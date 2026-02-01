1 de febrero de 2026
{}
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 1 de febrero

Netflix renovó su catálogo con series, películas y estrenos pensados para maratonear este sábado 1 de febrero.

 Por Luis Calizaya

Si necesitás una excusa para prender Netflix, este domingo 1 de febrero tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy.

Qué ver este 1 de febrero en Netflix

Con regresos muy esperados, estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar, Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana. Hay historias para todos los gustos: romances, ciencia ficción, dramas intensos y un poco de acción, perfectas para un buen plan de sofá y manta.

Qué series ver hoy en Netflix

1. Una madre perfecta (Misterio)

Convencida de que su hija es inocente, una mujer inicia una investigación personal que la lleva a descubrir secretos inquietantes. A medida que avanza, las certezas se derrumban y la frontera entre víctima y culpable se vuelve cada vez más difusa, en un thriller cargado de tensión emocional.

Embed - Una Madre Perfecta | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

2. El abogado del Lincoln (Drama)

Mickey Haller, un carismático abogado de Los Ángeles que trabaja desde su Lincoln Town Car, vuelve al ruedo tras un largo paréntesis profesional. Su regreso coincide con un complejo caso de asesinato que pondrá a prueba su ética y su ingenio. La serie está basada en las exitosas novelas de Michael Connelly.

3. El problema de los 3 cuerpos (Ciencia ficción)

Una decisión tomada en la China de los años 60 desencadena una cadena de eventos que atraviesa décadas y continentes. En el presente, un grupo de científicos se enfrenta a una amenaza sin precedentes para la humanidad, en una ambiciosa adaptación que combina ciencia dura, misterio y reflexión filosófica.

4. Persona (Drama)

Esta serie antológica surcoreana, protagonizada por IU, propone cuatro historias independientes que exploran distintas facetas de la psicología humana. Cada episodio, dirigido por un realizador diferente, ofrece una mirada íntima y experimental sobre las emociones, las relaciones y la identidad.

5. Vikings (Acción)

La serie sigue la vida de Ragnar Lothbrok, un guerrero ambicioso que desafía las tradiciones de su pueblo para convertirse en rey. Entre batallas, traiciones y mitología nórdica, Vikings retrata el ascenso de un líder legendario que se creía descendiente directo del dios Odín.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. Patriotismo (Thriller)

En los primeros años de los 2000, un agente encubierto indio se infiltra en el submundo criminal de Karachi para desarticular una peligrosa organización. La película combina espionaje, intrigas y lealtades cruzadas, en un relato donde el compromiso con la patria se pone a prueba.

2. Alma mía (Romance)

Ambientada en Buenos Aires, la historia sigue a Alma, una joven repostera de La Boca, y a Leo, un arquitecto a punto de casarse. Un malentendido los une en una noche inesperada que cambiará sus vidas para siempre, en un romance marcado por el azar y las decisiones difíciles.

3. Max (Drama)

Tras servir junto a soldados estadounidenses en Afganistán, un perro de guerra regresa a su país con profundas secuelas emocionales. Adoptado por la familia de su adiestrador, Max deberá adaptarse a una nueva vida mientras ayuda a sanar viejas heridas.

Embed - Max - Official Trailer [HD]

4. Algo embarazada (Comedia)

Desesperada por no poder cumplir su sueño de formar una familia, Amy toma una decisión impulsiva: fingir un embarazo. La mentira se complica cuando empieza a enamorarse, dando lugar a situaciones tan incómodas como divertidas en esta comedia romántica ligera.

5. 007: Sin tiempo para morir (Acción)

James Bond disfruta de una aparente tranquilidad tras abandonar el servicio secreto, pero su retiro se ve interrumpido cuando un viejo aliado de la CIA le pide ayuda. La misión lo enfrenta a un villano armado con una tecnología letal, en una aventura que combina acción, emoción y despedida.

