Valor Sentimental: dónde ver en Argentina la película con múltiples nominaciones al Oscar

La temporada de premios de 2026 tiene una clara protagonista y ya podés disfrutarla desde la comodidad de tu sillón. Valor Sentimental , la película más reciente de la aclamada directora española Itziar Bollaín , desembarcó en el catálogo de la plataforma MUBI este 16 de febrero.

Esta película llega precedida por un éxito arrollador en festivales y una crítica que no ha parado de elogiar la interpretación de Anna Castillo. Si sos amante del cine de autor con profundidad emocional, este estreno es una cita obligatoria en tu agenda de entretenimiento.

Especial streaming Qué ver para San Valentín en Netflix: series y películas destacadas del 14 de febrero

Orgullo mendocino Quino, en lo alto: el filme sobre el creador de Mafalda se verá en vuelos nacionales e internacionales

El film no solo captó la atención del público, sino que se convirtió en una de las grandes favoritas para la gala de la Academia . Actualmente, acumula un total de nueve nominaciones a los premios Oscar, compitiendo en categorías de peso como Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz Protagónica.

Además de estas ternas principales, la producción destaca por su calidad técnica, logrando nominaciones en Mejor Guión Original, Mejor Edición, Mejor Diseño de Producción y Mejor Sonido. Su llegada al streaming en Argentina permite que los espectadores locales analicen de primera mano el fenómeno antes de la ceremonia de marzo.

imagen de la película Valor Sentimental La película Valor Sentimental es una de las más aclamadas por la crítica

Duelo y secretos: de qué trata el film

La trama de Valor Sentimental nos sumerge en un drama familiar íntimo que se dispara tras la muerte del padre de las protagonistas. A través de una narrativa sensible y honesta, Itziar Bollaín explora el duelo de dos hermanas que deben enfrentarse a los secretos guardados por años en su seno familiar.

La historia profundiza en la reconstrucción de los vínculos afectivos y la búsqueda de identidad entre las ruinas del pasado. Con actuaciones calificadas como "deslumbrantes", la cinta logra transformar una situación cotidiana de pérdida en una reflexión universal sobre el perdón y el amor.