Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 11 de febrero

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 11 de febrero trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear . En esta oportunidad, solo se incorporan una película y una serie . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

Streaming Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 10 de febrero

streaming Final explicado de "El abogado de Lincoln" en Netflix: cuándo se estrenará la temporada 5

Una médica descubre un caso de envenenamiento masivo por plomo y decide enfrentarse a un poderoso sistema para proteger a los niños afectados, aun a costa de su propia vida.

Embed - Niños de Plomo | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 11/02/2026

2. Niebla de invierno (Drama)

La muerte de un hombre que vivía en el extranjero, ocurrida días antes de su boda, desata una investigación policial cargada de tensión. Mientras intentan esclarecer el crimen, dos policías se enfrentan no solo a las sombras del caso, sino también a conflictos personales que amenazan con desbordarlos, en un clima marcado por el misterio y la introspección.

Las series que se estrenan el 11 de febrero

1. Aviso general: Hermandad (Acción)

La violencia escala en São Paulo cuando una facción criminal responde con ataques coordinados tras el secuestro de una joven por policías corruptos. Una historia de poder, herencias y dilemas éticos.

serie - Netflix La serie es brasileña y cuenta con dos temporadas de 8 capítulos. Foto: web

2. ¿Quién quiere casarse con un astronauta? (Comedia - romance)

David es un fanático de las historias de amor, tanto que montó una agencia de viajes inspirada en comedias románticas. Cuando su relación de 15 años con Quique entra en una meseta, decide apostar todo a un un viaje por la mítica Ruta 66, con escala final en Las Vegas, con la esperanza de reavivar el amor y cambiar el rumbo de su historia juntos.