Amor Animal en Prime Video: fecha de estreno y de qué trata la serie de trap argentina

Por Luis Calizaya







La plataforma de streaming Prime Video confirmó finalmente que el próximo 20 de marzo de 2026 se estrenará Amor Animal. Esta nueva serie argentina, creada por el reconocido Sebastián Ortega, promete capturar a la audiencia joven con una historia que mezcla el ritmo del trap con el drama social de dos mundos opuestos.

La trama sigue a Kaia, interpretada por Tatu Glikman, una artista de trap que busca hacerse un lugar en la música desde los márgenes de la ciudad. Por otro lado, Franco Masini se pone en la piel de Nico, un joven de clase alta que atraviesa una profunda crisis existencial. El encuentro entre ambos se produce en una fiesta, donde surge un vínculo afectivo inmediato. Sin embargo, esta relación no será aceptada por sus respectivos entornos, lo que desatará conflictos violentos y una inesperada guerra de pandillas en las calles, poniendo a prueba su amor.

Embed El elenco estelar de la nueva serie Además de Masini y Glikman, la serie cuenta con un reparto de lujo integrado por Valentina Zenere, Santiago Achaga, Olivia Nuss y Toto Rovito. También participan figuras consagradas de la actuación nacional como Inés Estévez y Antonio Birabent, aportando solidez al relato dramático dirigido por Paula Hernández.

La producción estuvo a cargo de Underground y fue filmada en diversas locaciones que resaltan el contraste entre la opulencia y la periferia. Con ocho episodios de 40 minutos, la obra explora temas sensibles como la ambición, las adicciones y las incertidumbres propias de la juventud actual.

image Amor Animal, la nueva serie argentina de Pirme Video Por qué ver Amor Animal en Prime Video La expectativa por este lanzamiento en Prime Video creció exponencialmente tras la difusión de su primer tráiler oficial. La combinación de música urbana y una narrativa cruda posiciona a esta propuesta como uno de los estrenos más fuertes del año para la ficción producida íntegramente en Argentina. El guion, escrito por Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada, asegura una trama ágil con diálogos directos que reflejan la realidad de las nuevas generaciones. Preparate para una maratón llena de adrenalina y emociones fuertes que dejará a todos hablando sobre los límites del amor y la lealtad.