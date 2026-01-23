Premios Oscar 2026: la guía completa para ver las películas nominadas

Tras conocerse las nominaciones a los Premios Oscar , comienza la carrera contrarreloj para ponerse al día con las películas , animaciones, cortos y documentales que competirán por las estatuillas. Entre estrenos en salas y lanzamientos en streaming , esta guía reúne qué ver , de qué trata cada producción y dónde encontrarla antes de la gala del 15 de marzo .

Las nominaciones a los Premios Oscar fueron anunciadas este jueves por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood , dando inicio formal a la recta final de la temporada de premios. La votación cerrará el 5 de marzo y la ceremonia de entrega se realizará el domingo 15 de marzo , con una cartelera especialmente activa para el público que busca llegar al evento con la mayor cantidad de títulos vistos.

Un thriller de ciencia ficción que se mueve entre la paranoia contemporánea y el drama político. La historia sigue a un grupo de personajes cuyas vidas se cruzan cuando una serie de eventos inexplicables comienza a alterar el orden global. A medida que se revelan conspiraciones, el film plantea preguntas incómodas sobre el poder, la manipulación y el costo humano de las decisiones que se toman desde las sombras.

Este drama biográfico retrata el ascenso meteórico y la posterior caída de una figura pública carismática, atrapada entre el éxito, la ambición y sus propias contradicciones. La película explora el detrás de escena del poder, las relaciones que se quiebran en el camino y el precio personal de mantenerse en la cima, con una mirada íntima y emocional.

Disponible en cines

Valor sentimental

Un relato profundamente humano sobre la memoria, los lazos familiares y las heridas que nunca terminan de cerrar. La historia se centra en un reencuentro que obliga a sus protagonistas a enfrentar decisiones del pasado, secretos guardados durante años y emociones que resurgen con fuerza. Un drama sensible que apuesta por los silencios y los pequeños gestos.

Disponible en cines

Una batalla tras otra

Lejos del heroísmo clásico, esta película bélica pone el foco en las consecuencias psicológicas y emocionales de la guerra. A través de distintos personajes, el film muestra cómo un conflicto prolongado transforma cuerpos, vínculos y convicciones, construyendo un retrato crudo del desgaste humano que dejan las batallas interminables.

Disponible en HBO Max

Pecadores

Ambientada en una comunidad marcada por la fe y el silencio, la historia sigue a un grupo de personas enfrentadas a un hecho que desata viejos secretos y culpas enterradas. El film combina drama y tensión moral para reflexionar sobre la redención, el castigo y la dificultad de escapar del pasado cuando todo parece observarte.

Disponible en HBO Max

Frankenstein

Esta nueva adaptación del clásico literario propone una lectura contemporánea del mito de la creación. Más que centrarse en el terror, la película indaga en el abandono, la identidad y la responsabilidad de quien da vida. Un relato oscuro y reflexivo que dialoga con los dilemas éticos de la ciencia moderna.

Disponible en Netflix

Sueños de trenes

Con un tono melancólico y contemplativo, la película recorre varias décadas de la vida de un hombre solitario en la América rural. A través de paisajes, recuerdos y pérdidas, el film reflexiona sobre el paso del tiempo, la fragilidad de los sueños y la manera en que la historia personal se diluye frente al avance del mundo.

Disponible en Netflix

F1: La película

Un drama deportivo que se adentra en el universo de la Fórmula 1 desde una mirada íntima. Más allá de la velocidad y la competencia, la historia se concentra en la presión psicológica, las rivalidades internas y los sacrificios personales que exige el alto rendimiento en uno de los deportes más exigentes del mundo.

Disponible en Apple TV

Hamnet

Inspirada en la vida familiar de William Shakespeare, la película aborda el duelo tras la pérdida de un hijo y cómo ese dolor transforma a quienes quedan. Con una narrativa delicada y emocional, el film explora el amor, la ausencia y la creación artística como forma de supervivencia frente a la tragedia.

Estreno en cines: 5 de febrero

El agente secreto

Producción brasileña que combina thriller político y drama personal. La historia sigue a un hombre común que queda atrapado en una red de espionaje, traiciones y decisiones límite, en un contexto donde la lealtad es frágil y cada movimiento puede tener consecuencias irreversibles.

Estreno en cines: 26 de febrero

Animación, documentales y otras categorías destacadas

En animación, Las guerreras del K-pop (Netflix) y Elio (Disney+) ya están disponibles en streaming, mientras que Zootopia 2 continúa en cartelera.

En documentales, varios títulos nominados pueden verse en plataformas, como The Alabama Solution (HBO Max), La vecina perfecta (Netflix) y Come See Me in the Good Light (Apple TV), lo que confirma el peso del streaming en esta categoría.