Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 10 de febrero

Netflix actualiza su catálogo este 10 de febrero con una tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 10 de febrero trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Las series que se estrenan el 10 de febrero

Motorvalley (Drama)

Tres almas marcadas por la pérdida se unen por su pasión por la velocidad. En el competitivo mundo del automovilismo GT, correr se vuelve una cuestión de redención y supervivencia.

Embed - Motorvalley | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 10/02/2026

Las películas que se estrenan el 10 de febrero

Ahí estoy yo (Drama)

La historia real de Kenji, un joven japonés que lucha por su identidad y su sueño artístico, y del médico que lo acompaña en su transición, en un relato íntimo sobre valentía y aceptación.

