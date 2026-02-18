18 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Cine en casa

Valor Sentimental: dónde ver en Argentina la película con múltiples nominaciones al Oscar

La película de Itziar Bollaín ya está disponible. Descubrí dónde ver Valor Sentimental en streaming y por qué es la favorita para los premios Oscar.

Valor Sentimental: dónde ver en Argentina la película con múltiples nominaciones al Oscar

Valor Sentimental: dónde ver en Argentina la película con múltiples nominaciones al Oscar

 Por Luis Calizaya

La temporada de premios de 2026 tiene una clara protagonista y ya podés disfrutarla desde la comodidad de tu sillón. Valor Sentimental, la película más reciente de la aclamada directora española Itziar Bollaín, desembarcó en el catálogo de la plataforma MUBI este 16 de febrero.

Esta película llega precedida por un éxito arrollador en festivales y una crítica que no ha parado de elogiar la interpretación de Anna Castillo. Si sos amante del cine de autor con profundidad emocional, este estreno es una cita obligatoria en tu agenda de entretenimiento.

Lee además
Quino, en lo alto: el filme sobre el creador de Mafalda se verá en vuelos nacionales e internacionales. video
Orgullo mendocino

Quino, en lo alto: el filme sobre el creador de Mafalda se verá en vuelos nacionales e internacionales
Qué ver para San Valentín en Netflix: series y películas destacadas del 14 de febrero video
Especial streaming

Qué ver para San Valentín en Netflix: series y películas destacadas del 14 de febrero
Embed

Camino al Oscar 2026

El film no solo captó la atención del público, sino que se convirtió en una de las grandes favoritas para la gala de la Academia. Actualmente, acumula un total de nueve nominaciones a los premios Oscar, compitiendo en categorías de peso como Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz Protagónica.

Además de estas ternas principales, la producción destaca por su calidad técnica, logrando nominaciones en Mejor Guión Original, Mejor Edición, Mejor Diseño de Producción y Mejor Sonido. Su llegada al streaming en Argentina permite que los espectadores locales analicen de primera mano el fenómeno antes de la ceremonia de marzo.

imagen de la película Valor Sentimental
La película Valor Sentimental es una de las más aclamadas por la crítica

La película Valor Sentimental es una de las más aclamadas por la crítica

Duelo y secretos: de qué trata el film

La trama de Valor Sentimental nos sumerge en un drama familiar íntimo que se dispara tras la muerte del padre de las protagonistas. A través de una narrativa sensible y honesta, Itziar Bollaín explora el duelo de dos hermanas que deben enfrentarse a los secretos guardados por años en su seno familiar.

La historia profundiza en la reconstrucción de los vínculos afectivos y la búsqueda de identidad entre las ruinas del pasado. Con actuaciones calificadas como "deslumbrantes", la cinta logra transformar una situación cotidiana de pérdida en una reflexión universal sobre el perdón y el amor.

Temas
Seguí leyendo

¿Brad Pitt regresa a la 'F1'? Confirman la segunda parte de la película

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 13 de febrero

Vuelve Brendan Fraser: habrá una nueva película de La Momia y ya tiene fecha de estreno

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 11 de febrero

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 10 de febrero

Agenda Netflix: los estrenos del 9 al 13 de febrero

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 8 de febrero

"En el barro" en Netflix: dónde se grabó la temporada 2

Las Más Leídas

La obra vial que benefica a San Martín, Junín y Rivadavia avanza rápidamente.
Vialidad

La Doble Vía del Este avanza "por encima de lo planificado" y proyectan la conexión con la Ruta 7

Marta Boiza, la esposa del exjuez Walter Bento.
Debía pagar casi $350.000 ¿Y ahora?

Insólito error en la multa a la esposa de Bento: corrigen el monto y deberá pagar cientos de millones

La Bancaria adhiere al paro general convocado por la CGT 
reclamo

Paro de la CGT: ¿qué pasará con la atención en los bancos?

El robo ocurrió en calle Cervantes al 1900 de Godoy Cruz. 
la policía atrapó al ladrón

Godoy Cruz: pánico por el robo de un auto con una niña a bordo

Cómo funcionará el transporte público en Mendoza durante la jornada de paro de la CGT.
Para tener en cuenta

A horas del paro de la CGT: qué ocurrirá con el transporte en Mendoza