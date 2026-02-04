4 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
streaming

'Bailando sobre hielo' vuelve a Netflix con una segunda temporada confirmada

La serie romántica continuará explorando el futuro sentimental de Adriana y su camino en el mundo del patinaje, tras ser confirmado por su creador.

Bailando sobre hielo vuelve a Netflix con una segunda temporada confirmada

'Bailando sobre hielo' vuelve a Netflix con una segunda temporada confirmada

 Por Luis Calizaya

El fenómeno de 'Bailando sobre hielo' no se detiene. Luego de disparar las ventas del libro en el que se basa y dominar los rankings de Netflix, la plataforma confirmó la segunda temporada de la serie romántica, que retomará los conflictos sentimentales y familiares que quedaron abiertos en su primera entrega.

'Bailando sobre hielo' regresa por más a Netflix: qué se sabe

La confirmación llegó de la mano de su creador y showrunner, Jeff Norton, quien celebró la renovación y anticipó una historia aún más intensa. “Quise contar una serie sobre el amor y sobre personajes que atraviesan momentos complejos en sus vidas y en su deporte. Poder continuar ese viaje con el apoyo de Netflix es un verdadero regalo ”, afirmó. También adelantó que la segunda temporada profundizará en los dos grandes ejes de la trama: los triángulos amorosos y las tensiones familiares.

Lee además
Agenda Netflix: los estrenos del 2 al 6 de febrero video
streaming

Agenda Netflix: los estrenos del 2 al 6 de febrero
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 1 de febrero video
streaming

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 1 de febrero
Embed

El éxito de 'Bailando sobre hielo' fue contundente incluso antes de su estreno. La novela original, Finding Her Edge, de Jennifer Iacopelli, experimentó un crecimiento explosivo en ventas tras el anuncio de la adaptación. Según la editorial Putnam Books for Young Readers, la edición lanzada a fines de 2025 vendió un 500 % más que la versión en tapa dura publicada en 2022. Además, la serie impulsó contratos de traducción y una expansión internacional del libro y del catálogo de la autora.

Una vez disponible en Netflix, el impacto fue inmediato. La primera temporada ingresó al Top 10 en 81 países, superó los 12 millones de visualizaciones y se mantuvo durante semanas entre las series más vistas en lengua inglesa, llegando incluso al tercer puesto del ranking global.

Cómo fue el final de la primera temporada

El final de la primera temporada dejó varios frentes abiertos. Adriana Russo y Brayden Elliot alcanzan la gloria deportiva al ganar el Mundial tras arriesgarlo todo con una coreografía que refleja su verdadera conexión. Sin embargo, el triunfo no se traslada al plano sentimental, porque Brayden se aleja, convencido de que no tiene un lugar claro en la vida de Adriana, quien decide retomar su vínculo con Freddie, su primer amor y antiguo compañero.

El desenlace también refuerza el peso de la familia Russo, marcada por pérdidas, conflictos internos y decisiones difíciles, como la venta de la pista de hielo para asegurar el futuro económico. Con estos elementos en juego, la segunda temporada promete más drama dentro y fuera de la pista, nuevos cruces amorosos y una Adriana obligada a enfrentarse, por fin, a lo que realmente quiere.

Reparto de la serie

  • Madelyn Keys: Adriana Russo
  • Cale Ambrozic: Brayden Elliott
  • Olly Atkins: Freddie O'Connell
  • Alexandra Beaton: Elise Russo
  • Harmon Walsh: Will Russo
  • Alice Malakhov: Maria Russo
  • Millie Davis: Riley Monroe

Tráiler de 'Bailando sobre hielo'

Embed - BAILANDO SOBRE HIELO Trailer SUBTITULADO / Finding Her Edge Trailer [HD] Netflix

Temas
Seguí leyendo

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 31 de enero

Netflix estrenó 'Bridgerton': una de las series más esperadas del año

Estas fueron las mejores series de netflix de enero 2026

Se va de Netflix: la película de acción y desastres naturales que dura menos de 100 minutos

Netflix pone la mira en "Gundam": planea una película live action

Agenda Netflix febrero 2026: qué series y películas se estrenan

Tras 'Stranger Things', los hermanos Duffer vuelven a Netflix con una serie de terror: cuándo se estrena

Agenda Netflix: los estrenos del 26 al 30 de enero

Las Más Leídas

Atención viajeros: una YPF de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere mayor previsión
atención viajeros

Una estación de servicio clave de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere más previsión

Walter Bento fue declarado culpable de lavado de activos, asociación ilícita y falsedad ideológica, entre otros delitos.  video
tribunales federales

Walter Bento, culpable: el duro relato de la presidenta del tribunal

La mayoría de los imputados en el juicio fue declarado culpable. Fotos: Cristian Lozano.
veredicto

Uno por uno, cada uno de los condenados en el juicio a Walter Bento

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a Mendoza
COLAPSADO

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a la provincia de Mendoza

Murió un hombre tras un vuelco en la Ruta 40, a la altura de San Carlos
accidente vial

Tragedia vial en la Ruta 40: un hombre murió tras volcar a la altura de San Carlos