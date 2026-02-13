13 de febrero de 2026
Sitio Andino
"En el barro" en Netflix: dónde se grabó la temporada 2

La segunda temporada ya se estrenó en Netflix y presenta una nueva historia, escenarios y conflictos. También conocé quiénes integran el nuevo elenco.

Foto: web
 Por Luis Calizaya

La segunda temporada de 'En el barro' ya se estrenó en Netflix este 13 de febrero y retoma la historia dentro del penal femenino La Quebrada, con nuevos conflictos de poder y un elenco renovado. La serie apuesta otra vez por una puesta realista, locaciones impactantes y una trama más cruda.

La serie tendrá el regreso de algunos personajes y un reparto renovado.

Dónde se grabó la temporada 2 de 'En el barro'

La nueva entrega fue filmada principalmente en los mismos escenarios que la primera temporada, con el objetivo de mantener continuidad visual y narrativa. El corazón de la historia, la cárcel de mujeres La Quebrada, no es un penal real sino que fue construido íntegramente como set dentro de una antigua fábrica tabacalera en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Además, la producción sumó locaciones exteriores en Ensenada para reforzar el clima de tensión. Allí se rodaron escenas clave en el Puente Levadizo de la Isla Santiago, utilizado en momentos de alta carga dramática, incluidos intentos de escape.

La segunda temporada se grabó casi de inmediato tras finalizar la primera, lo que permitió aprovechar las estructuras ya montadas por la productora Underground y consolidar una estética visual coherente.

¿Cuál será el nuevo conflicto de la historia?

La trama vuelve a girar en torno a la interna del penal, pero ahora con un escenario mucho más violento. Gladys Guerra de Borges (Ana Garibaldi) regresa a prisión luego de un período en libertad y encuentra una cárcel transformada. El equilibrio de poder se rompió y nuevas bandas dominan La Quebrada con reglas más duras y métodos más sofisticados.

La serie tendrá la participación especial de la China Suárez y L-Gante.

En este contexto, Gladys deberá reconstruir alianzas para sobrevivir y proteger a los suyos, mientras intenta sostener el vínculo con su nieto, hijo de Diosito. La historia también profundiza en las dificultades de la reinserción y en cómo el pasado persigue a quienes buscan empezar de nuevo.

¿Quiénes integran el nuevo reparto?

La temporada 2 suma figuras fuertes al elenco. Eugenia “China” Suárez se incorpora como Nicole, una interna astuta que rápidamente se vuelve pieza clave en la disputa de poder. También se suman Julieta Ortega, Inés Estévez, Verónica Llinás, Lola Berthet y Carolina Kopelioff, quienes aportan nuevas tensiones y dinámicas dentro del penal.

Tráiler de 'En el barro' - temporada 2

Embed - En el barro: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

