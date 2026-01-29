Se va de Netflix: la película de acción y desastres naturales que dura menos de 100 minutos

Netflix vuelve a mover su catálogo y esta vez la despedida afecta a una de las películas de acción más vistas de los últimos días. 'Huracán: Categoría 5' combina desastres naturales y robos a gran escala en una historia frenética que ganó popularidad en el Top 10, pero que ya tiene fecha de salida de la plataforma.
Netflix: de qué trata 'Huracán: Categoría 5'
La sinopsis oficial describe como un huracán de categoría 5 azota la costa de Misisipi justo cuando un grupo de criminales intenta robar 600 millones de dólares de una oficina del Tesoro de Estados Unidos. El desastre climático se convierte en la coartada perfecta para ejecutar el golpe.
En esta situación, Casey, una agente del Tesoro, queda atrapada en un centro de alta seguridad, que deberá unir fuerzas con su hermano meteorólogo para frenar el roboy sobrevivir al avance del huracán. Acción, persecuciones y caos natural se cruzan en poco menos de dos horas.
Cuándo se va de Netflix y Qué dijo la crítica
'Huracán: Categoría 5' estará disponible en Netflix hasta el 31 de enero, fecha en la que será retirada oficialmente del catálogo.
Luego de su paso por los cines en 2018, la película recibió críticas dispares. Mientras algunos destacaron su ritmo acelerado y el espectáculo visual de los efectos especiales, otros señalaron un guion predecible y personajes poco desarrollados. Aun así, con el tiempo se convirtió en una opción recurrente para los fanáticos del cine de acción y catástrofes.
Quién es quién en la película
Toby Kebbell: Will Rutledge
Maggie Grace: Casey Corbyn
Ryan Kwanten: Breeze Rutledge
Ralph Ineson: Connor Perkins
Melissa Bolona: Sasha Van Dietrich
Ben Cross: Sheriff Jimmy Dixon
Jamie Andrew Cutler: Clement Rice
Christian Contreras: Agente Randy Moreno
Jimmy Walker: Xander Rice
Más de Toby Kebbell: series y películas
Películas:
1. El amanecer del planeta de los simios (2014)
Diez años después de una pandemia que diezmó a la humanidad, una sociedad de simios inteligentes vive oculta en los bosques. El frágil equilibrio con los humanos supervivientes se rompe cuando ambos grupos intentan reconstruir su mundo, dando paso a un conflicto inevitable.
2. Ben-Hur (2016)
Judah Ben-Hur, un príncipe judío traicionado por su hermano adoptivo, es condenado a la esclavitud. Años después, su camino de venganza se cruza con una historia de redención, fe y perdón en medio del Imperio romano.
3. RocknRolla (2008)
En el submundo criminal de Londres, mafiosos, estafadores y políticos corruptos se disputan millones de libras vinculadas a un negocio inmobiliario. Traiciones, humor ácido y violencia marcan una guerra donde nadie es del todo confiable.
Series:
1. Black Mirror (2011– )
Serie antológica que explora los efectos oscuros e inesperados de la tecnología en la vida cotidiana. Cada episodio presenta una historia independiente que cuestiona el poder, la moral y las relaciones humanas en un futuro inquietantemente cercano.
2. Servant (2019–2023)
Una pareja atraviesa un duelo devastador tras la muerte de su bebé. La llegada de una misteriosa niñera a su hogar desencadena una serie de sucesos perturbadores que difuminan la frontera entre lo psicológico y lo sobrenatural.
3. The Escape Artist (2013)
Un brillante abogado penalista, conocido por defender casos imposibles, ve cómo su vida profesional y personal se desmorona cuando una de sus decisiones judiciales tiene consecuencias trágicas e irreversibles.