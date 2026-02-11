Vuelve Brendan Fraser: habrá una nueva película de La Momia y ya tiene fecha de estreno

La franquicia que marcó a toda una generación vuelve a despertar. ' La Momia ' prepara su regreso al cine con una noticia que nadie esperaba: Brendan Fraser y Rachel Weisz vuelven a compartir pantalla en una nueva película que ya tiene fecha de estreno confirmada .

El regreso del dúo protagónico fue confirmado oficialmente por Universal , luego de meses de rumores y negociaciones . En noviembre, el medio especializado Deadline había adelantado que ambos actores estaban en conversaciones para sumarse al proyecto , información que ahora quedó ratificada con el anuncio del estudio.

La nueva entrega estará dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos por la productora Radio Silence , con guion de David Coggeshall ( The Family Plan, Orphan: First Kill ). Si bien la historia se mantiene bajo estricta reserva , se tratará de una continuación dentro del universo clásico de la saga.

Rachel Weisz fue parte de las dos primeras películas ( La Momia, de 1999, y El regreso de la Momia, de 2001 ), mientras que Brendan Fraser encabezó las tres entregas originales , incluida La Momia: La tumba del emperador dragón ( 2008 ). Su retorno marca una clara intención de reconectar con la esencia que convirtió a la franquicia en un fenómeno global .

En la producción vuelve Sean Daniel, histórico productor de la saga, que recaudó más de 1.800 millones de dólares en todo el mundo. También producen William Sherak, James Vanderbilt y Paul Neinstein (Project X Entertainment), con Fraser como productor ejecutivo junto a Jason F. Brown y Denis Stewart.

La película de La Momia tiene estreno previsto para el 19 de mayo de 2028, una fecha que Universal ya reservó en su calendario para uno de sus grandes lanzamientos del año. El proyecto se encuentra actualmente en etapa de desarrollo activo, mientras Radio Silence finaliza otros compromisos antes de iniciar el rodaje.