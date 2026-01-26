Agenda Netflix: los estrenos del 26 al 30 de enero

Netflix renueva su programación en el primer mes de 2026 con una nueva tanda de estrenos . Entre el 26 y el 30 de enero la plataforma sumará series , películas y otras producciones que amplían su catálogo y ofrecen alternativas para distintos públicos y géneros.

Con regresos, apuestas nuevas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix amplía su oferta con títulos ideales para maratonear durante el mes . Entre historias atrapantes, documentales, romances y comedia , así llegan los estrenos del 26 al 30 de enero :

Streaming Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 24 de enero

streaming Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 25 de enero

A través de imágenes de archivo inéditas y testimonios clave, el documental recorre el ascenso meteórico, la caída y el histórico reencuentro de Take That, una de las boy bands más influyentes del Reino Unido. Un retrato íntimo sobre fama, éxito y segundas oportunidades.

Netflix - Documental Tras 'Better Man' (2024), Robin Williams regresa nuevamente a la pantalla grande. Foto: web

Mike Epps: Delusional (Comedia)

Con su estilo filoso y sin filtros, Mike Epps repasa rupturas personales, tropiezos y su camino hacia la fama. El especial combina anécdotas hilarantes y reflexiones sobre cómo una mezcla de delirio, esfuerzo y perseverancia lo llevó a convertirse en una figura central del stand-up.

29 de enero:

Los Bridgerton – Temporada 4 (Romance)

Benedict Bridgerton queda cautivado por una misteriosa “Dama de Plata” durante un baile de máscaras, sin saber que detrás de ese antifaz se esconde Sophie Baek, una joven marcada por un pasado humilde y secretos profundos. La nueva temporada promete romance, tensión social y pasiones prohibidas.

Embed - Bridgerton: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

Una carta a mi juventud (Drama)

En un orfanato, un adolescente rebelde y un educador reservado construyen un vínculo inesperado mientras enfrentan las heridas de su pasado. Un drama sensible sobre segundas oportunidades, empatía y el poder de los lazos humanos.

30 de enero:

Milagro olímpico: El equipo de hockey sobre hielo de 1980 (Documental)

Con material inédito y entrevistas exclusivas, el documental revive la épica historia del joven equipo estadounidense de hockey que, contra todo pronóstico, logró una de las mayores hazañas deportivas en los Juegos Olímpicos de 1980.