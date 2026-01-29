Se va de Netflix: la película de acción y desastres naturales que dura menos de 100 minutos

Netflix vuelve a mover su catálogo y esta vez la despedida afecta a una de las películas de acción más vistas de los últimos días. ' Huracán: Categoría 5 ' combina desastres naturales y robos a gran escala en una historia frenética que ganó popularidad en el Top 10 , pero que ya tiene fecha de salida de la plataforma.

La sinopsis oficial describe como un huracán de categoría 5 azota la costa de Misisipi justo cuando un grupo de criminales intenta robar 600 millones de dólares de una oficina del Tesoro de Estados Unidos . El desastre climático se convierte en la coartada perfecta para ejecutar el golpe.

Fue creada por los mismos productores de 'Rápidos y Furiosos'.

En esta situación, Casey , una agente del Tesoro , queda atrapada en un centro de alta seguridad, que deberá unir fuerzas con su hermano meteorólogo para frenar el robo y sobrevivir al avance del huracán . Acción, persecuciones y caos natural se cruzan en poco menos de dos horas .

' Huracán: Categoría 5 ' estará disponible en Netflix hasta el 31 de enero , fecha en la que será retirada oficialmente del catálogo.

Luego de su paso por los cines en 2018, la película recibió críticas dispares. Mientras algunos destacaron su ritmo acelerado y el espectáculo visual de los efectos especiales, otros señalaron un guion predecible y personajes poco desarrollados. Aun así, con el tiempo se convirtió en una opción recurrente para los fanáticos del cine de acción y catástrofes.

A pesar de las críticas mixtas, logró ser una de las más vistas en Netflix.

Quién es quién en la película

Toby Kebbell: Will Rutledge

Will Rutledge Maggie Grace: Casey Corbyn

Casey Corbyn Ryan Kwanten: Breeze Rutledge

Breeze Rutledge Ralph Ineson: Connor Perkins

Connor Perkins Melissa Bolona: Sasha Van Dietrich

Sasha Van Dietrich Ben Cross: Sheriff Jimmy Dixon

Sheriff Jimmy Dixon Jamie Andrew Cutler: Clement Rice

Clement Rice Christian Contreras: Agente Randy Moreno

Agente Randy Moreno Jimmy Walker: Xander Rice

Más de Toby Kebbell: series y películas

Películas:

1. El amanecer del planeta de los simios (2014)

Diez años después de una pandemia que diezmó a la humanidad, una sociedad de simios inteligentes vive oculta en los bosques. El frágil equilibrio con los humanos supervivientes se rompe cuando ambos grupos intentan reconstruir su mundo, dando paso a un conflicto inevitable.

2. Ben-Hur (2016)

Judah Ben-Hur, un príncipe judío traicionado por su hermano adoptivo, es condenado a la esclavitud. Años después, su camino de venganza se cruza con una historia de redención, fe y perdón en medio del Imperio romano.

3. RocknRolla (2008)

En el submundo criminal de Londres, mafiosos, estafadores y políticos corruptos se disputan millones de libras vinculadas a un negocio inmobiliario. Traiciones, humor ácido y violencia marcan una guerra donde nadie es del todo confiable.

Series:

1. Black Mirror (2011– )

Serie antológica que explora los efectos oscuros e inesperados de la tecnología en la vida cotidiana. Cada episodio presenta una historia independiente que cuestiona el poder, la moral y las relaciones humanas en un futuro inquietantemente cercano.

2. Servant (2019–2023)

Una pareja atraviesa un duelo devastador tras la muerte de su bebé. La llegada de una misteriosa niñera a su hogar desencadena una serie de sucesos perturbadores que difuminan la frontera entre lo psicológico y lo sobrenatural.

3. The Escape Artist (2013)

Un brillante abogado penalista, conocido por defender casos imposibles, ve cómo su vida profesional y personal se desmorona cuando una de sus decisiones judiciales tiene consecuencias trágicas e irreversibles.

