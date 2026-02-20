Toy Story 5 ya tiene fecha de estreno en Argentina: la inesperada amenaza que pone en jaque al juego

Toy Story 5 ya tiene fecha en Argentina: la inesperada amenaza que pone en jaque al juego

Por Luis Calizaya







Pixar sorprendió al mundo con el lanzamiento del primer tráiler oficial de Toy Story 5, la esperada continuación de la película que marcó a fuego a varias generaciones de espectadores. La trama nos reencuentra con los personajes más queridos en una misión desesperada por recuperar la atención de los niños frente al avance imparable de la tecnología.

La fecha de estreno confirmada para los cines de Argentina es el próximo 18 de junio de 2026. Un día después, la cinta llegará a las salas de Estados Unidos y el resto del mundo, buscando repetir el éxito comercial de sus predecesoras.

La trama de la nueva película En esta oportunidad, Woody y Buzz Lightyear deberán unir fuerzas nuevamente para enfrentar un desafío sin precedentes. La historia se centra en cómo los juguetes tradicionales pierden terreno frente a los dispositivos electrónicos y las tablets que capturan el tiempo de los más pequeños.

El guión explora la angustia de los protagonistas al ver que su propósito de vida corre peligro en la era digital. Sin embargo, el valor de la amistad y la importancia del juego físico volverán a ser los pilares fundamentales que intentarán rescatar durante toda la narración.

El regreso de las voces originales en Toy Story Disney confirmó que las estrellas originales volverán a prestar sus voces para dar vida al icónico vaquero y su fiel amigo astronauta. Este detalle asegura que la esencia y el carisma que convirtieron a la franquicia en un fenómeno global se mantengan intactos en esta quinta entrega. La dirección promete una calidad visual asombrosa, aprovechando las últimas innovaciones tecnológicas en animación para crear escenarios hiperrealistas. La expectativa es total, ya que la saga supo reinventarse en cada capítulo para seguir emocionando tanto a grandes como a chicos en todo el planeta.