Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 11 de febrero

Netflix actualiza su catálogo este 11 de febrero con una tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 11 de febrero trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Las series que se estrenan el 11 de febrero

1. Niños de plomo (Drama – Miniserie)

Una médica descubre un caso de envenenamiento masivo por plomo y decide enfrentarse a un poderoso sistema para proteger a los niños afectados, aun a costa de su propia vida.

Embed - Niños de Plomo | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 11/02/2026

2. Niebla de invierno (Drama)

La muerte de un hombre que vivía en el extranjero, ocurrida días antes de su boda, desata una investigación policial cargada de tensión. Mientras intentan esclarecer el crimen, dos policías se enfrentan no solo a las sombras del caso, sino también a conflictos personales que amenazan con desbordarlos, en un clima marcado por el misterio y la introspección.

1. Aviso general: Hermandad (Acción)

La violencia escala en São Paulo cuando una facción criminal responde con ataques coordinados tras el secuestro de una joven por policías corruptos. Una historia de poder, herencias y dilemas éticos.

La serie es brasileña y cuenta con dos temporadas de 8 capítulos.

2. ¿Quién quiere casarse con un astronauta? (Comedia - romance)

David es un fanático de las historias de amor, tanto que montó una agencia de viajes inspirada en comedias románticas. Cuando su relación de 15 años con Quique entra en una meseta, decide apostar todo a un un viaje por la mítica Ruta 66, con escala final en Las Vegas, con la esperanza de reavivar el amor y cambiar el rumbo de su historia juntos.

