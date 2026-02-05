5 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
streaming

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 5 de febrero

Netflix actualiza su catálogo este 5 de febrero con una tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 5 de febrero

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 5 de febrero

Foto: archivo
 Por Luis Calizaya

Si estabas buscando una excusa para prender Netflix, el 5 de febrero trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 5 de febrero en Netflix

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, solo se incorporan series de drama, acción y misterio. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.

Lee además
Habrá serie de La masacre de Texas: A24 avanza con una nueva adaptación video
Novedades

Habrá serie de 'La masacre de Texas': A24 avanza con una nueva adaptación
Bailando sobre hielo vuelve a Netflix con una segunda temporada confirmada video
streaming

'Bailando sobre hielo' vuelve a Netflix con una segunda temporada confirmada

Las series que se estrenan el 5 de febrero

1. El abogado del Lincoln - temporada 4 (Drama)

Mickey Haller, un carismático abogado de Los Ángeles, retoma su carrera tras un largo parate aceptando un complejo caso de asesinato. Su particular método: ejercer desde el asiento trasero de su Lincoln.

Embed - EL ABOGADO DEL LINCOLN Temporada 4 Trailer SUBTITULADO / The Lincoln Lawyer Temporada 4 [HD]

2. Las Leonas (Acción)

Cinco mujeres comunes se ven envueltas en una peligrosa huida tras atracar un banco disfrazadas de hombres. Lo que comienza como un golpe improvisado deriva en una persecución sin tregua.

3. Unfamiliar (Thriller)

Dos exespías se reencuentran cuando su pasado regresa con fuerza. Más allá de la acción, el verdadero conflicto será enfrentar las verdades que nunca se animaron a decir.

Unfamliar - serie Netflix
La serie ofrece 5 cap&iacute;tulos intensos.

La serie ofrece 5 capítulos intensos.

Temas
Seguí leyendo

Agenda Netflix: los estrenos del 2 al 6 de febrero

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 1 de febrero

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 31 de enero

Netflix estrenó 'Bridgerton': una de las series más esperadas del año

Estas fueron las mejores series de netflix de enero 2026

Se va de Netflix: la película de acción y desastres naturales que dura menos de 100 minutos

Netflix pone la mira en "Gundam": planea una película live action

Agenda Netflix febrero 2026: qué series y películas se estrenan

LO QUE SE LEE AHORA
Habrá serie de La masacre de Texas: A24 avanza con una nueva adaptación video
Novedades

Habrá serie de 'La masacre de Texas': A24 avanza con una nueva adaptación

Las Más Leídas

La defensa de Walter Bento no se rinde y planteó nuevas nulidades. Fotos: Cristian Lozano. video
pedido de nulidad rechazado

Juicio a Walter Bento: un planteo de la defensa atrasó la discusión de las penas

Javier Angeletti, uno de los absueltos en el juicio a Walter Bento. 
acusado de asociación ilícita

El testimonio del único abogado absuelto en el juicio a Walter Bento

Cuándo juega Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026
Atención

Cuándo juega Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026

Tristeza en el espectáculo argentino: murió el actor Juan Carlos Velázquez
Luto

Tristeza en el espectáculo argentino: murió el actor Juan Carlos Velázquez

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 4 de febrero: números ganadores del sorteo 3345
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 4 de febrero: números ganadores del sorteo 3345