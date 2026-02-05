Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 5 de febrero

Si estabas buscando una excusa para prender Netflix , el 5 de febrero trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear . En esta oportunidad, solo se incorporan series de drama, acción y misterio . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

1. El abogado del Lincoln - temporada 4 (Drama)

Mickey Haller, un carismático abogado de Los Ángeles, retoma su carrera tras un largo parate aceptando un complejo caso de asesinato. Su particular método: ejercer desde el asiento trasero de su Lincoln.

Embed - EL ABOGADO DEL LINCOLN Temporada 4 Trailer SUBTITULADO / The Lincoln Lawyer Temporada 4 [HD]

2. Las Leonas (Acción)

Cinco mujeres comunes se ven envueltas en una peligrosa huida tras atracar un banco disfrazadas de hombres. Lo que comienza como un golpe improvisado deriva en una persecución sin tregua.

3. Unfamiliar (Thriller)

Dos exespías se reencuentran cuando su pasado regresa con fuerza. Más allá de la acción, el verdadero conflicto será enfrentar las verdades que nunca se animaron a decir.