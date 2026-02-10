Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 10 de febrero

Por Luis Calizaya 10 de febrero de 2026 - 09:00
Si buscas una excusa para prender
, el Netflix 10 de trae varias. La plataforma febrero suma nuevas series y que amplían el catálogo al películas inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.
Qué ver este 10 de febrero en Netflix
Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación,
. En esta oportunidad, solo se incorporan Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear una película y una . A continuación, los serie estrenos más destacados de la jornada.
Tres almas marcadas por la pérdida se unen por su pasión por la velocidad. En el competitivo mundo del automovilismo GT, correr se vuelve una cuestión de redención y supervivencia.
Embed - Motorvalley | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 10/02/2026
Las películas que se estrenan el 10 de febrero
Ahí estoy yo (Drama)
La historia real de Kenji, un joven japonés que lucha por su identidad y su sueño artístico, y del médico que lo acompaña en su transición, en un relato íntimo sobre valentía y aceptación.