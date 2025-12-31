Qué ver en Netflix en enero de 2026: todas las series y películas que se estrenan

Netflix iniciaenero de 2026 con una agenda cargada denovedades. La plataforma de streaming amplía su catálogo con una variada selección de títulos que incluye regresos muy esperados y producciones originales. Con propuestas para todos los gustos, busca mantener a los usuarios conectados a la pantalla durante todo el mes.
El primer mes de 2026 llega con una combinación de nuevas series, películas y temporadas muy esperadas. Entre los lanzamientos destacados aparecen la miniserie argentina 'El tiempo de las moscas' y el estreno internacional de 'El botín', protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon. A esto se suman producciones internacionales que prometen convertirse en tendencia.
1 de enero:
Sin cerrojos: Un experimento carcelario(2024 – Documental)
En este revelador reality, el sheriff de una unidad penitenciaria lleva adelante un osado experimento social: otorgar mayor autonomía a los reclusos.
El tiempo de las moscas (2026 – Drama)
Recién salidas de prisión y sin opciones, dos mujeres manejan un negocio de fumigación hasta que una clienta turbia las arrastra de regreso a la vida que intentaron dejar atrás.
Embed - El tiempo de las moscas | Tráiler oficial | Netflix
Amor de oficina (2026 – Romance)
La estrella de la empresa y el encantador hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una compañía de ropa interior, pero un romance inesperado amenaza con sabotear sus planes.
Mi novio coreano(2025 – Reality show)
Cinco brasileñas, en distintas etapas de la vida y el amor, viajan a Corea del Sur para conocer a los chicos que les gustan en este reality inspirado en los dramas coreanos.
2 de enero:
La tierra del pecado(2026 – Thriller)
Cuando un adolescente desaparece, una detective con vínculos personales con el caso se involucra en una investigación que saca a la luz lealtades feroces y viejas disputas familiares.
5 de enero:
María la caprichosa(2026 – Drama)
Un embarazo adolescente frustra el sueño de María de ser maestra, pero su fortaleza la impulsa a defender los derechos de las mujeres y luchar por un futuro mejor.
6 de enero:
Horizontes Pokémon – Temporada 3: Esperanza ascendente(2025 – Animación)
Un año después de los hechos en Laqua, Liko y Rod, junto a Doti y Ult, investigan una misteriosa niebla rosa que afecta a Pokémon de todas las regiones.
8 de enero:
Él y ella (2026 – Misterio)
Un detective y una periodista, casados pero distanciados, compiten por resolver un homicidio en el que cada uno sospecha que el otro podría ser el culpable.
Embed - Él y ella | Tráiler oficial | Netflix
9 de enero:
Machos alfa – Temporada 3 (2025 – Comedia)
Pedro, Luis, Raúl y Santi intentan adaptarse, de forma tan caótica como divertida, a una nueva era marcada por el empoderamiento femenino.
Fabrizio Corona: Yo soy la noticia (2026 – Documental)
Una serie que repasa la vida del polémico rey de los paparazzi y los escándalos que marcaron la historia reciente de Italia.
Gente que conocemos en vacaciones (2026 – Romance)
Poppy es espontánea; Alex necesita planificarlo todo. Tras años de viajes compartidos, estos amigos se preguntan si podrían ser algo más.
14 de enero:
Taskaree: La red del contrabando(2025 – Intriga)
Un oficial de aduana ejemplar y su equipo enfrentan a un poderoso contrabandista, mientras obstáculos inesperados ponen en riesgo la misión.
15 de enero:
La reina del flow – Temporada 2(2021 – Drama)
Tras pasar diecisiete años en prisión injustamente, una talentosa compositora busca vengarse de quienes destruyeron su vida.