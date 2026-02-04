'Bailando sobre hielo' vuelve a Netflix con una segunda temporada confirmada

Por Luis Calizaya







El fenómeno de 'Bailando sobre hielo' no se detiene. Luego de disparar las ventas del libro en el que se basa y dominar los rankings de Netflix, la plataforma confirmó la segunda temporada de la serie romántica, que retomará los conflictos sentimentales y familiares que quedaron abiertos en su primera entrega.

'Bailando sobre hielo' regresa por más a Netflix: qué se sabe La confirmación llegó de la mano de su creador y showrunner, Jeff Norton, quien celebró la renovación y anticipó una historia aún más intensa. “Quise contar una serie sobre el amor y sobre personajes que atraviesan momentos complejos en sus vidas y en su deporte. Poder continuar ese viaje con el apoyo de Netflix es un verdadero regalo ”, afirmó. También adelantó que la segunda temporada profundizará en los dos grandes ejes de la trama: los triángulos amorosos y las tensiones familiares.

Embed La temporada 1 fue solo el comienzo. 'Bailando sobre hielo' ha sido renovada para una segunda temporada ✨ pic.twitter.com/Ypqs2rDmg0 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 3, 2026 El éxito de 'Bailando sobre hielo' fue contundente incluso antes de su estreno. La novela original, Finding Her Edge, de Jennifer Iacopelli, experimentó un crecimiento explosivo en ventas tras el anuncio de la adaptación. Según la editorial Putnam Books for Young Readers, la edición lanzada a fines de 2025 vendió un 500 % más que la versión en tapa dura publicada en 2022. Además, la serie impulsó contratos de traducción y una expansión internacional del libro y del catálogo de la autora.

Una vez disponible en Netflix, el impacto fue inmediato. La primera temporada ingresó al Top 10 en 81 países, superó los 12 millones de visualizaciones y se mantuvo durante semanas entre las series más vistas en lengua inglesa, llegando incluso al tercer puesto del ranking global.

Cómo fue el final de la primera temporada El final de la primera temporada dejó varios frentes abiertos. Adriana Russo y Brayden Elliot alcanzan la gloria deportiva al ganar el Mundial tras arriesgarlo todo con una coreografía que refleja su verdadera conexión. Sin embargo, el triunfo no se traslada al plano sentimental, porque Brayden se aleja, convencido de que no tiene un lugar claro en la vida de Adriana, quien decide retomar su vínculo con Freddie, su primer amor y antiguo compañero. El desenlace también refuerza el peso de la familia Russo, marcada por pérdidas, conflictos internos y decisiones difíciles, como la venta de la pista de hielo para asegurar el futuro económico. Con estos elementos en juego, la segunda temporada promete más drama dentro y fuera de la pista, nuevos cruces amorosos y una Adriana obligada a enfrentarse, por fin, a lo que realmente quiere. Reparto de la serie Madelyn Keys: Adriana Russo

Maria Russo Millie Davis: Riley Monroe Tráiler de 'Bailando sobre hielo' Embed - BAILANDO SOBRE HIELO Trailer SUBTITULADO / Finding Her Edge Trailer [HD] Netflix

