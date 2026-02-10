Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 10 de febrero Foto: Archivo

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 10 de febrero trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 10 de febrero en Netflix Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, solo se incorporan una película y una serie. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.

Las series que se estrenan el 10 de febrero Motorvalley (Drama)

Tres almas marcadas por la pérdida se unen por su pasión por la velocidad. En el competitivo mundo del automovilismo GT, correr se vuelve una cuestión de redención y supervivencia.

Embed - Motorvalley | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 10/02/2026 Las películas que se estrenan el 10 de febrero Ahí estoy yo (Drama) La historia real de Kenji, un joven japonés que lucha por su identidad y su sueño artístico, y del médico que lo acompaña en su transición, en un relato íntimo sobre valentía y aceptación.

