Qué ver en Netflix: las series más esperadas que llegan para cerrar febrero de 2026

Por Luis Calizaya







El catálogo de Netflix se renueva con fuerza durante este cierre de febrero para ofrecer opciones que van desde el suspenso hasta el romance de época. Entre los regresos más comentados por los usuarios, destacan producciones que prometen maratones inolvidables frente a la pantalla, consolidando a la plataforma como la favorita para disfrutar de grandes historias.

Una de las vueltas más celebradas es la de Benedict en Los Bridgerton, cuya cuarta temporada entrega su segunda parte para deleite de los fans del drama romántico. Por otro lado, Mickey Haller regresa en El Abogado del Lincoln con un caso personal que lo sumerge en una peligrosa conspiración angelina.

Embed Acción y suspenso en las nuevas series de Netflix El Agente Nocturno también estrenó su tercera entrega, manteniendo el pulso acelerado con una trama de espionaje que ya es marca registrada del show. Para quienes buscan algo más oscuro, Salvador presenta a Luis Tosar en un thriller español sobre un padre infiltrado en un grupo neonazi para rescatar a su hija.

Desde Irlanda llega Cómo llegar al cielo desde Belfast, una comedia negra que reúne a tres amigas de la infancia envueltas en un misterio tras un reencuentro inesperado. Esta propuesta se suma a Unfamiliar, un drama de misterio que ganó rápidamente el visto bueno de la crítica por su atmósfera de intriga.

Embed Producciones regionales y estrenos imperdibles en Netflix El talento local brilla con la segunda temporada de En el barro, el spin-off de la aclamada El Marginal que profundiza en el crudo universo carcelario femenino. Esta producción argentina sigue siendo una de las más elegidas por el público que busca realismo, crudeza y actuaciones de alto impacto. Finalmente, La ley de Las Vegas llega para mostrar el lado turbio del desierto de Nevada a través de un drama legal intenso disponible desde finales de mes. Con esta variedad de géneros, el servicio de streaming asegura entretenimiento de calidad para todos los gustos antes de que comience marzo.

