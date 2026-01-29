29 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
streaming

Se va de Netflix: la película de acción y desastres naturales que dura menos de 100 minutos

Aun con reseñas negativas, la película se transformó en un éxito de visualizaciones por su trama intensa y su mirada sobre la fuerza de la naturaleza.

Se va de Netflix: la película de acción y desastres naturales que dura menos de 100 minutos

Se va de Netflix: la película de acción y desastres naturales que dura menos de 100 minutos

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Netflix vuelve a mover su catálogo y esta vez la despedida afecta a una de las películas de acción más vistas de los últimos días. 'Huracán: Categoría 5' combina desastres naturales y robos a gran escala en una historia frenética que ganó popularidad en el Top 10, pero que ya tiene fecha de salida de la plataforma.

Netflix - Pelicula (1)
Fue creada por los mismos productores de 'Rápidos y Furiosos'.

Fue creada por los mismos productores de 'Rápidos y Furiosos'.

Netflix: de qué trata 'Huracán: Categoría 5'

La sinopsis oficial describe como un huracán de categoría 5 azota la costa de Misisipi justo cuando un grupo de criminales intenta robar 600 millones de dólares de una oficina del Tesoro de Estados Unidos. El desastre climático se convierte en la coartada perfecta para ejecutar el golpe.

Lee además
Netflix pone la mira en Gundam: planea una película live action
Novedades

Netflix pone la mira en "Gundam": planea una película live action
Se terminó la espera: Netflix estrenó una de las series más esperadas del año video
streaming

Se terminó la espera: Netflix estrenó una de las series más esperadas del año

En esta situación, Casey, una agente del Tesoro, queda atrapada en un centro de alta seguridad, que deberá unir fuerzas con su hermano meteorólogo para frenar el robo y sobrevivir al avance del huracán. Acción, persecuciones y caos natural se cruzan en poco menos de dos horas.

Cuándo se va de Netflix y Qué dijo la crítica

'Huracán: Categoría 5' estará disponible en Netflix hasta el 31 de enero, fecha en la que será retirada oficialmente del catálogo.

Luego de su paso por los cines en 2018, la película recibió críticas dispares. Mientras algunos destacaron su ritmo acelerado y el espectáculo visual de los efectos especiales, otros señalaron un guion predecible y personajes poco desarrollados. Aun así, con el tiempo se convirtió en una opción recurrente para los fanáticos del cine de acción y catástrofes.

Netflix - Pelicula (2)
A pesar de las críticas mixtas, logró ser una de las más vistas en Netflix.

A pesar de las críticas mixtas, logró ser una de las más vistas en Netflix.

Quién es quién en la película

  • Toby Kebbell: Will Rutledge
  • Maggie Grace: Casey Corbyn
  • Ryan Kwanten: Breeze Rutledge
  • Ralph Ineson: Connor Perkins
  • Melissa Bolona: Sasha Van Dietrich
  • Ben Cross: Sheriff Jimmy Dixon
  • Jamie Andrew Cutler: Clement Rice
  • Christian Contreras: Agente Randy Moreno
  • Jimmy Walker: Xander Rice

Más de Toby Kebbell: series y películas

  • Películas:

1. El amanecer del planeta de los simios (2014)

Diez años después de una pandemia que diezmó a la humanidad, una sociedad de simios inteligentes vive oculta en los bosques. El frágil equilibrio con los humanos supervivientes se rompe cuando ambos grupos intentan reconstruir su mundo, dando paso a un conflicto inevitable.

2. Ben-Hur (2016)

Judah Ben-Hur, un príncipe judío traicionado por su hermano adoptivo, es condenado a la esclavitud. Años después, su camino de venganza se cruza con una historia de redención, fe y perdón en medio del Imperio romano.

3. RocknRolla (2008)

En el submundo criminal de Londres, mafiosos, estafadores y políticos corruptos se disputan millones de libras vinculadas a un negocio inmobiliario. Traiciones, humor ácido y violencia marcan una guerra donde nadie es del todo confiable.

  • Series:

1. Black Mirror (2011– )

Serie antológica que explora los efectos oscuros e inesperados de la tecnología en la vida cotidiana. Cada episodio presenta una historia independiente que cuestiona el poder, la moral y las relaciones humanas en un futuro inquietantemente cercano.

2. Servant (2019–2023)

Una pareja atraviesa un duelo devastador tras la muerte de su bebé. La llegada de una misteriosa niñera a su hogar desencadena una serie de sucesos perturbadores que difuminan la frontera entre lo psicológico y lo sobrenatural.

3. The Escape Artist (2013)

Un brillante abogado penalista, conocido por defender casos imposibles, ve cómo su vida profesional y personal se desmorona cuando una de sus decisiones judiciales tiene consecuencias trágicas e irreversibles.

Tráiler de 'Huracán: Categoría 5'

Embed - HURACÁN CATEGORÍA 5 (THE HURRICANE HEIST) (TRÁILER OFICIAL) (LATINO) (1080P HD)

Temas
Seguí leyendo

Agenda Netflix febrero 2026: qué series y películas se estrenan

Tras 'Stranger Things', los hermanos Duffer vuelven a Netflix con una serie de terror: cuándo se estrena

Agenda Netflix: los estrenos del 26 al 30 de enero

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 25 de enero

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 24 de enero

La serie sobre Aníbal Gordon continúa en Netflix pese a un intento judicial de frenarla

Netflix anunció el regreso de una de sus series de acción más vistas y confirmó cuándo se estrena

Duró una sola temporada: Netflix canceló una de las series más vistas de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Netflix pone la mira en Gundam: planea una película live action
Novedades

Netflix pone la mira en "Gundam": planea una película live action

Las Más Leídas

Fueron imputados por el delito de homicidio agravado
Avanza la investigación

Homicidio en Luján de Cuyo: cayó una mujer conocida como "Maruca" y ya son 4 los imputados

Mirá todo sobre el sorteo del Quini 6 de este miércoles 28 de enero: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 28 de enero: números ganadores del sorteo 3343

La tragedia se produjo en la intersección de calle Aru Moisés y Ruta Provincial 92
Siniestro

Tragedia en Tunuyán: un menor falleció en un accidente vial mientras circulaba en bicicleta

Mendoza entre tormentas y calor: qué dice el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional.
Enero, febrero, marzo

Qué pasará con el tiempo en Mendoza tras las lluvias: el pronóstico del SMN para el trimestre

¿Cuándo es Semana Santa 2026? Las fechas confirmadas y cómo cae el fin de semana largo
Calendario de feriados 2026

¿Cuándo es Semana Santa 2026? Las fechas confirmadas y cómo cae el fin de semana largo