para esclarecer la muerte de una cuarta, mientras intentan ocultar un secreto que podría destruirlas.

Embed - How to Get to Heaven from Belfast | Official Trailer | Netflix

El investigador con millones de seguidores (Thriller)

Una serie de asesinatos vinculados a influencers y una profeta virtual desata una investigación que mezcla crimen, redes sociales y una conspiración viral sin precedentes.

13 de febrero:

El museo de la inocencia (Drama)

En la Estambul de los años 70, un amor imposible se transforma en obsesión, memoria y melancolía, marcando la vida de un hombre para siempre.

El tour universitario con Joe (Comedia)

Joe decide enseñar “la vida real” a su nieto antes de que entre a la universidad, en un viaje tan caótico como revelador.

El arte de Sarah (Thriller)

Una mujer que construyó su vida sobre mentiras queda en la mira de un detective cuando un crimen sacude la élite de Seúl.

La celda de los milagros (Drama)

Un padre es condenado injustamente y separado de su hija. Mientras lucha por probar su inocencia, ella deberá aprender a sobrevivir sola.

Película - Netflix Es una versión mexicana que hace una remake del film 'Milagro en la celda 7'. Foto: web

18 de febrero:

Soy Gordon Ramsay (Documental)

Un acceso íntimo a la vida del célebre chef, entre su familia, su imperio gastronómico y los desafíos personales que enfrenta fuera de las cocinas.

19 de febrero:

El agente nocturno – Temporada 3 (Acción – Serie)

Peter Sutherland vuelve al centro de una conspiración que amenaza a la Casa Blanca, en una nueva temporada cargada de tensión política y espionaje.

El vínculo sueco (Drama)

La historia real de Gösta Engzell, un diplomático que salvó miles de vidas durante la Segunda Guerra Mundial y redefinió el rol moral de Suecia.

20 de febrero:

Cortafuego (Thriller)

Una familia queda atrapada en un bosque durante un incendio mientras busca a una niña desaparecida. El peligro crece cuando surgen sospechas de una amenaza aún mayor.

Embed - Cortafuego | Anuncio del estreno | Netflix España

La ley de Las Vegas (Animación)

Un abogado sin carisma y una excéntrica maga forman el dúo legal más improbable de Las Vegas, resolviendo casos tan absurdos como brillantes.

Pavana (Romance)

Tres desconocidos se cruzan en unos grandes almacenes y descubren, casi sin buscarlo, nuevas formas de amar y acompañarse.

26 de febrero:

El flow de Kagoen (Comedia)

Un rapero regresa a su pueblo para despedir a su madre y termina enfrentando un giro inesperado: hacerse cargo de un hijo adolescente mientras persigue su sueño artístico.