Qué ver en Netflix en enero de 2026: todas las series y películas que se estrenan

Netflix inicia enero de 2026 con una agenda cargada de novedades. La plataforma de streaming amplía su catálogo con una variada selección de títulos que incluye regresos muy esperados y producciones originales . Con propuestas para todos los gustos, busca mantener a los usuarios conectados a la pantalla durante todo el mes.

Estrenos de enero: qué ver en Netflix

Streaming Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 28 de diciembre

Streaming Qué actor se fue de la tercera temporada The Last Of Us

El primer mes de 2026 llega con una combinación de nuevas series , películas y temporadas muy esperadas . Entre los lanzamientos destacados aparecen la miniserie argentina ' El tiempo de las moscas' y el estreno internacional de 'El botín' , protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon . A esto se suman producciones internacionales que prometen convertirse en tendencia.

En este revelador reality, el sheriff de una unidad penitenciaria lleva adelante un osado experimento social: otorgar mayor autonomía a los reclusos.

El tiempo de las moscas (2026 – Drama)

Recién salidas de prisión y sin opciones, dos mujeres manejan un negocio de fumigación hasta que una clienta turbia las arrastra de regreso a la vida que intentaron dejar atrás.

Embed - El tiempo de las moscas | Tráiler oficial | Netflix

Amor de oficina (2026 – Romance)

La estrella de la empresa y el encantador hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una compañía de ropa interior, pero un romance inesperado amenaza con sabotear sus planes.

Mi novio coreano (2025 – Reality show)

Cinco brasileñas, en distintas etapas de la vida y el amor, viajan a Corea del Sur para conocer a los chicos que les gustan en este reality inspirado en los dramas coreanos.

2 de enero:

La tierra del pecado (2026 – Thriller)

Cuando un adolescente desaparece, una detective con vínculos personales con el caso se involucra en una investigación que saca a la luz lealtades feroces y viejas disputas familiares.

5 de enero:

María la caprichosa (2026 – Drama)

Un embarazo adolescente frustra el sueño de María de ser maestra, pero su fortaleza la impulsa a defender los derechos de las mujeres y luchar por un futuro mejor.

6 de enero:

Horizontes Pokémon – Temporada 3: Esperanza ascendente (2025 – Animación)

Un año después de los hechos en Laqua, Liko y Rod, junto a Doti y Ult, investigan una misteriosa niebla rosa que afecta a Pokémon de todas las regiones.

8 de enero:

Él y ella (2026 – Misterio)

Un detective y una periodista, casados pero distanciados, compiten por resolver un homicidio en el que cada uno sospecha que el otro podría ser el culpable.

Embed - Él y ella | Tráiler oficial | Netflix

9 de enero:

Machos alfa – Temporada 3 (2025 – Comedia)

Pedro, Luis, Raúl y Santi intentan adaptarse, de forma tan caótica como divertida, a una nueva era marcada por el empoderamiento femenino.

Fabrizio Corona: Yo soy la noticia (2026 – Documental)

Una serie que repasa la vida del polémico rey de los paparazzi y los escándalos que marcaron la historia reciente de Italia.

Gente que conocemos en vacaciones (2026 – Romance)

Poppy es espontánea; Alex necesita planificarlo todo. Tras años de viajes compartidos, estos amigos se preguntan si podrían ser algo más.

14 de enero:

Taskaree: La red del contrabando (2025 – Intriga)

Un oficial de aduana ejemplar y su equipo enfrentan a un poderoso contrabandista, mientras obstáculos inesperados ponen en riesgo la misión.

15 de enero:

La reina del flow – Temporada 2 (2021 – Drama)

Tras pasar diecisiete años en prisión injustamente, una talentosa compositora busca vengarse de quienes destruyeron su vida.

Agatha Christie: Las Siete Esferas (2026 - Drama)

Cuando una lujosa fiesta en una mansión rural termina en muerte, una brillante aristócrata se lanza a descifrar el misterio. Adaptación de la novela de Agatha Christie.

Agatha Christie Las siete esferas (1) Será una miniserie de 3 capítulos. Foto: Archivo

La familia Upshaw (2025 – Comedia)

Una familia de clase trabajadora atraviesa, entre discusiones y humor, los desafíos cotidianos de la vida.

Amar, perder (2026 – Drama)

Un romance marcado por la tragedia une el destino de dos familias enfrentadas.

El amor a través de un prisma (2026 – Anime)

En el Londres de principios del siglo XX, una joven japonesa ingresa a una prestigiosa academia de arte, donde la rivalidad se transforma en romance.

16 de enero:

El botín (2026 – Intriga)

Un grupo de policías de Miami encuentra millones de dólares en una casa abandonada y la desconfianza se apodera de todos.

Embed - El botín | Avance oficial | Netflix

¿Cómo se traduce este amor? (2025 – Romance)

Una celebridad y su intérprete recorren el mundo en un reality de citas mientras intentan superar las barreras del idioma.

21 de enero:

Secuestros: Elizabeth Smart (2026 – Documental)

Elizabeth Smart relata en primera persona el secuestro que sufrió a los 14 años, con material inédito y estremecedor.

22 de enero:

Free Bert (2026 – Comedia)

Una familia caótica provoca revuelo al intentar adaptarse a una escuela de élite.

Bailando sobre hielo (2026 – Drama)

Una ex patinadora regresa a la pista con una nueva pareja, mientras revive recuerdos de su primer amor.

De las cenizas: Bajo tierra (2025 – Drama)

Tres estudiantes quedan atrapadas durante una tormenta y deben enfrentar sus conflictos para sobrevivir.

Netflix La película es de Arabia Saudita y promete un relato impactante. Foto: Netflix

La princesa Kaguya del cosmos (2026 – Anime)

La rutina de Iroha cambia por completo cuando una chica proveniente de la Luna se muda con ella.

23 de enero:

El cautivo (2026 – Drama)

Argelia, 1575. Miguel de Cervantes recurre a su ingenio para sobrevivir al cautiverio y planear una audaz fuga.

El falsario (2026 – Drama)

Un joven artista se convierte en experto falsificador para bandas criminales en la Roma de los años setenta.

27 de enero:

Take That (2026 – Documental)

Un recorrido íntimo por el ascenso, la caída y el reencuentro de una de las boy bands más icónicas del Reino Unido.

29 de enero:

Bridgerton – Temporada 4 (2024 – Drama)

Benedict Bridgerton, el eterno soltero, se enamora de una misteriosa joven durante un baile de máscaras que sacude a la alta sociedad.